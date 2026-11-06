500小趴踢2026／春虫冰工場、世嵵梅酒、醒腦工作室 美味+舒壓迎假日

《500輯》主辦的「500小趴踢2026」於11月6日至8日在台北西門紅樓盛大展開，從西門紅樓北廣場戶外風格市集，到西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，打造一場周末的美食、音樂、文化與生活風格相融的城市派對。

春虫冰工場，自2014年起專注手作冰品的鮮果雪酪與手作冰棒則以真實水果為特色，不添加人工色素與香料。圖／500輯攝影團隊提供

來自花蓮壽豐的春虫冰工場，自2014年起專注手作冰品，以「讓家人也能安心享用」為初衷，從食材挑選、配料熬煮到冰品製作，皆親自把關。招牌黑糖刨冰搭配自製蜜釀洛神、桑椹，呈現酸甜交織的豐富口感；法式鮮果雪酪與手作冰棒則以真實水果為特色，不添加人工色素與香料。其中，洛神更需經過96小時蜜釀，展現對製程與風味的細心講究，將花蓮在地食材化為日常裡清爽而踏實的甜味。

春虫冰工場特別把店裡幾款主打產品組合在一起，讓大家一次就能品嘗不同的招牌風味。除了雪酪，在店裡已經不再販售的脆皮杯，這次也500小趴踢重新復刻。周五的冰品組合更是集結得到500甜榮耀的的組合包含洛神、桑椹以及火龍果雪酪再加上一球百香果雪酪。春虫冰工場食材都以台灣在地農產為主，洛神與桑椹兩種配料尤其受歡迎，洛神經過繁複製作過程，需要約 96 小時製作，做出酸甜、清脆的口感，是春虫很有代表性產品之一。桑椹則是透過熬煮與製程調整，讓果實原有的酸味與香甜取得平衡，不會過甜或膩口。

除了冰品之外，現場也可以買到罐裝洛神與桑椹，希望讓喜歡這些味道的客人能帶回家。除了搭配冰品，拿來配優格、加入氣泡水，甚至搭配肉類料理，都有不同的風味。而在周六與周日，也將帶來更多種冰品，周六將有店裡的招牌口味紅芒果，藉由芒果與桑椹搭配，讓不同水果的風味彼此襯托。周日獨特的梅子酒口味也將登場！

世嵵（Sensera）是台灣果酒品牌，以梅子為基底，持續開發結合水果、花香與茶韻的多元酒款。從清爽的香柚梅酒、蜜桃梅酒，到帶有炭焙香氣的炭焙梅酒，以及融合鐵觀音茶香與波特桶風味的創新酒款，展現梅酒不同於傳統甜潤印象的風味層次。品牌重視釀造工藝與生活品味，酒標融入台灣特有生物意象，並曾獲國際風味評鑑及設計獎項肯定，持續以台灣果酒走向國際市場。

世嵵（Sensera）從清爽的香柚梅酒、蜜桃梅酒，到帶有炭焙香氣的炭焙梅酒，以及融合鐵觀音茶香與波特桶風味的創新酒款，展現梅酒不同於傳統甜潤印象的風味層次。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主打15%酒精濃度的梅酒，人氣最高的熱賣口味是口味清爽的香柚梅酒與東方美人茶梅酒，還有香氣明顯的蜜桃梅酒與玫瑰梅酒，適合喜歡果香、花香的人。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主打15% 酒精濃度的梅酒，人氣最高的熱賣口味是口味清爽的香柚梅酒與東方美人茶梅酒，還有香氣明顯的蜜桃梅酒與玫瑰梅酒，適合喜歡果香、花香的人；炭焙梅酒帶有微微的威士忌香氣，尾韻厚實，喝起來像溫潤的蜂蜜。

現場也還準備經典梅酒，與一般梅酒相比更加爽口，並帶有一點微鹹，因為使用了脆梅，因此嘗起來像是青梅、綠茶與酒香結合；以及另一款新品是鐵觀音波特梅酒，口感更為濃郁，帶有波特桶甜甜氣息，還有迷人的鐵觀音茶香。

不僅梅酒，為了提供更多選擇，世嵵還有兩款紅酒，分別是蔓越莓紅酒與藍莓紅酒。蔓越莓紅酒喝起來像果醋，藍莓紅酒則更接近葡萄酒口感，都很適合想嘗試果酒但平常不習慣喝酒的人。

世嵵還為了500小趴踢準備調酒，使用自家梅酒、紅酒調配，喝起來比較順口滑順，以另外一種面貌與大家相會。

這次活動除了讓大家有吃有喝，甚至還有療癒，醒腦工作室由小魚經營，以梳頭與頭部舒壓為主要服務，透過梳理、按壓頭皮，帶來不同於日常按摩的放鬆體驗。除了頭部舒壓，也販售可自己在家使用的貓爪推推、精油、水晶等舒壓相關小物，讓放鬆延伸至日常生活。

醒腦工作室的負責人小魚分享，過去擺攤有些客人第一次體驗梳頭，雖然過程中會覺得有點痛，可是往往結束後都意猶未盡，甚至會再回來體驗。她解釋，「梳頭有點像幫頭部做運動，透過梳理與按壓刺激頭皮。過程中有些人會感覺疼痛，有些人則覺得舒服，每個人的感受都不太一樣。希望藉由梳頭讓大家體驗頭部舒壓的感覺。」

醒腦工作室由小魚經營，以梳頭與頭部舒壓為主要服務，透過梳理、按壓頭皮，帶來不同於日常按摩的放鬆體驗。圖／500輯攝影團隊提供

除了頭部舒壓，也販售可自己在家使用的貓爪推推、精油、水晶等舒壓相關小物，讓放鬆延伸至日常生活。圖／500輯攝影團隊提供

她也特別強調，梳頭與飲酒最好分開，尤其建議不要在飲酒後進行體驗。500小趴踢的梳頭服務每次約 10 分鐘，收費 250 元，歡迎大家感受痛完又舒展開的獨特治癒。除了現場服務，她也歡迎大家來看看貓爪推推，做成了可愛的小花包裝，讓大家可以紓壓不必外求，自己就能享受！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康