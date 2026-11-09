葛萊美傳奇爵士人聲天團！ 紐約之聲謝幕巡演 2027新春台北、高雄最後登台

享譽國際的傳奇爵士人聲團體「紐約之聲」（ New York Voices），即將迎來近四十年音樂旅程的重要告別時刻！隨著告別巡演邁入尾聲，紐約之聲將於2027年新春重返台灣，作為正式告別紐約舞台前的海外最終站，攜手台灣頂尖爵士樂團「臺北爵士大樂隊」（Taipei Jazz Orchestra，TJO），以精湛的人聲和聲、磅礡的大樂團編制與多元風格的音樂演出，為台灣樂迷獻上難能可貴的相聚時刻。同時推出藝術生涯的最後一張專輯，為樂迷留下值得珍藏的音樂紀念。這場重溫經典的音樂盛會將於 2027 年 2 月 9 日在高雄衛武營音樂廳登台、2 月 12 日移師台北國家音樂廳，演出將於11月13日中午12點在 udn售票網 早鳥開賣，限時最低優惠85折！

葛萊美加持 當代最令人心潮澎湃的爵士人聲組合 從紐約唱向世界

紐約之聲成軍於1980年代，由幾位熱愛音樂的年輕人在紐約相遇，開啟了近四十年的音樂旅程，現由達蒙．米德（Darmon Meader）、彼得．埃爾德里奇（Peter Eldridge）、金姆．納札里安（Kim Nazarian）與蘿倫．金漢（Lauren Kinhan）組成。他們以爵士為核心，融合 R&B、流行、古典、巴西音樂等多元元素，曾被指名參與爵士傳奇大師帕奎多．德里維拉（Paquito D’Rivera）與貝西伯爵大樂團（Count Basie Orchestra）的葛萊美獲獎作品，憑藉精準細膩的多聲部和聲、精巧編曲與四位團員高度默契的演唱，在爵士人聲領域建立難以取代的地位。

多年來，紐約之聲巡演足跡遍及世界各地重要舞台，他們的演出不僅獲得樂迷的熱烈歡迎，也受到樂評人的肯定，《紐約時報》讚譽他們擁有「流暢的和聲融合，以及對流行爵士和聲的純熟駕馭」；《波士頓先驅報》更給出極高評價，盛讚他們：「無愧於當今爵士樂壇最令人振奮的人聲組合之美譽，……真正令人驚豔之處，在於這些聲音彼此融合得如此完美……」四位成員不僅是歌手，也分別橫跨作曲、編曲、鋼琴、薩克斯風及音樂教育等領域，豐富的音樂背景，也造就紐約之聲獨樹一幟的演唱魅力。

紐約之聲近四十年的音樂旅程收穫無數好評，外媒盛讚其「無愧於當今爵士樂壇最令人振奮的人聲組合之美譽」，在爵士人聲領域擁有難以取代的地位。圖／聯合數位文創提供

從皇后合唱團到民謠搖滾大師保羅．賽門金曲 重溫黃金年代

本次重返台灣，紐約之聲也將帶著陪伴樂迷多年的代表作與精彩可期的編排做最終謝幕，演出曲目橫跨爵士、搖滾、靈魂與民謠等風格，帶領觀眾穿梭在不同年代的流行金曲之間，從英國搖滾天團皇后合唱團（Queen）的 經典名作〈波希米亞狂想曲〉（Bohemian Rhapsody），到靈魂樂傳奇大師比爾．威瑟斯（Bill Withers）充滿陽光和律動感的〈美好的一天〉（Lovely Day），以及民謠搖滾詩人保羅．賽門（Paul Simon）的〈我和胡力歐在校園〉（Me and Julio, Down By the Schoolyard）等。每首作品都將透過紐約之聲獨到的和聲設計與臺北爵士大樂隊的磅礡編制，展現耳目一新的聆聽體驗。

