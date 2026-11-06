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新光三越臺南新天地 寶可夢耶誕點燈

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新光三越臺南新天地今年攜手人氣IP「寶可夢」，打造期間限定「2026寶可夢耶誕樂園」。 照片取自臺南市政府
新光三越臺南新天地今年攜手人氣IP「寶可夢」，打造期間限定「2026寶可夢耶誕樂園」。 照片取自臺南市政府

臺南歲末耶誕活動陸續登場，新光三越臺南新天地今年攜手人氣IP「寶可夢」，打造期間限定「2026寶可夢耶誕樂園」，設置16米高主題耶誕樹及大型寶可夢裝置，營造節慶氛圍。臺南市長黃偉哲5日晚間受邀出席耶誕點燈儀式，邀請民眾趁著歲末假期走訪臺南，欣賞特色燈飾、品嚐美食及購物消費，感受臺南的節慶魅力。

黃偉哲市長表示，感謝新光三越台南新天地用心規劃耶誕活動，結合飯店、餐飲及周邊商圈推出節慶優惠，不僅讓市民及遊客感受歡樂氣氛，也有助於帶動觀光與消費。

黃偉哲市長指出，臺南除了有豐富的歷史文化及特色美食，歲末期間也有各式節慶活動，歡迎親子家庭及各地遊客安排臺南小旅行，白天走訪景點、品嚐美食，夜晚欣賞耶誕燈飾及精彩展演，體驗台南多元的觀光魅力。

新光三越台南新天地表示，今年寶可夢耶誕樂園以西門廣場16米高的寶可夢主題耶誕樹為亮點，並於小西門廣三公園設置12米高巨型卡比獸、皮卡丘氣偶及多處主題場景，打造適合親子同遊、拍照打卡的節慶空間。活動也串聯周邊飯店、餐飲及商圈業者，結合購物、休閒與節慶體驗，邀請民眾走訪臺南，共度歡樂歲末時光。

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新光三越 寶可夢 臺南

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