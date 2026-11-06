全聯「全電商」雙11拚了！萬元家電11元限量搶、每天六時段發券

全聯旗下「全電商」搶攻雙11購物商機，11月1日單日業績較去年同期成長逾六成，熱門3C商品帶動平均客單價提升近八成。全電商6日起至12日推出「超級雙11」活動，連續七天祭出21款商品限量11元搶購，包括市價9,990元的3M淨水器、Panasonic除濕機及華碩電競螢幕等，每天三個時段開搶，11月11日當天更推出無消費門檻1折券，搶攻年底消費買氣。

全聯表示，此次雙11活動結合限量商品、折價券及福利點回饋，11月6日至12日每天上午10時、下午3時及晚間9時，各推出一款11元限量商品。首日由金箔、海鮮年菜及香氛擴香組打頭陣，後續還有奇美烘碗機、惠而浦微波爐、日立無線吸塵器及SONY藍牙喇叭等商品接力登場。

其中，11月10日晚間9時推出3M極淨便捷系列S004淨水器特惠組；11月11日下午3時開搶ASUS ROG Strix 27型電競螢幕，晚間9時則由Panasonic國際牌6公升一級能效除濕機壓軸，均採指定時段限量搶購。

折價券方面，活動期間每天上午10時至晚間8時，每隔兩小時限量發放5折券，單筆消費滿1,000元最高折抵511元；另有滿1,500元折111元、滿3,000元折200元及滿4,500元折300元等優惠。消費者輸入指定折扣碼，單筆滿千元還可享85折，最高折抵211元。

11月11日當天上午11時至晚間9時，每小時限量開放領取無消費門檻1折券，最高折抵211元，優惠券須於領取當天使用完畢。

針對民生用品補貨需求，全電商11月6日至11日推出指定箱購商品單筆每滿1,000元送1,000福利點，累贈無上限；11月9日至11日使用全支付，折後消費滿2,000元加碼送1,111福利點，當日單卡最高回饋11,111福利點。

熱門3C商品方面，iPhone 17 Pro 256G活動價39,900元，加贈10,000福利點，搭配登記送回饋，優惠價值合計近5,000元；SONY WH-1000XM5降噪耳機活動價7,111元。Dyson空氣清淨機及象印電子鍋也推出限時優惠。

此外，全電商也將機車納入雙11促銷，YAMAHA山葉新勁戰七代活動價116,500元，除贈送20,000福利點，使用PX Pay或全支付再贈80,000福利點，合計最高回饋100,000福利點。

民生用品方面，黑松FIN補給飲料24瓶箱購價390元，春風抽取式衛生紙72包箱購價888元，平均每包約12.3元；洗衣精、奶粉及美妝保養品也同步推出優惠，藉由高單價3C家電與日常消耗品雙軌促銷，帶動雙11檔期買氣。