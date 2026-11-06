人人都是可以是愛馬仕大畫家！「繪聚匠心」今起3天松菸免費開放參加

繪畫不只是藝術家的專利，是一場人人都能參與的創意遊戲。愛馬仕將於11月6日至8日，在台北松山文創園區巴洛克花園舉辦「Drawn to Craft 繪聚匠心：讓想像隨筆躍然於紙」活動，打造開放式戶外繪畫空間，邀請不同年齡層的民眾走進筆觸世界，透過素描、印章、書法水墨及紙藝創作，感受線條與色彩帶來的樂趣。活動免費入場，不須事先預約，讓繪畫成為一場沒有門檻的生活體驗。

這場活動以愛馬仕2026年度主題「Drawn to Craft」為核心，將品牌對繪畫的重視轉化為實際體驗。現場以流動畫室為概念，設置繪畫桌、畫架及不同創作工作坊，民眾可在「鉛筆騎士」的活潑引導下，自由穿梭各個創作空間。從即興素描、印章創作、書法水墨，到明信片繪畫及台灣花卉紙藝，不侷限於傳統繪畫形式，都能依照自己的興趣揮灑創意。

愛馬仕希望藉由這場活動，打破繪畫必須具備專業技巧的既定印象，讓創作回歸最單純的樂趣。無論是習慣拿起畫筆的藝術愛好者，或是平時很少接觸繪畫的一般民眾，都能在開放、輕鬆的氛圍中，透過一筆一畫發展自己的想像。活動也安排飲品招待，訪客在盡情展現個人創意的同時，亦可翻閱最新一期的愛馬仕品牌雜誌「Le Monde d’Hermès」，從另一個角度認深入識愛馬仕。

事實上，對愛馬仕來說，繪畫是所有工藝創作的起點，也是將想像轉化為具體作品的第一步，是連結靈感與工藝的重要媒介。品牌經典設計之一的Chaîne d’ancre錨鍊手鐲，便是來自一段隨手記錄的靈感。愛馬仕家族第四代成員Robert Dumas當年漫步諾曼第碼頭時，從眼前景象獲得設計啟發，隨即將構想畫在筆記本上，最後發展成為品牌至今廣為人知的標誌性圖案。愛馬仕藝術總監Pierre-Alexis Dumas便曾言：「繪畫能訴說故事，而線條就是傳遞心意的句子。繪畫是連結所有創作的魔法，引領

我們投入無窮的喜樂之中，探索不受拘束的自由。愛馬仕不只將繪畫視為工具，而是將其奉為創作的動力源泉。」

●Drawn to Craft 繪聚匠心

活動日期：2026年11月6日至8日

活動時間：11月6日14:00至18:00；11月7日至8日11:00至18:00

活動地點：松山文創園區巴洛克花園（台北市信義區光復南路133號）

入場方式：免費自由入場，不須事先預約。

迎賓馬車從內到外處處藏有設計巧思，展現愛馬仕對藝術與創意的細膩詮釋。圖／愛馬仕提供

運用不同圖像與貼紙自由組合，讓民眾在創作中展現獨一無二的個人風格。圖／愛馬仕提供

充滿巧思的迎賓馬車，為這場繪畫之旅揭開序幕。圖／愛馬仕提供

邀請民眾翻閱「Le Monde d’Hermès」，探索品牌的藝術視野與工藝精神。圖／愛馬仕提供

在迎賓人員的熱情邀請下，展開一場充滿想像力的繪畫探索。圖／愛馬仕提供

愛馬仕打造期間限定的繪畫空間，邀請民眾走入筆觸與想像交織的藝術世界。圖／愛馬仕提供