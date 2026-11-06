兔瓏粉絲衝啦！「宇宙年糕店」信義區快閃 限定福袋、見面會一次滿足

韓綜粉絲準備衝一波！由韓國金牌製作人「羅PD」羅暎錫團隊「egg is coming」打造的人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》，憑藉爆笑又無厘頭的節目風格，在台灣累積大批忠實粉絲，其中超萌靈魂角色「兔瓏（TORONG）」更是圈粉無數。這次粉絲不用飛韓國，也能近距離感受節目魅力！

台灣娛樂品牌「野獸國」宣布，將於11月7日至11月28日在台北信義區微風南山B1推出「宇宙年糕店」期間限定快閃店，不僅將韓國節目中的經典場景搬來台灣，還準備了限定周邊、趣味互動遊戲及兔瓏見面會，讓韓綜迷一次玩好玩滿。

這次快閃店不能錯過的就是有多款台灣限定商品，其中最有收藏價值的就是限量200份的「台北限定福袋」，售價999元，內容包含雙層粗吸管杯、PVC萬用包、捏捏吊飾、燈箱磁鐵盲抽、迴力車或公仔盲抽，以及限定明信片。最讓人期待的是，明信片還有機會抽中限量10張的羅PD親筆簽名卡，絕對值得來碰碰運氣。

除了福袋，現場也推出多款精選周邊，包括收納購物袋、分隔眼鏡盒、旅行分裝組，以及告示牌手機鏡架，從日常收納到外出旅行都用得到，還能把兔瓏的可愛帶進生活。喜歡韓國原裝周邊的粉絲，也能找到小小兔瓏幸運玩偶、公仔鑰匙圈盲盒、絨毛盲盒，以及《GBRB》Farm Farm系列限定T恤與配件。部分商品每人每次限購3個，想入手熱門款式可得把握機會。

逛店不只是買周邊，現場還能挑戰節目感十足的趣味任務。「20秒限時出餐」互動遊戲讓粉絲化身年糕店大廚，入場後抽取餐點訂單，必須在20秒內完成裝鍋、擺盤並按響點餐鈴，考驗手速與反應力，成功過關就能獲得胸章盲抽乙份。此外，現場還設置「宇宙年糕店」限定主題拍貼機，粉絲可以選擇專屬相框，拍出最可愛的互動照片。

兔瓏粉絲趕快筆記下來以下本尊見面會時間，11月14日及11月21日下午2點，當日單筆消費滿999元即可獲得合影券乙張，每場限量40名。除了能與兔瓏擊掌、合影留念，現場還安排隨機舞蹈表演及剪刀石頭布互動遊戲，更有機會拿到兔瓏送出的驚喜禮物。

「20秒限時出餐」互動遊戲讓粉絲化身年糕店大廚，20秒內完成裝鍋、擺盤並按響點餐鈴，成功過關就能獲得胸章盲抽乙份。記者黃筱晴／攝影

「宇宙年糕店」期間限定快閃店，將韓國節目中的經典場景搬來台灣。記者黃筱晴／攝影

《GBRB》Farm Farm系列周邊商品也同步登場。記者黃筱晴／攝影

限量200份的「台北限定福袋」，售價999元，有機會抽中限量10張的羅PD親筆簽名卡。記者黃筱晴／攝影

無厘頭風格壓克力飯友盲抽。記者黃筱晴／攝影

可愛又實用的分隔眼鏡盒。記者黃筱晴／攝影

「宇宙年糕店」期間限定快閃店，將韓國節目中的經典場景搬來台灣。記者黃筱晴／攝影

現場推出多款台灣限定周邊，從日常收納到外出旅行都用得到。記者黃筱晴／攝影

現場推出多款台灣限定周邊，從日常收納到外出旅行都用得到。記者黃筱晴／攝影

現場還有可愛扭蛋機。記者黃筱晴／攝影

羅PD個人周邊也隱藏其中。記者黃筱晴／攝影

11月14日及11月21日下午2點將舉辦超萌「兔瓏」見面會。記者黃筱晴／攝影

《GBRB》Farm Farm系列周邊商品也同步登場。記者黃筱晴／攝影

現場消費就可以得到「宇宙年糕店」食譜。記者黃筱晴／攝影