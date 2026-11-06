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航空業插旗旅展 華航祭787體驗、星宇金銀雙機吸買氣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
購買星宇航空台北-布拉格航線機票，到旅展現場可憑購買憑證，兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈。圖／星宇航空提供
購買星宇航空台北-布拉格航線機票，到旅展現場可憑購買憑證，兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈。圖／星宇航空提供

航空業搶佔旅展商機，國籍航空紛紛投入ITF旅展活動，華航推出熱門航線76折起、星宇則主打全航線85折起，其中宮古島航班含稅價八千有找。為了吸引旅客目光，華航把787夢幻客艙搬進展間，星宇則以金銀雙機為核心，打造具有未來感的展場沈浸式空間。

華航參與2026年ITF台灣國際旅展，邀請旅客搶先體驗787機隊夢幻客艙，「AI拍貼機」結合2027年華航月曆787客艙場景，讓旅客化身月曆主角，置身台灣山岳曙光環繞的客艙迎賓區，或梅花燈座相伴的豪華商務艙座椅空間，搶先感受華航787的飛行魅力。

現場除了有皮卡丘驚喜現身，延續華航皮卡丘彩繪機CI2高人氣，「eMall 寶可夢區」展示各種寶可夢周邊，包括模型機、機能飛行夾克、機能長袖帽T、落肩短袖T恤、迷你隨身包，串聯飛行到生活日常。

華航表示，旅展優惠台灣出發熱門航線最低76折起，為期4天的展期，皮卡丘每天下午都有見面會，人氣樂團宇宙人、旺福也會接力登台演出。

星宇航空則是以金銀雙機為核心佈置展場，祭出全航線85折起，最夯的日本航線，宮古島航班含稅價下殺7字頭，旅展期間更有多項展場專屬優惠。

星宇指出，消費滿2萬即可參加抽獎活動，有機會抽中抽中亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券、宮古島瑰麗酒店住宿券與星宇航空周邊等好禮；滿8萬則再加贈SPALDING聯名籃球組。購買台北-布拉格航線機票則可憑購買憑證，兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈。

而昇恆昌免稅商店以「老城新夜」為主題，將桃園機場限定的「2026微醺祭｜山海釀：寶島微醺」延伸至旅展現場，打造充滿臺灣風味的「臺味微醺BAR」。展場以臺灣山海風土為靈感，融合老城文化與創意調酒，推出旅展限定特調飲品及自動調酒機體驗，讓民眾以一杯酒品味臺灣新風貌。

華航董事長高星潢（中）親臨旅展現場。圖／中華航空提供
華航董事長高星潢（中）親臨旅展現場。圖／中華航空提供

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