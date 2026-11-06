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500小趴踢2026／丸莊「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡、道地關東煮」 暖心暖胃
由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」自即日起至11月8日首度進駐台北西門紅樓，集結西門紅樓北廣場戶外風格市集，以及西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，以「小趴踢，大能量」為主題，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。
來自雲林西螺、傳承百年的「丸莊醬油」，特別攜手旗下日式鰻魚飯「小倉屋」以及京都流烏龍麵專賣「切麥狐狸」聯合出攤，將百年釀造工藝與日本職人精神，共同帶入500小趴踢，讓民眾可以享受正宗的日式風味。
本次活動中，「小倉屋」精心打造話題美食「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡」，攜手世界麵包冠軍吳寶春，以職人調理的蒲燒鰻魚為主角，搭配柔軟可口的冠軍級布里歐麵包，同時再以特製蜂蜜美乃滋、山椒等佐料調味，交織出和洋融合的美妙滋味，帶來大大的滿足！凡購買皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡，還可加碼贈送「大苑子愛玉」一杯。
針對喜愛和風料理的民眾，「切麥狐狸」端出道地的「日式關東煮」，內含使用鱈魚漿、山藥打製而成的鱈寶，口感蓬鬆軟嫩；此外，還有牛蒡絲與起司製成的日式薩摩揚、竹輪、德國香腸、白蘿蔔等人氣品項，結合添加丸莊特製昆布醬油調味的鮮美高湯，為涼爽的天氣注入暖心暖味的幸福感。
除此之外，丸莊醬油也於現場販售逗純釀醬油、壺底油黃金油膏、甘醇醬油等多款明星產品，加入官方LINE好友，還可獲贈「豬油拌飯」1包。
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