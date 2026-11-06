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寶石拼接再現Andy Warhol經典自畫像 PIAGET推Camouflage聯名時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Andy Warhol《Self Portrait 自畫像》，以壓克力顏料作畫於絲印油墨畫布上，畫布摺入處並有簽名與當時1986年份。圖／PIAGET提供
Andy Warhol《Self Portrait 自畫像》，以壓克力顏料作畫於絲印油墨畫布上，畫布摺入處並有簽名與當時1986年份。圖／PIAGET提供

雖然風行於1980年代，但普普藝術的影響至今仍方興未艾。瑞士高級製表品牌伯爵（PIAGET）再度與Andy Warhol視覺藝術基金會發表了第二款限量聯名時計（PGG0A51242），取材自大師生前的Camouflage系列自畫像，透過金質與寶石鑲嵌工藝捕捉藝術精髓，全球僅限量發行86只，參考畫作創作的1986年（份）。

生前收藏至少了七款PIAGET伯爵時計的Andy Warhol，其藏品包含著名型號15102表款，該系列腕表具有45毫米枕形表殼，是由PIAGET時任藝術總監Jean-Claude Gueit所設計，並於1972年至1977年間限量生產，同時展現PIAGET透過選用寶石自然色彩、探討大眾文化的藝術脈絡。

全新限量時計的面盤由27塊組件構成，結合海藍色方鈉石與天青色土耳其石，搭配拉絲緞面黃金與拋光玫瑰金，展現獨特結構。面盤從研發到製作歷經超過100小時，採用層跌條紋枕形表殼取代了傳統表圈，並配備太子妃指針。

表款的直徑為45毫米、厚度8.08毫米，採用18K白金表殼與指針，搭配紳藍色鱷魚皮錶帶。內部動力運用了PIAGET自製的501P1自動上鍊機芯，具備約40小時動力儲存、每小時28800次振頻，封閉式後底蓋並鐫刻Andy Warhol的自拍像、品牌徽章與簽名，可洽PIAGET專門店如台北101、詢問或預約鑑賞。

PIAGET Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表，45毫米、501P1自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量86只，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表，45毫米、501P1自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量86只，價格店洽。圖／PIAGET提供

Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表背並有著大師簽名樣式。圖／PIAGET提供
Andy Warhol系列Camouflage 18K白金彩色寶石細工鑲嵌工藝限量表背並有著大師簽名樣式。圖／PIAGET提供

經過打磨後的27塊土耳其石、方鈉石，將構成一幅流動、迷彩的藝術抽象畫。圖／PIAGET提供
經過打磨後的27塊土耳其石、方鈉石，將構成一幅流動、迷彩的藝術抽象畫。圖／PIAGET提供

經過拼接後的土耳其石、方鈉石，成為了PIAGET伯爵的Andy Warhol系列Camouflage限量表迷幻面盤視覺。圖／PIAGET提供
經過拼接後的土耳其石、方鈉石，成為了PIAGET伯爵的Andy Warhol系列Camouflage限量表迷幻面盤視覺。圖／PIAGET提供

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