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全聯全電商雙11前哨戰開紅盤 業績年增逾六成、客單價提升近八成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯全電商雙11前哨戰開紅盤，業績年增逾六成、客單價提升近八成。全聯／提供
全聯全電商雙11前哨戰開紅盤，業績年增逾六成、客單價提升近八成。全聯／提供

全聯電商雙11檔期買氣提前發酵，11月1日單日業績較去年同期成長逾六成，受熱門3C商品帶動，平均客單價同步提升近八成，顯示消費者趁年末購物旺季提前布局家電及3C商品。為延續買氣，全電商11月6日至12日推出「超級雙11」活動，整合限量爆殺、折價券及福利點加碼三大優惠，其中「11元爆殺」連續7天登場，每天10時、15時及21時推出限量商品，涵蓋年菜、美妝及3C家電共21款品項，包括市價近萬元的3M淨水器、Panasonic除濕機及ASUS電競螢幕等，指定時段限量下殺11元。

此外，活動期間每天規劃六個時段限量發放5折券，11月11日再加碼推出無消費門檻1折券，並結合指定箱購商品滿額贈點及全支付消費回饋，從民生用品補貨到家電汰換升級，搶攻雙11購物商機。

全電商11月6日至12日每天10時、12時、14時、16時、18時及20時，限量開放5折券領取，單筆消費滿1,000元即可享5折優惠，最高折抵511元。另依不同消費門檻推出多款滿額折價券，各項優惠券均須於領取當日使用完畢。

除折價優惠外，全電商也透過福利點回饋帶動民生用品箱購需求。11月6日至11日購買指定箱購商品，單筆消費每滿1,000元加碼贈送1,000福利點，且可累計、回饋無上限；11月9日至11日使用全支付付款，折後金額滿2,000元，加碼贈送1,111福利點，單日單卡最高回饋11,111福利點。全聯透過折價券、箱購回饋及支付工具優惠多管齊下，鎖定雙11期間消費者日常補貨與節慶採購需求。

全聯 雙11 電商

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