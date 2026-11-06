500小趴踢2026 / 台新Richart卡進駐500小趴踢 打造有感生活回饋

從下班後與好友聚餐、週末走逛市集，到安排一趟說走就走的旅行，現代人對生活品質的追求，早已融入每天的大小日常。除了尋找值得收藏的美食與景點，如何讓每一筆消費都更有價值，也成為年輕世代關注的生活課題。

看準這股趨勢，台新銀行Richart卡攜手《500輯》，走進今年的「500小趴踢」，讓美食、音樂與聰明消費碰撞出不一樣的生活火花。

今年「500小趴踢」於11月6日至8日在台北西門紅樓登場，集結超過30家餐飲與生活風格品牌、17組音樂表演卡司及跨界講座，讓民眾不必特別遠行，就能在城市裡展開一場充滿驚喜的週末小旅行。台新Richart卡也特別規劃限定體驗活動，邀請大家走進熱鬧的市集氛圍，探索美食與生活中的更多可能。

對於喜歡嘗鮮、熱愛旅遊的消費者來說，信用卡不再只是結帳工具，更是規劃日常開銷的好幫手。台新Richart卡針對不同消費情境提供多元回饋方案，涵蓋美食聚餐、百貨購物、數位娛樂與海外旅遊等上萬家通路領域，搭配指定通路及活動優惠，最高可享最高10%回饋，讓生活中的每一筆花費都有機會累積更多小確幸。

就連日常最常使用的行動支付，也能透過簡單操作增加回饋。持卡人只要依活動規定切換至「Pay著刷」方案，並完成指定優惠券領取及相關條件，使用LINE Pay綁定Richart卡消費，便有機會享有最高3.8%回饋。無論是買杯咖啡、添購生活用品，或與朋友享受一頓美食，都能讓日常消費多一點實質收穫。

生活的美好，往往藏在那些看似平凡的小事裡。這次台新Richart卡透過與500小趴踢合作，將金融回饋帶進美食、音樂與城市文化交織的生活場景，也讓消費不再只是花錢，而是為自己喜歡的生活方式增添更多選擇。

*實際回饋比例、適用通路、活動期間、領券資格與回饋上限，依台新銀行官方公告為準。