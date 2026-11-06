500小趴踢2026／500系名店齊聚！破萬人次湧入 晶華軒火鴨泡飯獨家出攤

質感生活風格讀本《500輯》今年舉辦跨界市集「500小趴踢2026」，以「小趴踢，大能量」為主題，集結超過30家餐飲、甜點、酒飲及生活風格品牌，並邀請17組音樂表演者與3位跨領域講者接力登場，將美食、音樂、文化與生活風格融入城市派對。活動今（6日）下午5點正式開跑，活動開場不久即湧現排隊人潮，粉絲紛紛提前到場卡位，吸引破萬人次參與，熱鬧氣氛一路延續至夜晚。活動為期3天，周末還有更多精彩內容接力登場。

今年「500小趴踢2026」戶外市集陣容相當豪華，一口氣齊聚「500盤」、「500碗」、「500甜」人氣品牌，多個品牌皆帶來首度出攤的招牌料理。連續4年蟬聯「500盤」冠軍的台北晶華酒店晶華軒，為「500小趴踢2026」獨家獻上「火鴨泡飯」。台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明以烤鴨架與時蔬慢熬清湯，加入鴨肉、蔬菜丁與油蔥酥提鮮，最後拌入酥炸泰國香米，口感豐富、鮮香清爽。

連續4年蟬聯「500盤」冠軍的台北晶華酒店晶華軒，當家「火鴨泡飯」首度出攤。圖／500輯攝影團隊提供

現場除提供A套餐「晶華軒火鴨泡飯＋鴨春捲＋氣泡烏龍」、Ｂ套餐「晶華軒火鴨泡飯＋臺虎茶啤酒」兩款500元套餐外（也提供各品項分別單點），更祭出「買500、送500」優惠，凡現場消費滿500元，即贈500元故宮晶華抵用券，物超所值，粉絲千萬不要錯過。

晶華軒「火鴨泡飯」以烤鴨架與時蔬慢熬清湯，鮮香襲人。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅酒店則結合美國牛肉與街頭美食概念，推出每日限量10份的「彩虹恐龍骨漢堡」，以及「慢烤手切牛肉漢堡」兩款限定漢堡，此外還有「恐龍美祿巧克力冰」，以突破傳統框架的創意料理，帶來視覺與味覺兼具的全新街頭體驗。

台北君悅酒店的「彩虹恐龍骨漢堡」令人垂涎，每日限量供應，每份售價1,280元。圖／500輯攝影團隊提供

「500碗」常勝軍、嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭×小聰明美味食堂」這次帶來「沙鍋魚頭」、「沙鍋鬼頭刀魚排」、「經典沙鍋菜」3款經典滋味，只要加價20元就能升級麻辣風味湯底，還能以優惠價加購飲品；此外，店家也將嘉義代表性小吃火雞肉飯，變身為方便攜帶的「嘉義火雞肉聰明飯糰」。「開囍滷肉專賣店」則以招牌口水雞，搭配獨門蔥油醬與滷肉飯，將川味辛香與台式家常滋味巧妙結合，帶來不同於傳統小吃的味覺組合。

嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭×小聰明美味食堂」這次帶來「沙鍋魚頭」，暖心又暖胃。圖／500輯攝影團隊提供

除台灣在地風味，也有港式經典加入。「極之好味・燒臘茶餐廳」由香港燒味職人團隊打造，堅持即燒、即切、即食，以傳統燒臘手藝重現道地港式風味，將香港街頭熟悉的飲食文化與人情味帶到台灣。從港式燒味轉向台灣傳統手藝，「艋舺大豐」則是從基隆起家、傳承三代的手工魚漿老店，如今落腳台北萬華新富市場，堅持嚴選原物料，不添加化學成分與防腐劑，從魚丸、花枝丸到各式炸物，皆以真材實料延續經典手工滋味。

「艋舺大豐」的現炸熟食是現場人氣之選。圖／500輯攝影團隊提供

甜點與飲品同樣是這次市集的亮點。於「500甜2026」一舉拿下「5甜」、代表M ONE CAFE／橘色涮涮屋的「橘色生活」，將招牌杏仁豆腐融入烏巴奶茶、水果冰茶與抹茶歐蕾，推出3款限定飲品，讓熟悉的甜品風味有了全新變化。連續兩年入選「500甜」的「星忱甜點 Brillante Pâtisserie」，則以台灣在地風味為靈感，推出「台灣香草」與「紅烏龍」兩款市集限定冰淇淋，選用北海道牛奶為基底，分別融入台灣香草莢與紅烏龍茶粉，再搭配焦糖碎粒、紅烏龍千層酥及迷你可麗露，透過茶香、奶香與酥脆口感交織出豐富層次。

代表M ONE CAFE／橘色涮涮屋的「橘色生活」，以招牌杏仁豆腐為核心，帶來系列甜品。圖／500輯攝影團隊提供

傳統糕點與節慶甜點，也為市集增添不同風味。「不二糕餅」除了帶來招牌蛋黃酥、茶鳳黃與檸月酥，也推出新品「碰！米香．花好月圓米香」，以台灣宴席常見的炸湯圓為靈感，將熟悉的傳統滋味轉化為酥脆香甜的創意米香。「Chubby Doo甜甜圈專賣店」則搶先迎接聖誕節，推出3款限定爆漿甜甜圈，包括草莓奶霜「聖誕老公公」、焦糖乳酪「雪人」及開心果卡士達「聖誕花圈」，以繽紛造型搭配飽滿內餡，為市集注入濃濃的節慶氛圍。

除戶外市集，在西門河岸留言也有精彩的音樂接力演出。想進入西門河岸留言，須先在戶外市集完成「500小趴踢集點闖關卡」，集滿四個章，才能兌換入場手環。第1步請至戶外服務台領取集點卡；第2步前往指定合作攤位，包括「統一好鄰居文教基金會＆三小市集」、「yoxi &去趣」、「美國肉類出口協會」，以及「華元食品／丸莊醬油」（二擇一），完成各攤位指定活動並集滿四個章。完成集點闖關後，請至西門河岸留言入口處兌換當日入場手環。特別提醒，每日手環款式不同，當日可憑手環重複進場，但無法跨日使用；若隔日再次參與室內活動，須重新完成集點闖關並兌換當日手環。

隨著週末到來，戶外市集陣容持續擴大。六、日兩天陸續有「頭家嬤美式煙燻BBQ（Taugamma）」加入，另有11月7日限定登場的「阿鳳米食」與「Rayya Treats」，以及11月8日限定的「汶傳統米食」，帶來更多元的飲食選擇。邀請民眾把握周末，相約西門紅樓，在美食、音樂與人與人的交流之間，暫時放慢腳步，感受「小趴踢，大能量」所匯聚的城市生活魅力。

500小趴踢2026

．活動日期：2026/11/7（六）、11/8（日）

．活動時間：

＊室外場域時間：周六12:00～22:00、周日12:00～18:00

＊室內場域時間：周六14:00～22:00、周日13:00～18:00

．活動地點：西門紅樓北廣場（捷運西門站 1、6 號出口）、西門河岸留言

＊出攤品牌名單與實際販售品項，以現場為準

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康