500小趴踢2026／晶華軒火鴨泡飯、PASTA & CO限定口味、丘香清酒特調

由《500輯》主辦的首屆「500小趴踢2026」於11月6日至11月8日一連三天在台北西門紅樓登場。今年活動以「小趴踢，大能量」為主題，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。活動從西門紅樓北廣場戶外風格市集，到西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，一次串連不同領域的精彩內容，為城市帶來多元豐富的生活風格饗宴。活動首日在入秋微涼的週五傍晚揭開序幕。

500盤四連霸「晶華軒」攜手台北晶華酒店共同推出首次出攤亮相的「火鴨泡飯」，此道以老母雞、金華火腿、白菜熬製而成的上湯為基底，再放入鴨架熬煮而成，再加入花椰菜米、來自宜蘭北鴨的帶皮烤鴨切丁、青江菜、番茄丁、筍丁、香菇丁，並倒入經過酥炸的泰國香米， 因宜蘭北鴨肉質肥厚、風味豐潤、口感層次豐富，入口湯頭味鮮清爽，吃起來相當暖胃。

500盤四連霸「晶華軒」攜手台北晶華酒店共同推出首次出攤亮相的「火鴨泡飯」，還搭配上清爽解膩的氣泡烏龍。圖／500輯攝影團隊提供

此道可以單點，也能選擇套餐組合。A套餐以「火鴨泡飯」搭配鴨春捲、晶華酒店的「氣泡烏龍」；「鴨春捲」以手撕烤鴨肉放入筍絲、紅蘿蔔絲等配料，再裹以春捲皮酥炸而成。B套餐則佐以「臺虎精釀茶啤酒」。買500元還送故宮晶華500元抵用卷，非常划算。

「鴨春捲」以宜蘭北鴨手撕烤鴨肉、筍絲、紅蘿蔔絲等配料，再裹以春捲皮酥炸而成。圖／500輯攝影團隊提供

曾獲選「500盤」的PASTA & CO.，由台裔美籍主廚 Timothy Lu 呂學明創立，向來以每日新鮮製作的手工義大利麵為招牌。主廚自小在紐約成長，汲取多元文化養分，因而以新美式風格重新詮釋義大利料理，展現不受傳統框架侷限的創意風味。

PASTA & CO.，由台裔美籍主廚Timothy Lu 呂學明（左一）創立，向來以每日新鮮製作的手工義大利麵為招牌。圖／500輯攝影團隊提供

這次PASTA & CO. 特別為「500小趴踢」設計的限定料理「紅酒燉牛頰麵疙瘩」。圖／500輯攝影團隊提供

這次 PASTA & CO. 出攤一共帶來四道餐點，價格相當親民，每道、每日限量30份。其中，首推主廚 Timothy 特別為「500小趴踢」設計的限定料理「紅酒燉牛頰麵疙瘩」，以義大利 Chianti 紅酒燉煮牛頰肉，並加入台式醬油等調味，在義式料理的基礎上融入熟悉的台灣風味，呈現跨文化的味覺巧思。另一道不容錯過的，則是店內招牌「碳烤章魚腳」。肥厚飽滿的章魚腳經炭烤後，入口Q彈、富有嚼勁，搭配煙燻甜椒醬，鹹香滋味相當涮嘴。飲品方面，現場也提供 Prosecco 氣泡酒、Chardonnay 白酒，以及 Shiraz 紅酒等，從清爽氣泡到醇厚酒體，都是搭配料理的好選擇。

店內必吃招牌「碳烤章魚腳」。圖／500輯攝影團隊提供

此外，從清酒出發，以調酒為媒介的丘香 SAKE BAR，向來是入夜小酌的口袋名單。這次丘香 SAKE BAR特別帶來兩款首度亮相的調酒，其中「BUBBLE」以日本經典調酒 Spumoni（スプモーニ）為靈感重新詮釋，選用純米生原酒為基底，加入葡萄柚、Campari、金萱茶泡泡與通寧水，在葡萄柚的酸甜、Campari 的微苦與茶香之間取得平衡，呈現輕盈爽口的風味。另一款「PINEAPPLE」同樣以清酒為基底，融入鳳梨與萊姆，走熱帶水果風格，口感清新輕巧，兩款都適合大眾嘗鮮。

而另外兩款則是以燒酎為基底，展現不同清酒調酒的風味個性。「TEA」層次鮮明，以濃郁茶香為主軸，尾韻帶有深邃的香料氣息；「WOOD」則呈現鮮明的木質調性，交織烏梅、洛神的香氣，風味濃郁飽滿，尾韻還帶有些許奶香與乳香感，這兩杯也是微涼秋夜細細品飲的好選擇。

從清酒出發，以調酒為媒介的丘香 SAKE BAR帶來4款精彩的調酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

丘香 SAKE BAR特別帶來四款特調與周邊商品。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「500小趴踢2026」戶外市集集結入選「500盤」、「500碗」、「500甜」的人氣品牌，從星級酒店料理、傳統職人美食到異國風味，帶來多款為特別設計的限定餐點。今日活動從下午5點持續到晚上10點，更多詳情請參閱500輯官方網站或臉書專頁。

500小趴踢2026

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康