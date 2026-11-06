多灑糖粒也要加15元？星巴克客製化收費惹議 會員心寒：讓金星在我世界殞落

星巴克自10月12日起調整部分客製化服務收費方式，其中最為引發消費者爭議的，則是在冰量調整部分一改免費補滿的服務，少冰、去冰後若要求補充奶類或飲料，每杯須加收15元，讓許多人難以接受。現在又傳出就連多灑點糖粒都要收15元，讓金星會員心寒退坑。

該名金星會員在threads上抱怨，以前請門市夥伴多灑一點糖粒脆片都可以，結果現在卻要加15元，她問店家15元是加多少糖粒，店員表示會多撒四下，讓她直呼星巴克吃相難看「15元真的值得四下嗎？」、「這杯喝完我退坑了」。

原Po補充，她覺得如果糖粒加5元多一點，她可以接受，但要加15元真的很扯，且不知道15元的量是給多少，又不像牛奶一樣可以看得出來補滿。文章曝光引發熱議，網友笑說，現在喝星巴克只能客製化「不要什麼」，其他都要加錢，並建議店家，以後糖粒乾脆用秤重好了。

許多資深會員也表示想退坑，「我金星十幾年了，覺得變貴沒關係～但越來越難喝現在還難看！這次星星換完我要讓金星在我世界殞落」、「今天買完也果斷退坑！以往糖粒都可以灑好灑滿，現在多糖粒要加15元，感受超級差」。

不過也有人出面緩頰，「說抵制的人根本窮鬼，本來就使用者付費」、「不退很合理啊…自己放棄正常甜的權益不是嗎，哪間飲料店做少糖微糖無糖會退」。

星巴克近期冰飲去冰不補政策引發消費者討論，不少民眾反映，購買大杯、特大杯飲品選擇去冰後，飲料容量明顯減少，甚至出現只剩半杯的情況。

對此，有網友寫信向美國星巴克總公司反映，對方表示並沒有實施「去冰不補」政策，也沒有額外加收費用的規定，明確指出消費者若要求少冰或去冰，標準作法應以額外飲料補足杯子容量，且不另外收費，但這項政策僅適用於美國星巴克公司直營門市，台灣星巴克目前已由統一集團100%持股