500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉與NAKA Taipei紅心芭樂咖啡

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」於11月6日至8日在台北西門紅樓展開，集結西門紅樓北廣場戶外風格市集，以及西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。

嘉義知名美食「林聰明沙鍋魚頭」帶來全新品牌亮相，米其林必比登美食「開囍滷肉專賣店」推出招牌滷肉飯與開囍兩大雞王；再來杯「NAKA Taipei」獨特的水果咖啡或調酒，共組出讓人愉快的散步美食。

林聰明沙鍋魚頭 x 小聰明美味食堂：嘉義火雞肉飯新呈現

「小聰明美味食堂」來到500小趴踢，特別把嘉義火雞肉飯特製成三角飯糰。圖／500輯攝影團隊提供

來自嘉義的73年老店「林聰明沙鍋魚頭」，今年特別帶著全新品牌「小聰明美味食堂」來到500小趴踢。帶來招牌「沙鍋魚頭」、「沙鍋鬼頭刀魚排」、「經典沙鍋菜」，以及首度亮相的「嘉義火雞肉聰明飯糰」、「聰明麻辣三寶」與「聰明大雞排」，選擇豐富。

「小聰明美味食堂」是今年年底即將在台北首發開設的全新品牌，主打日常飯盒便當。在500小趴踢供應的「嘉義火雞肉聰明飯糰」，特別把嘉義火雞肉飯特製成三角飯糰搭配自製泡菜現場製作，提供讓入場民眾方便攜帶享用的美食。

「林聰明沙鍋魚頭」今年特別帶著全新品牌「小聰明美味食堂」來到500小趴踢。圖／500輯攝影團隊提供

「聰明大雞排」也是500趴系列初登場美食。品牌指出，林聰明沙鍋魚頭曾在去年夏天前往日本東京代代木公園參加台灣祭活動，那時決定推出台灣街頭美食代表的雞排在現場供應，相當受到歡迎。「嘉義火雞肉聰明飯糰」與「聰明大雞排」都是相當適合攜帶食用的散步美食。此外，500小趴也推出沙鍋菜相關風味，只要加20元就可以升級今年最新推出的麻辣風味。

開囍滷肉專賣店opensmile：招牌滷肉飯與開喜兩大雞王

開囍滷肉專賣店（opensmile）在500小趴踢帶來「滷肉飯＋蔥油雞」與「滷肉飯＋口水雞」兩款選擇。圖／500輯攝影團隊提供

「開囍滷肉專賣店opensmile」來到500小趴踢。圖／500輯攝影團隊提供

位於台北市信義區莊敬路上的開囍滷肉專賣店（opensmile），是2026米其林指南必比登推介、2026入選500碗的新潮台式小吃美食。這次在500小趴帶來招牌滷肉飯與開囍兩大雞王，「滷肉飯＋蔥油雞」與「滷肉飯＋口水雞」兩款選擇，每份售價200元，每日供應份量約100份，售完為止。

「開囍滷肉飯」主打特選松阪豬刀工手切丁，保有豬肉肥瘦比維持在7：2：1，以獨門配方添加油蔥酥慢火熬煮3小時，最後靜置凝固12小時誕生的開囍滷肉風味。

「蔥油雞」使用舒肥後的去骨雞腿排，伴隨現炸油蔥酥密封冷藏12小時，讓蔥油與雞腿交織，接著炙燒表皮增添焦香氣，最後淋上以蒜頭、蝦米、青蔥為主體的靈魂蔥油醬，帶來蔥上加蔥的雙重口感。

「口水雞」使用去骨雞腿排，以70度舒肥慢熟兩小時，熟成後的腿排以炙燒的方式，將表皮烤至焦脆，最後加入自製提煉的花椒油並融合胡麻醬調製而成獨門醬料，最後撒上堅果花生。

NAKA Taipei：水果咖啡招牌特色

NAKA Taipei的紅心芭樂咖啡。圖／500輯攝影團隊提供

NAKA Taipei結合咖啡、甜點與調酒，主打早C（Coffee）、晚A（Alcohol）的品飲節奏。這次在500小趴帶來四款店內人氣招牌飲品，無酒精品項為紅心芭樂咖啡、通寧咖啡；以及Irish Coffee與Espresso Martine兩款調酒飲品。

水果咖啡是NAKA Taipei的招牌特色，若要推薦一款咖啡給走訪500小趴的民眾，店員首推「紅心芭樂咖啡」，因為紅心芭樂是台灣的代表水果，也是店內的招牌。調酒部分首推「Irish Coffee」，上面加上自製奶蓋，也是女生會喜歡的品項。

500小趴踢2026

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

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