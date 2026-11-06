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500小趴踢2026／華元食品「知識王挑戰」！有吃有拿再抽高級住宿券
「小趴踢，大能量！」由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」自即日起至11月8日首度登場，活動規劃西門紅樓北廣場戶外風格市集，以及西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，將台北西門紅樓化身為充滿音樂、美食與風格文化的派對盛事，讓民眾享受充滿能量與質感的週末時光。
陪伴無數台灣人一同長大的「華元食品」，堅持「創新、品質、美味」的理念，打造出真魷味、玉黍叔、鹹蔬餅等無數國民美食，創造出跨越世代、國籍的共同回憶。
本次「500小趴踢2026」中，華元食品特別在活動現場打造「華元知識王挑戰」，為民眾設計「被網友封為『從小吃到大』的神級零食『波的多蚵仔煎洋芋片』，到今年剛好問世幾週年？」、「華元食品除了超人氣的波的多，以下那款也是旗下經典國民餅乾？」等趣味題目讓粉絲挑戰，完成任務就能獲得「波的多蚵仔煎洋芋片」，吸引許多民眾前來排隊挑戰，現場充滿歡樂氣氛。
不僅如此，參與Threads打卡活動，就有機會抽中精美大獎，將高級住宿券、真魷味手提袋、經典招牌產品等好禮帶回家。同時華元食品也預告，「500小趴踢2026」活動期間，每日將於指定時段舉辦2場互動活動，現場參與者也有機會獲得精美可愛的「真魷味手提袋」，讓大家有吃又有拿！
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