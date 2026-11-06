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500小趴踢2026／集結500甜名店橘色、不二糕餅、起司日和打造創新美味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「不二糕餅」首度走出百貨快閃店進駐戶外市集。圖／500輯攝影團隊提供
「不二糕餅」首度走出百貨快閃店進駐戶外市集。圖／500輯攝影團隊提供

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」於11月6日至8日在台北西門紅樓盛大展開！本次活動劃分西門紅樓北廣場戶外風格市集與西門河岸留言室內音樂展演、跨界講座，打造週末專屬的美食、音樂、文化與生活風格城市派對。市集現場陣容亮眼，多家入選「500甜」的人氣品牌齊聚亮相，成為吸引排隊人潮的美味焦點。

起司日和by慢慢弄」，由全台首家手工乳酪坊「慢慢弄」延伸打造，堅持選用台灣在地鮮乳，將職人乳酪手藝融入日常甜點與美味鹹食。希望能藉由市集活動親近大眾，打破起司僅限西方料理的刻板印象。此次特別為「500小趴踢」活動準備了以瑞可塔起司精心烘焙的「瑞可塔巴斯克」，口感細緻綿密且帶有清雅奶香；「起司串」則使用扭結馬茲瑞拉起司，展現Q彈口感；想要來點暖胃的可以選擇熱騰騰的「起司串南瓜濃湯」，將香濃乳酪串與甘甜南瓜濃湯完美融合，成為微涼秋日裡最溫暖的美味。

每次開設快閃店都展現超高人氣的「不二糕餅」，承襲彰化老餅店「不二家」的精湛製餅工藝，這是品牌首度走出百貨快閃店進駐戶外市集，期待讓更多年輕族群感受傳統糕餅的新魅力。此次出攤除了首度推出3入小份量的經典爆款蛋黃酥，以蛋黃酥、茶鳳黃與檸月酥組成的獨享盒，更驚喜開賣以喜宴「花好月圓」為靈感的新品「碰！米香」花好月圓米香禮盒，活動現場更推出限量買1送1。

「橘色生活」旗下姊妹品牌「M ONE CAFE／橘色涮涮屋」此次攜手出攤，將今年榮獲「5甜」最高榮譽、饕客念念不忘的經典甜點的「杏仁豆腐」進行跨界創新，特別由M ONE CAFE設計出一系列限定飲品，將靈魂主角「杏仁豆腐」巧妙融入烏巴奶茶、水果冰茶與抹茶歐蕾中，滑嫩的口感再升級。

「500小趴踢2026」連3天於西門紅樓熱鬧開趴，集結多重美味驚喜，邀請民眾趁著週末前來感受飲食與生活文化交織出的熱情能量。

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

「橘色涮涮屋」將今年榮獲「5甜」最高榮譽、饕客念念不忘的經典甜點的「杏仁豆腐」進行跨界創新，攜手M ONE CAFE設計出一系列限定飲品。圖／500輯攝影團隊提供
「橘色涮涮屋」將今年榮獲「5甜」最高榮譽、饕客念念不忘的經典甜點的「杏仁豆腐」進行跨界創新，攜手M ONE CAFE設計出一系列限定飲品。圖／500輯攝影團隊提供

「起司日和by慢慢弄」特別為活動準備了「瑞可塔巴斯克」、「起司串」，以及極具秋日風格的「起司串南瓜濃湯」。圖／500輯攝影團隊提供
「起司日和by慢慢弄」特別為活動準備了「瑞可塔巴斯克」、「起司串」，以及極具秋日風格的「起司串南瓜濃湯」。圖／500輯攝影團隊提供

「不二糕餅」此次出攤首度推出3入小份量的經典爆款蛋黃酥禮盒。圖／500輯攝影團隊提供
「不二糕餅」此次出攤首度推出3入小份量的經典爆款蛋黃酥禮盒。圖／500輯攝影團隊提供

「起司日和by慢慢弄」堅持選用台灣在地鮮乳，將職人乳酪手藝融入日常甜點與美味鹹食。圖／500輯攝影團隊提供
「起司日和by慢慢弄」堅持選用台灣在地鮮乳，將職人乳酪手藝融入日常甜點與美味鹹食。圖／500輯攝影團隊提供

「橘色生活」旗下姊妹品牌「M ONE CAFE／橘色涮涮屋」攜手出攤。圖／500輯攝影團隊提供
「橘色生活」旗下姊妹品牌「M ONE CAFE／橘色涮涮屋」攜手出攤。圖／500輯攝影團隊提供

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