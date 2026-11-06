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500小趴踢2026／極之好味、艋舺大豐、臺虎精釀 重現500碗經典美味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬華近70年歷史老店「艋舺大豐」於500小趴踢2026現場出攤，帶來多款經典炸物。圖／500輯攝影團隊提供
萬華近70年歷史老店「艋舺大豐」於500小趴踢2026現場出攤，帶來多款經典炸物。圖／500輯攝影團隊提供

由聯合報旗下《500輯》舉辦的「500小趴踢」今日（11月6日）晚間正式於西門町紅樓帶來為期三日的快閃派對。派對涵蓋室內出攤與室內講座、音樂表演，其中現場並有「艋舺大豐」、「極之好味.燒臘茶餐廳」、「臺虎精釀」於現場出攤。

萬華傳承三代70年歷史老店「艋舺大豐」於500小趴踢2026現場連續11月6（五）、7（六）、8（日）三日出攤。圖／500輯攝影團隊提供
萬華傳承三代70年歷史老店「艋舺大豐」於500小趴踢2026現場連續11月6（五）、7（六）、8（日）三日出攤。圖／500輯攝影團隊提供

萬華傳承三代70年歷史老店「艋舺大豐」現場推出「推廣綜合組」，將店家招牌牛蒡條、原味花枝丸、九層塔花枝丸、日式甜不辣，以及隱藏版炸芋頭芝麻丸一次滿足。圖／500輯攝影團隊提供
萬華傳承三代70年歷史老店「艋舺大豐」現場推出「推廣綜合組」，將店家招牌牛蒡條、原味花枝丸、九層塔花枝丸、日式甜不辣，以及隱藏版炸芋頭芝麻丸一次滿足。圖／500輯攝影團隊提供

 來自台北萬華龍山寺「東三水街新富市場」、傳承三代且已有近70年歷史的老店「艋舺大豐」（攤位15號）也於現場出攤。「艋舺大豐」曾獲「500碗」推薦，店家堅持自製手工魚漿，不添加任何人工添加物，展現食材真實的新鮮原味；「艋舺大豐」現場推出推廣綜合組，將店家招牌（獲500碗推薦）牛蒡條、原味花枝丸、九層塔花枝丸、日式甜不辣一次滿足，同時加碼專為本次活動製作的隱藏版美食、平時在市場店面買不到的隱藏版炸芋頭芝麻丸，香濃芋頭外皮包裹芝麻內餡，口感層次豐富，一組5樣售價200元。

「極之好味.燒臘茶餐廳」的「肥龍叉燒」選用雲林快樂豬，現場按份量計算價格。圖／500輯攝影團隊提供
「極之好味.燒臘茶餐廳」的「肥龍叉燒」選用雲林快樂豬，現場按份量計算價格。圖／500輯攝影團隊提供

「極之好味.燒臘茶餐廳」於500小趴踢2026現場連續11月6（五）、7（六）、8（日）三日出攤，並帶來「肥龍叉燒」、「咖哩魚蛋」等經典港式美味。圖／500輯攝影團隊提供
「極之好味.燒臘茶餐廳」於500小趴踢2026現場連續11月6（五）、7（六）、8（日）三日出攤，並帶來「肥龍叉燒」、「咖哩魚蛋」等經典港式美味。圖／500輯攝影團隊提供

「極之好味.燒臘茶餐廳」的「肥龍叉燒」搭配風格較濃郁的特調醬汁，呈現原汁原味港式風格。圖／500輯攝影團隊提供
「極之好味.燒臘茶餐廳」的「肥龍叉燒」搭配風格較濃郁的特調醬汁，呈現原汁原味港式風格。圖／500輯攝影團隊提供

由來台30多年的港籍師傅掌廚的「極之好味.燒臘茶餐廳」（攤位14號）是港式燒臘與茶餐廳品牌，目前在台灣共有5間分店。餐廳堅持呈現道地濃郁的香港風味，現場帶來的「肥龍叉燒」曾獲「500碗」評審馬世芳推薦、肉品並嚴選雲林快樂豬，搭配港式道地調味醬汁，此外另有象徵香港平民小吃的「港式咖哩魚蛋」，選用台灣黃金魚蛋、並搭配店家獨門調製的道地港式咖哩。

與港式叉燒、經典炸物百搭的莫過於清涼啤酒，鄰近「艋舺大豐」、「極之好味.燒臘茶餐廳」的「臺虎精釀」（攤位13號）帶來4款罐裝啤酒，其中「派對老司機（Party Driver）」是符合本次「500小趴踢」主題的美式經典淡愛爾，其酒體帶有柑橘與松針的酒花香氣，並伴隨麥芽、焦糖與烤麵包風味；此外另推薦「臺虎IPA（生啤酒2號）」，其風味調整了傳統較直接的苦味，取而代之的是豐富的百香果與柑橘等熱帶水果香氣，同時現場購買滿6罐即贈專屬小提袋，讓微醺隨身、隨行無負擔。

「臺虎精釀」於500小趴踢2026帶來多款經典風味，現場購買滿6罐即贈專屬小提袋。圖／500輯攝影團隊提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎精釀」於500小趴踢2026帶來多款經典風味，現場購買滿6罐即贈專屬小提袋。圖／500輯攝影團隊提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「臺虎精釀」於500小趴踢2026現場連續三日出攤，為美味助攻。圖／500輯攝影團隊提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎精釀」於500小趴踢2026現場連續三日出攤，為美味助攻。圖／500輯攝影團隊提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500小趴踢2026

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒後找代駕 禁止酒駕飲酒過量有礙健康
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艋舺 500碗 西門町

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