500小趴踢2026／義美生機推雙莓巧克力片 72％黑巧克力搭莓果添甜味

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」今（6日）起一連三天在台北西門紅樓北廣場及西門河岸留言登場，首度將結合美食、音樂與文化的生活風格派對帶進西門町。活動以「小趴踢，大能量」為主題，集結超過30家餐飲、甜點、酒飲及生活風格品牌，並安排17組音樂表演者及3場跨界講座，讓民眾從戶外市集一路逛到室內展演空間。

此次參與品牌之一的義美生機，也為活動帶來甜點新滋味，推出「雙莓水果巧克力片」，以72％黑巧克力搭配凍乾草莓與覆盆莓，讓黑巧克力的濃郁苦甜交織莓果酸甜，為逛市集增添一份輕巧的甜蜜享受。

義美生機源自義美集團，長期以「簡單食物、自然生活」為品牌理念，強調食材簡單、飲食低負擔。此次推出的雙莓水果巧克力片，選用72％黑巧克力為基底，加入凍乾草莓與覆盆莓，透過莓果自然酸甜平衡黑巧克力的濃厚風味，呈現不同於一般甜味巧克力的層次口感。

活動期間，民眾在進入西門河岸留言前，或者走逛市集時，只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。

「500小趴踢2026」今年以雙場域形式呈現，戶外市集設於西門紅樓北廣場，室內活動則在西門河岸留言舉行。除了美食品牌，還有音樂演出與跨界講座，首日由琟娜VERNA、Ginger小薑、達嗨Tahai接力開場，晚間並有鼓鼓呂思緯、蕭景鴻演出。

活動將持續至8日，戶外市集首日開放時間為下午5時至晚間10時，周末則從中午起登場。

義美生機的雙莓水果巧克力片，選用72％黑巧克力為基底，加入凍乾草莓與覆盆莓，呈現不同於一般甜味巧克力的層次口感。圖／500輯攝影團隊提供

活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供

活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供