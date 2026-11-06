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旅展AI拍貼搶先體驗787新機 華航熱門航線最低76折起

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航董事長高星潢（中）親自體驗「雲端打卡區」為 ITF 留下專屬飛行紀念。圖／中華航空提供
華航董事長高星潢（中）親自體驗「雲端打卡區」為 ITF 留下專屬飛行紀念。圖／中華航空提供

華航空參加2026 ITF台灣國際旅展，今天起至9日在台北南港展覽館1館登場，今年以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」為主題，打造五大展區，並結合AI互動體驗，讓民眾搶先感受即將引進的787新世代客機客艙氛圍。華航董事長高星潢及資深副總經理彭寶珠、陳一戈今天親臨展區，皮卡丘也現身擔任開幕嘉賓，華航同步推出熱門航線最低76折起的旅展優惠。

華航今年展區規畫「主舞台」、「787互動體驗區」、「eMall寶可夢區」、「機票銷售區」及「華信航空形象區」五大主題，其中最受矚目的「AI拍貼機」，結合2027年華航月曆中的787客艙場景，民眾透過AI生成影像，就能化身月曆主角，置身台灣山岳曙光環繞的客艙迎賓區，或梅花燈座相伴的豪華商務艙座椅空間，提前感受787新機的客艙設計。

延續華航皮卡丘彩繪機CI2的人氣，現場也設置「eMall寶可夢區」，展出模型機、機能飛行夾克、長袖帽T、短袖T恤及迷你隨身包等周邊商品。四天展期每天下午還安排皮卡丘見面會，邀請粉絲到場互動。

旅展期間，華航舞台區每天安排不同節目，並邀請人氣樂團宇宙人、旺福接力演出。民眾體驗AI拍貼機、雲端拍照打卡，或加入華航LINE官方好友，就有機會獲得787貼紙、飄袋鑰匙圈等限定好禮；與制服人員合影，還有機會獲得2027年華航桌曆。

機票優惠方面，華航線上旅展推出台灣出發最低76折起，紐澳航線中，台北－布里斯本1萬5147元起、台北－雪梨1萬6188元起；其他航線包括台北－香港3240元起、台北－宿霧3354元起、台北－釜山及沖繩5994元起，以及台北－西雅圖1萬4820元起，以上票價均為未稅價格。

此外，參加線上旅展「集氣解鎖」活動，登錄機票張數越多，最高有機會獲得6張區域線豪華商務艙或商務艙來回機票。旅展現場購票也加碼優惠，長程線來回折價1000元、區域線折價500元、香港線折價300元，並推出抽獎活動，獎項包括星級飯店住宿券、高鐵半價優惠券及皮卡丘彩繪機CI2迷你迴力飛機等。

華航參展2026 ITF，賴清德總統（中）及交通部長陳世凱（左五）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左四）、台灣觀光協會會長簡余晏（左三）、觀光署長陳玉秀（左二）蒞臨華航展區，與華航董事長高星潢（右六）、台灣虎航董事長黃世惠（右五）、華信航空董事長陳大鈞（右四）、華航資深副總經理彭寶珠（右三）、資深副總經理陳一戈（右二）合影，迎接華航787即將啟航。圖／中華航空提供
華航參展2026 ITF，賴清德總統（中）及交通部長陳世凱（左五）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左四）、台灣觀光協會會長簡余晏（左三）、觀光署長陳玉秀（左二）蒞臨華航展區，與華航董事長高星潢（右六）、台灣虎航董事長黃世惠（右五）、華信航空董事長陳大鈞（右四）、華航資深副總經理彭寶珠（右三）、資深副總經理陳一戈（右二）合影，迎接華航787即將啟航。圖／中華航空提供

華航ITF展區以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」為主題，邀請民眾親臨現場探索華航 787 新世代客機的飛行魅力。圖／中華航空提供
華航ITF展區以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」為主題，邀請民眾親臨現場探索華航 787 新世代客機的飛行魅力。圖／中華航空提供

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