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王品三品牌變身寶可夢主題店 200公分卡比獸坐鎮、限定周邊超吸睛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
12mini打造寶可夢主題店！吃鍋邊蒐集寶可夢好禮。王品集團／提供
12mini打造寶可夢主題店！吃鍋邊蒐集寶可夢好禮。王品集團／提供

王品集團搶攻寶可夢粉絲商機，旗下品田牧場、石二鍋及12mini快煮小火鍋三大品牌，6日起至12月31日推出寶可夢主題活動，結合限定餐點、主題店裝及周邊商品，其中石二鍋更在全台五家門市設置超過200公分高的巨大卡比獸，12mini則推出消費抽東京雙人來回機票活動，吸引粉絲到店消費。

王品表示，此次三大品牌同步推出「美食三重奏」集章活動，消費者於品田牧場、石二鍋內用指定主題餐點，或在12mini完成指定消費任務，即可獲得各品牌印章，集滿三枚可至任一品牌門市兌換寶可夢冰箱磁鐵燈箱，款式包括皮卡丘、謎擬Q及伊布，數量有限，兌完為止。

品田牧場全台門市換上寶可夢主題裝飾，打造七間主題概念店及15間主題特色店，讓皮卡丘、小火龍、傑尼龜及妙蛙種子等角色現身餐廳。餐點方面，推出售價428元的「皮卡丘咖哩唐揚雞定食」及408元的「伊布和風牛肉起司漢堡定食」，分別搭配角色造型裝飾。

12月起，品田牧場還將推出699元的「卡比獸豬排海老雙拼定食」，結合厚切腰內豬排與明太子海老，並隨餐附贈可帶回家的卡比獸陶瓷造型盤。此外，消費任一定食可加價399元購買寶可夢萬年曆，或加價149元購買皮卡丘、胖丁造型隔熱墊。

石二鍋則在全台門市推出寶可夢主題店裝，並於士林中正店、中壢榮民店、楊梅中山店、台中美村南店及高雄華夏店等五家主題概念店，設置超過200公分高的巨大卡比獸，成為粉絲拍照亮點。

餐點方面，石二鍋推出「芋頭牛奶鍋」及「金沙南瓜鍋」兩款限定鍋物，內用點購可獲得寶可夢主題菜盤，並隨機贈送夢幻或皮卡丘造型小碟及寶可夢貼紙。消費者也可加價49元購買寶可夢烙印魚板，或加價購買飲料杯套、餐具組及深圓碗等周邊商品。

12mini快煮小火鍋則在全台打造三間寶可夢主題概念店，並推出229元的「椰香綠咖哩雙倍嫩雞鍋」。活動期間消費任一鍋物，可加價49元購買寶可夢套裝組，內用提供角色插卡及餐墊紙，外帶、外送則搭配專屬紙碗與提袋，並附贈皮卡丘或謎擬Q陪吃手機架及金黃Q糬。

此外，12mini自12月起推出消費滿220元贈送寶可夢貼紙活動，消費者憑貼紙還有機會抽中東京雙人來回機票，藉由限定商品與抽獎活動，帶動年底餐飲消費及粉絲蒐藏熱潮。

全台石二鍋門市打造寶可夢主題店裝，每家店都藏著皮卡丘、耿鬼、夢幻、波加曼等寶可夢，等待訓練家邊吃鍋、邊尋找驚喜蹤影。王品集團／提供
全台石二鍋門市打造寶可夢主題店裝，每家店都藏著皮卡丘、耿鬼、夢幻、波加曼等寶可夢，等待訓練家邊吃鍋、邊尋找驚喜蹤影。王品集團／提供

消費者也可加價49元購買寶可夢烙印魚板，或加價購買飲料杯套、餐具組及深圓碗等周邊商品。王品集團／提供
消費者也可加價49元購買寶可夢烙印魚板，或加價購買飲料杯套、餐具組及深圓碗等周邊商品。王品集團／提供

品田牧場將全台門市布置滿滿寶可夢主題裝飾，共打造7間寶可夢主題概念店與15間主題特色店。王品集團／提供
品田牧場將全台門市布置滿滿寶可夢主題裝飾，共打造7間寶可夢主題概念店與15間主題特色店。王品集團／提供

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