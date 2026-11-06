7-ELEVEN跨界手遊《原神》！打造3間主題店 限定聯動商品滿額送虛寶

7-ELEVEN跨界聯名人氣手遊《原神》，自11月10日起陸續推出「提瓦特食光大冒險」合作企劃，打造10款限定聯動包裝鮮食及CITY TEA現萃茶主題杯，搭配滿額送限量遊戲虛寶活動、推出限量預購商品，將遊戲角色與冒險氛圍融入日常消費，同時打造3間《原神》主題門市，吸引年輕客群及遊戲玩家到店體驗。

年輕世代消費者飲食偏好和注重商品附加價值，7-ELEVEN本次由《原神》遊戲中的角色「可莉」與「布倫妮」擔任主角，以「提瓦特食光大冒險」為主題，把角色與氛圍帶進7-ELEVEN的日常場景，推出限定聯動美味鮮食，推薦商品有「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」、「牛肉起司堡」、「黃金蝦排堡」及「草莓果泥麵包」等換上《原神》限定包裝，同時熱狗大亨堡和大燒包等商品也加入消費滿額送遊戲禮包活動，指定商品消費滿129元送就限量《原神》遊戲禮包兌換碼A一組；滿499元送兌換碼A、B各一組，兌換碼B可獲得稀有寶物風之翼「暇生—聚之翼」，推薦可搭配聯名主題杯CITY TEA現萃茶一起蒐集。兌換碼數量有限，送完為止。

7-ELEVEN攜手《原神》展開夢幻聯動，CITY TEA現萃茶不僅推出限定主題聯名杯，更為人氣蕎麥系列增添生力軍「黑糖珍珠蕎麥奶茶」，Q彈珍珠搭配醇厚奶香與蕎麥茶韻，11月10日起於全台逾7,300家門市開賣，同步祭出超值優惠，11月10日至11月24日蕎麥系列飲品任選第2杯半價（價低者折抵）。

7-ELEVEN也將遊戲場景延伸到超商，自11月11日起將打造《原神》主題門市，特別選定北、中、南3間年輕客群喜愛的商圈，於台北開寧門市、台中秋紅谷門市、高雄鑫漢王門市店外櫥窗、牆面佈置遊戲冒險情境，其中開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」，歡迎旅行者前往用餐和拍照打卡。

不僅如此，本次全新開發可莉＆布倫妮限定主題周邊，將於11月11日上午11點於全台7-ELEVEN開放限量預購，購買《原神》限定主題周邊，包含主題角色收藏卡、主題愛心徽章、主題壓克力透卡、嘟嘟可絨毛收納袋、主題壓克力場景立牌、主題積木萬年曆等，周邊商品單筆消費滿499元，即可獲得「遊戲禮包兌換碼C」，兌換碼數量有限，送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

7-ELEVEN本次由《原神》遊戲中的角色「可莉」與「布倫妮」擔任主角，以「提瓦特食光大冒險」為主題，把角色與氛圍帶進7-ELEVEN的日常場景。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手超人氣RPG《原神》推出CITY TEA現萃茶限定主題聯名杯。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將遊戲場景延伸到超商，自11月11日起將打造3間《原神》主題門市，台北開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」，歡迎旅行者前往用餐和拍照打卡。圖／7-ELEVEN提供

CITY TEA現萃茶不僅推出《原神》限定主題聯名杯，更為人氣蕎麥系列增添生力軍「黑糖珍珠蕎麥奶茶」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「提瓦特食光大冒險」推薦商品有「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」、「牛肉起司堡」、「黃金蝦排堡」及「草莓果泥麵包」等換上《原神》限定包裝，熱狗大亨堡和大燒包等也加入消費滿額限量送遊戲禮包活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN跨界聯名人氣手遊《原神》，自11月10日起陸續推出「提瓦特食光大冒險」合作企劃。圖／7-ELEVEN提供