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500小趴踢2026／yoxi攜手去趣進駐《500小趴踢》 出發探索質感生活

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，攜手參與《500小趴踢》，透過趣味集點闖關，將移動與旅遊探索化為現場互動。圖／500輯攝影團隊提供
和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，攜手參與《500小趴踢》，透過趣味集點闖關，將移動與旅遊探索化為現場互動。圖／500輯攝影團隊提供

涼爽的秋末冬初，正適合把周末假日留給一場城市小旅行。走進西門町，逛市集、品嘗美食，再隨音樂放慢腳步，質感生活就藏在這些日常片刻裡。和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，攜手參與《500小趴踢》，邀請民眾從熟悉的城市出發，開拓生活的更多可能。

即日起至11月8日，《500小趴踢》串聯西門紅樓廣場與河岸留言展演館，集結「500盤」、「500甜」、「500碗」名店限定美食、特色市集、主題講座及音樂演出。從白天的散步尋味，到夜晚的原音演唱會，讓周末裝進不同生活風景；迪拉、馬世芳、乙乙等講者，也將帶來精彩分享。

以「城市出發，探索無界」為概念，yoxi與去趣共同打造品牌專屬展區，透過趣味集點闖關，將移動與旅遊探索化為現場互動。民眾完成指定任務，即可兌換限定好禮、取得河岸留言室內場域入場資格，從戶外市集一路玩進音樂與講座，也能透過去趣的500盤美食推薦，為下一次聚餐尋找靈感。

這份輕鬆，也從活動現場延伸到每一次出門。前往派對、朋友聚會或機場，透過yoxi叫車即可自在啟程；打開去趣，則能探索景點、運用AI規劃行程，搭配好友共編、海外eSIM與旅遊優惠，讓出遊準備更從容。

當交通與行程安排更便利，便有餘裕把時間留給喜歡的人事物。從一趟城市出遊，到下一段遠行，yoxi與去趣串聯移動、旅遊與生活體驗，陪伴民眾輕鬆出發，在每一次探索中，發現日常的新風景。

和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，攜手參與《500小趴踢》，透過趣味集點闖關，將移動與旅遊探索化為現場互動。圖／500輯攝影團隊提供
和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規劃平台「去趣chicTrip」，攜手參與《500小趴踢》，透過趣味集點闖關，將移動與旅遊探索化為現場互動。圖／500輯攝影團隊提供

西門町 和泰 西門紅樓

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