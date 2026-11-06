快訊

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落這縣市

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

500小趴踢2026／義美生機推雙莓巧克力片 72％黑巧克力搭莓果添甜味

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
義美生機的「雙莓水果巧克力片」，為逛市集增添一份輕巧的甜蜜享受。圖／500輯攝影團隊提供
義美生機的「雙莓水果巧克力片」，為逛市集增添一份輕巧的甜蜜享受。圖／500輯攝影團隊提供

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」今（6日）起一連三天在台北西門紅樓北廣場及西門河岸留言登場，首度將結合美食、音樂與文化的生活風格派對帶進西門町。活動以「小趴踢，大能量」為主題，集結超過30家餐飲、甜點、酒飲及生活風格品牌，並安排17組音樂表演者及3場跨界講座，讓民眾從戶外市集一路逛到室內展演空間。

此次參與品牌之一的義美生機，也為活動帶來甜點新滋味，推出「雙莓水果巧克力片」，以72％黑巧克力搭配凍乾草莓與覆盆莓，讓黑巧克力的濃郁苦甜交織莓果酸甜，為逛市集增添一份輕巧的甜蜜享受。

義美生機源自義美集團，長期以「簡單食物、自然生活」為品牌理念，強調食材簡單、飲食低負擔。此次推出的雙莓水果巧克力片，選用72％黑巧克力為基底，加入凍乾草莓與覆盆莓，透過莓果自然酸甜平衡黑巧克力的濃厚風味，呈現不同於一般甜味巧克力的層次口感。

活動期間，民眾在進入西門河岸留言前，或者走逛市集時，只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。

「500小趴踢2026」今年以雙場域形式呈現，戶外市集設於西門紅樓北廣場，室內活動則在西門河岸留言舉行。除了美食品牌，還有音樂演出與跨界講座，首日由琟娜VERNA、Ginger小薑、達嗨Tahai接力開場，晚間並有鼓鼓呂思緯、蕭景鴻演出。

活動將持續至8日，戶外市集首日開放時間為下午5時至晚間10時，周末則從中午起登場。

義美生機的雙莓水果巧克力片，選用72％黑巧克力為基底，加入凍乾草莓與覆盆莓，呈現不同於一般甜味巧克力的層次口感。圖／500輯攝影團隊提供
義美生機的雙莓水果巧克力片，選用72％黑巧克力為基底，加入凍乾草莓與覆盆莓，呈現不同於一般甜味巧克力的層次口感。圖／500輯攝影團隊提供

活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供
活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供

活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供
活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供

活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供
活動現場只要按讚加入義美生機官方Instagram帳號，即可品嘗雙莓水果巧克力片，將品牌體驗融入派對動線。圖／500輯攝影團隊提供

義美 巧克力 西門町 甜點

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500小趴踢2026／晶華軒火鴨泡飯、PASTA & CO限定口味、丘香清酒特調 

500小趴踢2026／500系名店齊聚！破萬人次湧入 晶華軒火鴨泡飯獨家出攤

500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉與NAKA Taipei紅心芭樂咖啡

500小趴踢2026／美牛攤位變身派對關主 拍照變裝抽君悅、頭家嬤美食

相關新聞

多灑糖粒也要加15元？星巴克客製化收費惹議 會員心寒：讓金星在我世界殞落

星巴克自10月12日起調整部分客製化服務收費方式，其中最為引發消費者爭議的，則是在冰量調整部分一改免費補滿的服務，少冰、去冰後若要求補充奶類或飲料，每杯須加收15元，讓許多人難以接受。

500小趴踢2026／晶華軒火鴨泡飯、PASTA & CO限定口味、丘香清酒特調

由《500輯》主辦的首屆「500小趴踢2026」於11月6日至11月8日一連三天在台北西門紅樓登場。今年活動以「小趴踢，大能量」為主題，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。活動從西門紅樓北廣場戶外風格市集，到西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，一次串連不同領域的精彩內容，為城市帶來多元豐富的生活風格饗宴。活動首日在入秋微涼的週五傍晚揭開序幕。

500小趴踢2026／春虫冰工場、世嵵梅酒、醒腦工作室 美味+舒壓迎假日

《500輯》主辦的「500小趴踢2026」於11月6日至8日在台北西門紅樓盛大展開，從西門紅樓北廣場戶外風格市集，到西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，打造一場周末的美食、音樂、文化與生活風格相融的城市派對。

500小趴踢2026／極之好味、艋舺大豐、臺虎精釀 重現500碗經典美味

由聯合報旗下《500輯》舉辦的「500小趴踢」今日（11月6日）晚間正式於西門町紅樓帶來為期三日的快閃派對。派對涵蓋室內出攤與室內講座、音樂表演，其中現場並有「艋舺大豐」、「極之好味.燒臘茶餐廳」、「臺虎精釀」於現場出攤。

航空業插旗旅展 華航祭787體驗、星宇金銀雙機吸買氣

航空業搶佔旅展商機，國籍航空紛紛投入ITF旅展活動，華航推出熱門航線76折起、星宇則主打全航線85折起，其中宮古島航班含稅價八千有找。為了吸引旅客目光，華航把787夢幻客艙搬進展間，星宇則以金銀雙機為核心，打造具有未來感的展場沈浸式空間。

寶石拼接再現Andy Warhol經典自畫像 PIAGET推Camouflage聯名時計

雖然風行於1980年代，但普普藝術的影響至今仍方興未艾。瑞士高級製表品牌伯爵（PIAGET）再度與Andy Warhol視覺藝術基金會發表了第二款限量聯名時計（PGG0A51242），取材自大師生前的Camouflage系列自畫像，透過金質與寶石鑲嵌工藝捕捉藝術精髓，全球僅限量發行86只，參考畫作創作的1986年（份）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。