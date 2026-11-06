500小趴踢2026／Chubby Doo耶誕甜甜圈 朱雀咖喱、雷蒙叔叔秀招牌功夫

已經第三度參與「500趴」擺攤Chubby Doo甜甜圈專賣店，以義式爆漿甜甜圈聞名，每年都會在「500趴」搶先販售當年度的耶誕限定口味造型甜甜圈，11月30日才會在店鋪正式上市。今年三款限定款新作「聖誕老公公」草莓奶霜、「雪人」焦糖乳酪，以及「聖誕花圈」開心果卡士達造型可愛討喜，而且更因應客人要求，經典麵糊首度以烘烤的方式取代以往的油炸，讓美味更容易與親友分享。

「聖誕老公公」、「雪人」都是在烘烤的麵糰上面鋪上紅色菠蘿皮，上面堆疊手工製作的蓬鬆白色檸檬棉花糖，並以草莓凍乾作為聖誕帽、軟糖點綴老公公的紅鼻子，「聖誕花圈」則搭配綠色抹茶抹醬，上方的花圈是以開心果雲朵奶膏製作，香氣濃郁、口感很像奶酪非常特別。現場亦有販售超人氣常態商品如焦糖和巧克力口味的「熊熊磅蛋糕」、「花束軟餅乾千層酥」。店家的聖誕節限定爆漿甜甜圈與常溫甜點心在現場品嚐過後也都可以直接透過官網訂購宅配到家。

（由左至右順時針）Chubby Doo甜甜圈專賣店販售的「聖誕花圈」開心果卡士達、「熊熊磅蛋糕」、「雪人」焦糖乳酪、「聖誕老公公」草莓奶霜爆漿甜甜圈。500輯攝影團隊／提供

隱身於台北武昌街的巷弄中的朱雀 𝑺𝑼𝒁𝑨𝑲𝑼 𝑪𝑼𝑹𝑹𝒀 𝑺𝑯𝑶𝑷，是一家風格獨具的咖哩專賣店。餐點主打濃郁夠味、香氣層次豐富的特色咖哩，並結合半熟蛋與炙燒肉品等配料，深受咖哩愛好者與潮流族群喜愛，是城中熱門的排隊美食。這次首度出攤「500趴」系列活動，主打招牌「牛燉香頰咖哩」，是以精選牛頰肉做成的肉醬咖哩，搭配蔬菜和溏心蛋，還可選附店內招牌的辣醬，香氣十足。店家也是首次在如進靠近本店的地方出攤，歡迎大家在品嚐過後可以就近散步過去店內嘗試包括「香菜奶油酪梨」等較難外帶保存的人氣口味。

行天宮附近的熱門據點雷蒙叔叔美式餐廳今年再度參與「500趴」系列活動，主打道地的美式舒適美食（Comfort Food），提供豐富多樣的經典美式料理以及各式義大利麵與早午餐，深受饕客喜愛。此次帶來全新的美式經典熱狗 -- 包括「手撕豬肉熱狗」、「經典雙腸熱狗」、「卡門貝爾炙燒鳳梨熱狗」、以及同步店內最新菜色「泰式涼拌手撕雞」。熱狗堡採用軟Q有勁的湯種麵包與手作德式香腸，定價親民誠意十足，其中「卡門貝爾炙燒鳳梨熱狗堡」，以炙燒過後香氣爆棚的卡門貝爾起司搭配醃製洋蔥與鳳梨，令人垂涎三尺。

雷蒙叔叔美式餐廳販售的「泰式涼拌手撕雞」。500輯攝影團隊／提供

朱雀𝑺𝑼𝒁𝑨𝑲𝑼 𝑪𝑼𝑹𝑹𝒀 𝑺𝑯𝑶𝑷咖哩販售的「牛燉香頰咖哩」。500輯攝影團隊／提供

Chubby Doo甜甜圈專賣店。500輯攝影團隊／提供

雷蒙叔叔美式餐廳。500輯攝影團隊／提供

雷蒙叔叔美式餐廳販售的「卡門貝爾炙燒鳳梨熱狗堡」與「泰式涼拌手撕雞」。500輯攝影團隊／提供

朱雀𝑺𝑼𝒁𝑨𝑲𝑼 𝑪𝑼𝑹𝑹𝒀 𝑺𝑯𝑶𝑷咖哩販售的「牛燉香頰咖哩」。500輯攝影團隊／提供

雷蒙叔叔美式餐廳販售的「卡門貝爾炙燒鳳梨熱狗堡」。500輯攝影團隊／提供