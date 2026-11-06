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瑪格羅比透視裝辣又美！昆凌、妮可基嫚雪梨賞香奈兒2026/27度假大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
瑪格羅比出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

法國時裝品牌香奈兒（CHANEL）2026/27 Cruise度假系列即將上市之際，品牌日前於澳洲雪梨（Sydney）舉辦系列大秀，展現，延續服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的對話，以城市與海洋之間的自由律動，詮釋Cruise度假系列。包括品牌大使妮可基嫚（Nicole Kidman）、瑪格羅比（Margot Robbie）與昆凌，以及歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）、周興哲、導演Baz Luhrmann等人都一同共襄盛舉。

作為南半球最具代表性的港灣都市，雪梨以其獨特的城市景觀與充沛的海洋能量聞名。本季大秀特別選址於Gadigal Country的巴蘭加魯保護區（Barangaroo Reserve）下方著名的「The Cutaway」舉行，展現對澳洲原住民族的深厚敬意。秀場設計呼應先前比亞里茲大秀向海洋敞開的精神，巧妙融匯了雪梨天然砂岩的景觀風貌。

秀場空間的整體視覺汲取低調簡約的裝飾藝術（Art Deco）靈感，以香奈兒標誌性的黑色與米色打造對比視覺。場內劃分為五個彼此相連的展演空間，擺設鏡面、淺色地毯、珍稀物件與日常用品，營造出各具風格的氛圍。部分空間更讓人聯想起嘉柏麗・香奈兒位於巴黎康朋街31號的傳奇寓所，讓親密氛圍與建築自然展開深層對話。

本系列最早於2026年4月在法國西南部的巴斯克海岸山城比亞里茲（Biarritz）首度發布。1915年，嘉柏麗香奈兒正是在比亞里茲創立了她的第一間高級訂製服工作坊，當地自由的海洋氣息曾啟發她解放女性的身體束縛。Matthieu Blazy特別以「沙龍之下，即是沙灘」（Sous le salon la plage）為他為香奈兒打造的首個Cruise度假系列的主軸，讓巴黎沙龍的嚴謹與海灘生活的悠閒完美並行，自由遊走於城市與海洋、室內與戶外之間。如今移師雪梨，正是以這座海洋之都的嶄新景觀，延續始於巴斯克海岸的對話。

大秀的一大焦點無疑是一件向1926年經典設計致敬的小黑色洋裝，Matthieu Blazy透過重新檢視嘉柏麗香奈兒的原始草圖，將以往被忽略的背部大型蝴蝶結還原，並巧妙轉化為現代感十足的手拿晚宴包。系列中大量揉合了經典藍色工裝這樣的法式工作服、水手制服與華麗正裝，讓巴黎沙龍的嚴謹與海灘生活的悠閒完美並行。代表巴斯克活力的藍白條紋（Basque stripe）貫穿於針織衫、海灘包與高級禮服之間，打破了以往高端時尚與日常生活的壁壘，呈現出一種自在、隨性的流動感。

寫實的海星、海馬與珊瑚礁刺繡、漁網編織、魚鱗亮片以及如美人魚般的魚鰭針織頭飾也隨著大秀的進行陸續登場。眾所周知的雙C標誌更跳脫單純印記，融入服裝結構中成為蜿蜒的輪廓支撐。除了輕盈針織（Jersey）、柔軟斜紋軟呢與拉菲草編織草裙外，當時一曝光就引爆話題的「鞋跟護套」，營造宛如赤腳漫步沙灘的輕盈感受，搭配巨型條紋海灘包與貝殼、海葵造型珠寶，完美彰顯「唯有身體自由，美才得以存在」的時尚理念。

泳裝是此系列關鍵單品之一。圖／香奈兒提供
泳裝是此系列關鍵單品之一。圖／香奈兒提供

香奈兒於雪梨再度舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於雪梨再度舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒於雪梨再度舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於雪梨再度舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

黑米色造型編織帽。圖／香奈兒提供
黑米色造型編織帽。圖／香奈兒提供

貝殼造型耳飾。圖／香奈兒提供
貝殼造型耳飾。圖／香奈兒提供

熱帶魚圖案針織衫。圖／香奈兒提供
熱帶魚圖案針織衫。圖／香奈兒提供

經典的套裝以柔軟垂墜的絲質重新演繹，並換上鮮豔活潑的配色。圖／香奈兒提供
經典的套裝以柔軟垂墜的絲質重新演繹，並換上鮮豔活潑的配色。圖／香奈兒提供

昆凌出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
昆凌出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

法國經典的紅白藍色融入條紋，與巴斯克條紋層次堆疊。圖／香奈兒提供
法國經典的紅白藍色融入條紋，與巴斯克條紋層次堆疊。圖／香奈兒提供

歌手周興哲出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
歌手周興哲出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

妮可基嫚出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
妮可基嫚出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

巨大的蝴蝶覺帽飾搭配黑色長禮服。圖／香奈兒提供
巨大的蝴蝶覺帽飾搭配黑色長禮服。圖／香奈兒提供

如報紙的文字印花，出現在裙裝與外套上。圖／香奈兒提供
如報紙的文字印花，出現在裙裝與外套上。圖／香奈兒提供

凱莉米洛出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
凱莉米洛出席香奈兒於雪梨舉辦的2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒 妮可基嫚 雪梨

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