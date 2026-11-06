500小趴踢2026／美牛攤位變身派對關主 拍照變裝抽君悅、頭家嬤美食

「500小趴踢2026」今（6日）起一連三天在台北西門紅樓登場，除了集結30多家美食品牌、17組音樂演出及3場跨界講座，美國肉類出口協會今年也首度參與，將美國牛肉帶進戶外市集，並化身活動闖關關主。

民眾除了能透過追蹤官方社群、攤位拍照分享完成集點任務，還能挑戰派對變裝拍照抽獎，有機會把台北君悅酒店、頭家嬤美式煙燻BBQ的限定美牛料理，以及馬辣集團500元美食體驗券帶回家。

美國肉類出口協會此次攜手台北君悅酒店及人氣品牌Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ，推出三款活動限定美牛料理。台北君悅酒店以美國牛小排及帶骨牛小排為主角，推出「慢烤手切牛肉漢堡」與「恐龍骨漢堡」，將飯店主廚的料理手藝帶進戶外市集。其中恐龍骨漢堡保留帶骨牛小排的豪邁造型，慢烤後呈現濃郁肉香與豐潤口感，成為派對中特色十足的肉食選擇，每日限量10客。

美國肉類出口協會今年首度參與，將美國牛肉帶進戶外市集，並化身活動闖關關主。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅以美牛牛小排慢火特製的「慢烤手切牛肉漢堡」，香鮮噴汁。圖／500輯攝影團隊提供

「慢烤手切牛肉漢堡」則選用牛小排，先以芥末及夏威夷香料醃製一個小時，再低溫慢烤4小時，3天限量600份。台北君悅寶艾西餐廳主廚羅偉洲親自帶領團隊在現場料理，他笑說，漢堡搭配的「恐龍美祿」是另一個亮點，創意來自「漢堡配奶昔」。

曾參與500趴的Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ，則將於11月7日至8日限定推出「美國牛肉頂級饗宴煙燻肉拼盤」，集結Choice美國牛胸腹肉、Prime美國牛前胸肉及Prime美國牛板腱，透過美式煙燻手法呈現不同部位的肉質與風味，一次滿足肉食愛好者。

除了料理，現場也設計兩種互動玩法。首先是美牛攤位的必闖關任務，民眾追蹤「美國牛肉」官方Instagram或Facebook，與攤位合照並分享到個人限時動態，經確認即可完成集點。這也是進入西門河岸留言室內展演場域的4個指定關卡之一，集滿4個章後，可兌換當日入場手環，參加音樂演出及講座。

想增加抽獎機會，還可參加「美牛派對變裝分享抽」，現場提供造型配件，民眾可揪朋友一起變裝、擺出創意姿勢拍照，將照片發布於個人Instagram貼文或限時動態，並標註美牛官方帳號「@usbeefgo」，經確認即可參加抽獎。獎項包括台北君悅酒店及頭家嬤美式煙燻BBQ限定美牛餐點，以及馬辣集團旗下餐廳全台通用的500元美食體驗券，數量有限，實際供應及兌換方式依現場公告。

美國穀飼牛的風味與育肥方式有關，牛隻在育肥階段以玉米等穀物搭配其他飼料餵養，有助於形成肌肉間的脂肪，也就是俗稱的油花，帶來多汁口感與濃郁肉香。這次從君悅酒店的慢烤漢堡，到頭家嬤的煙燻肉拼盤，透過不同料理手法呈現美國牛肉的部位特色。

「500小趴踢2026」將持續至11月8日，戶外市集設於西門紅樓北廣場，免費入場；室內西門河岸留言則須完成4個指定攤位集點任務，兌換當日手環後入場。

500盤、500碗及500甜的得獎店家前來設攤，紅樓前美食飄香。圖／500輯攝影團隊提供

活動首日人潮滿滿。圖／500輯攝影團隊提供