500小趴踢2026／丸莊「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡、道地關東煮」 暖心暖胃

由《500輯》主辦的首屆「500小趴踢2026」於11月6日至11月8日一連三天在台北西門紅樓登場。今年活動以「小趴踢，大能量」為主題，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。活動從西門紅樓北廣場戶外風格市集，到西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，一次串連不同領域的精彩內容，為城市帶來多元豐富的生活風格饗宴。活動首日在入秋微涼的週五傍晚揭開序幕。

2026-11-06 21:04