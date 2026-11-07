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Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

文／ 張瑞文 提供

美商Coupang酷澎1111狂購祭優惠不間斷，本週末起陸續推出寵物用品、母嬰用品、個人清潔、玩具等精選品類優惠，每晚7點再享限量7折起好康。WOW會員於11月11日前下單，還有機會抽中價值111,111元酷澎幣、Samsung平板電腦、JBL藍牙耳機等豐富好禮，或以1元購入全館指定200元商品，每筆符合資格的訂單皆可獲得抽獎機會，買越多、中獎機會越多！

Coupang酷澎攜手優質寵物品牌，提供豐富選品與最快隔日到貨服務，讓寵物飼主顧客相當青睞。 圖／ Coupang 提供
Coupang酷澎攜手優質寵物品牌，提供豐富選品與最快隔日到貨服務，讓寵物飼主顧客相當青睞。 圖／ Coupang 提供

Coupang酷澎持續攜手優質品牌，透過豐富選品與「火箭速配」彈性配送服務，滿足飼主多元購物需求。無論是貓砂、寵物乾糧等大包裝商品，或日常補充的寵物食品，顧客皆可透過Coupang酷澎輕鬆選購，送達住家或指定地點， 免去自行搬運重物的不便。便利的配送體驗也吸引更多寵物品牌深化合作，推出Coupang酷澎獨家販售商品，為顧客帶來更多元的選擇。

看準愛貓族群的多元需求，Coupang酷澎攜手寵物食品品牌ACANA愛肯拿以新生兒禮盒為靈感，獨家推出專為貓咪設計的「ACANA愛肯拿乾溼雙享禮盒」，集結以雞肉、火雞肉為主要食材的乾糧，以及肉泥、主食罐等三種不同型態的貓咪食品，兼顧美味與實用性，無論送給親友的愛貓或自家毛孩都相當適合。顧客還可透過「火箭速配」預約未來7天內的指定到貨日期，部分地區顧客也可因應送禮等急需選擇「清晨配送」服務，在前一晚9點前下單、隔天上午7點前就能收到，還能並指定包裹放置位置，以更具彈性的配送服務，讓每一份寵愛都能貼心送達。

Coupang酷澎全站多款人氣寵物食品，滿足貓狗不同的飲食喜好，推薦Sheba希寶誘惑泥選用雞肉、魚肉等食材，搭配方便餵食的小包裝設計，讓飼主隨時與愛貓享受親密互動時光；喜愛原肉零食的貓咪，則可選擇ParkCat貓樂園無敵100%原肉凍乾，以巴拉圭草飼牛肉低溫乾燥製成，保留肉類原有風味。針對犬隻日常營養需求，BENEFIT斑尼菲L.I.D低卡狗糧添加益生菌與魚油，提供飼主更多元的營養補給選擇。

1111狂購祭新客首購1元免運　WOW會員再抽11萬元酷澎幣

Coupang酷澎雙11期間攜手多家銀行推出信用卡優惠，讓顧客購物即享回饋。即日起使用國泰世華銀行信用卡單筆分期消費滿36,000元，現折3,000元，完成登錄再享最高1,200點小樹點（信用卡）；聯邦銀行信用卡單筆消費滿3,000元，享95折優惠，最高現折1,000元；使用中國信託LINE Pay Visa卡單筆消費滿5,000元，現折300元。各項優惠活動期間、適用條件及名額以銀行公告為準。謹慎理財，信用至上。

WOW會員11月11日前下單，每筆訂單皆可參加「1111狂歡抽」，有機會帶回11萬元酷澎幣與3C好禮。 圖／ Coupang 提供
WOW會員11月11日前下單，每筆訂單皆可參加「1111狂歡抽」，有機會帶回11萬元酷澎幣與3C好禮。 圖／ Coupang 提供

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費僅59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折等多項福利。雙11期間WOW會員獨享多重抽獎活動，WOW會員即日起至11月8日下單，將抽出1,000筆幸運訂單，送出總價值最高500元的火箭速配折價券；11月9日至11日下單的WOW會員，也能抽中價值200元的火箭速配折價券。每名WOW會員於各活動期間各享一次折價券中獎機會。

同時，WOW會員還可參加「1111狂歡抽」，免登錄、下單即享抽獎資格，有機會獨得最大獎價值111,111元的酷澎幣、Samsung平板電腦、JBL藍牙耳機。詳細活動辦法、抽獎資格及折價券使用規範，請見Coupang酷澎活動頁面

首次在Coupang酷澎下單的新朋友，也能趁雙11認識Coupang酷澎！即日起選購指定商品，包括香蕉牛奶、蘆筍汁等箱裝飲料，以及女性安心褲、美肌皂等日常用品，首單只要1元，還享免運送到家優惠，讓顧客以超值價格享受Coupang酷澎「令顧客驚艷」的購物體驗。

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