不僅止於流行金曲的回顧，演唱曲目的編排也向歷代爵士大師致敬，讓熟悉爵士語彙的資深樂迷也能沉浸在當代詮釋的藝術魅力之中，從爵士巨人艾靈頓公爵（Duke Ellington）的〈愛你如癡如醉〉（Love You Madly）、美國最重要的薩克斯風手約翰．柯川（John Coltrane）的〈臨時通知〉（Moment’s Notice）到爵士經典〈星塵〉（Stardust）與搖擺名曲〈Sing, Sing, Sing〉等。紐約之聲將透過標誌性的多聲部和聲與細膩精巧的編曲，展現爵士樂從搖擺律動到複雜節奏的多樣魅力，讓不同世代的經典在同一個舞台上重新綻放。

本次重返台灣，紐約之聲的演出曲目橫跨爵士、搖滾、靈魂與民謠等風格，帶領觀眾穿梭在不同年代的流行金曲之間。圖／聯合數位文創提供

強強聯手！攜手台灣首屈一指的「臺北爵士大樂隊」同台飆樂

本次告別演出的另一大亮點，是紐約之聲與臺北爵士大樂隊的攜手合作。成立於2008年的臺北爵士大樂隊，由薩克斯風演奏家李承育擔任音樂總監及指揮，集結活躍於台灣重要舞台的爵士與古典職業樂手，曾獲選臺北市傑出演藝團隊及 Taiwan Top 演藝團隊。多年來曾與艾瑞克．馬林托（Eric Marienthal）、小野麗莎、蘿拉．費琪（Laura Fygi）等國際音樂家合作，已成為台灣最具代表性的爵士大樂團之一。

臺北爵士大樂團以爆發力十足的銅管、情感豐沛的薩克斯風與節奏聲部，結合紐約之聲細膩緊密的人聲和聲，交織出兼具細節與氣勢的音樂風景，讓熟悉的作品展現出更飽滿、更具層次的現場聲響。團員之間默契十足的旋律對話，到人聲與大樂團全面展開的合奏，展現爵士音樂在編曲、節奏與即興上的豐富可能。2025年時四人訪台與樂隊的同台也開啟了共同製作專輯的計畫，讓這場謝幕巡演不只停留在舞台上的相遇，更是橫跨國界、世代、重新燃起的音樂創作火花，紐約之聲璀璨藝術生涯的極致綻放，這張極具紀念意義的「封麥之作」的誕生也讓台灣成為這趟告別旅程中最特別的篇章。

紐約之聲本次演出將與台灣首屈一指的爵士樂隊「臺北爵士大樂隊」攜手合作，更將推出封麥之作，讓台灣成為這趟告別旅程中最特別的篇章。圖／聯合數位文創提供

Old Friends, The Final Bow —— 迎新春與老朋友，再相聚一次

從紐約出發，近四十年來唱遍世界各地，紐約之聲讓無數爵士經典有了新的樣貌。對一路聽著紐約之聲走來的樂迷而言，這不只是一場演唱會，更像是與相識多年的老朋友再次相聚；而對第一次走進現場的觀眾來說，則是親耳感受這組傳奇爵士人聲組合舞台魅力的珍貴機會。2027年2月，達蒙．米德、彼得．埃爾德里奇、金姆．納札里安與蘿倫．金漢將帶著近四十年的默契再次站上台灣舞台。在熟悉的和聲響起時，與老朋友再相聚一次，共同見證紐約之聲的最終謝幕。

本次演出特別安排於新春與開工檔期登場，分別於2027年2月9日（年初四）在高雄衛武營音樂廳、2月 12日（年初七）在台北國家音樂廳隆重登場。主辦單位聯合數位文創誠摯地邀請觀眾朋友攜家帶眷於農曆新年走進國家級的音樂殿堂，跟隨輕快、搖擺律動的節奏，一同見證葛萊美傳奇天團在海外的最終謝幕。演出將於 11 月13日中午12點在 udn售票網 早鳥開賣，限時最低優惠 85 折！

《紐約之聲 New York Voices 謝幕巡演》

演出時間／地點：

高雄場｜2027年2月9日（二）16:00｜衛武營音樂廳

台北場｜2027年2月12日（五）19:30｜國家音樂廳

演出團隊：

紐約之聲New York Voices

臺北爵士大樂隊 Taipei Jazz Orchestra

主辦單位｜聯合數位文創

售票系統｜ udn售票網

開賣時間｜11月13日 （五）中午 12:00