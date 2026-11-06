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觸控MacBook Pro實機動手玩！PROLED XDR、觸控手勢帶來全新操作體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭配《Logic Pro》使用時，螢幕更能直接化身為彈奏與敲擊介面，創作者可以透過觸控演奏和弦、敲擊鼓組。記者黃筱晴／攝影
搭配《Logic Pro》使用時，螢幕更能直接化身為彈奏與敲擊介面，創作者可以透過觸控演奏和弦、敲擊鼓組。記者黃筱晴／攝影

全新配備PROLED XDR顯示器的觸控MacBook Pro今天正式上市！這也宣告Mac正式邁入「觸控螢幕」時代。在維持經典金屬質感與強悍效能的同時，新機打破過去只能依靠軌跡板與滑鼠操作的限制，現在使用者可以直接透過指尖與螢幕互動，搭配熟悉的動態島及多點觸控手勢，延續過往使用其他Apple裝置的操作體驗，輕鬆上手。

記者也搶先實際體驗新機，首先令人驚艷的就是PROLED XDR螢幕的亮度與鮮明對比，不僅黑色呈現更加純粹，也大幅擴展綠色與青色的色彩涵蓋範圍。現場實際展示蝴蝶、毛蟲等影像時，可以明顯感受到畫面中青色與藍色的色彩層次更加鮮明，視覺效果相當亮眼。

至於許多人擔心的觸控操作是否會造成螢幕晃動，實際使用後可以發現，螢幕轉軸展現出相當不錯的穩定度。不論是直接點按或連續滑動，雖然仍會出現些微晃動，但並不至於影響操作，重新設計的筆電轉軸確實提供了更穩固的支撐效果。

軟體部分也針對觸控螢幕進行深度最佳化。日常操作時，無論是滑動網頁、縮放照片或拖曳視窗，都變得如同操作iPhone與iPad般自然順暢，甚至只要長按視窗，再往左右滑動，就能快速將畫面分割並排。

專業軟體也針對觸控操作進行調整。以圖像創作App《Pixelmator Pro》為例，現在可以直接在螢幕畫布上描繪細節、手寫塗鴉，或拖放視覺元素，減少傳統透過軌跡板繪圖時，手部操作與畫面游標之間的距離感。搭配雙指捏合縮放時間軸及手勢控制，影片剪輯師在《Final Cut Pro》中也能更直覺地標記影片範圍。

音樂創作方面，搭配《Logic Pro》使用時，螢幕更能直接化身為彈奏與敲擊介面，創作者可以透過觸控演奏和弦、敲擊鼓組，讓操作更加直覺，也有助於縮短將創作靈感轉化為樂曲的時間。此外，新機還導入Mac版動態島，讓各種即時資訊能更清楚地在螢幕中央呈現，方便使用者查看與切換。

除了觸控功能，實際上手後，機身重量也帶來不小驚喜。14吋與16吋機型重量分別為1.38公斤及1.82公斤，相較同尺寸的M5版MacBook Pro，分別減輕170克與320克，甚至只比13吋MacBook Air多出150克，對於經常需要攜帶筆電外出的使用者來說，確實有感減重。

另一個讓Apple老用戶感到驚喜的細節，就是經典的「發光蘋果Logo」回歸了，並且是這款觸控MacBook Pro專屬設計。當使用者掀開上蓋時，Logo便會亮起；闔上螢幕後則會逐漸暗下，轉化為金屬鏡面般的質感，為新機增添不少老粉情懷與辨識度。

經過快速體驗後，可以發現Apple過去在不同產品之間，通常有相當明確的使用族群區隔，但隨著下半年一系列新品陸續登場，這條界線似乎開始變得模糊。觸控MacBook Pro雖然仍明確鎖定影像創作、設計等專業創作者需求，但當Mac也能直接觸控操作，難免讓消費者開始思考：究竟該升級新款MacBook Pro，還是繼續使用手邊的iPad Pro？

乍看之下，觸控MacBook Pro似乎是整合度更高的選擇，但它仍有不支援Apple Pencil、沒有Face ID，以及筆電螢幕操作角度等限制，未必能完全取代iPad Pro的使用情境。反過來說，如果你重視的是更輕盈的機身、更明亮鮮豔的PROLED XDR螢幕，以及在傳統筆電操作之外，能直接透過手指與畫面互動的便利性，那麼這款集結多項新技術的觸控MacBook Pro，依然相當值得關注。

重新設計的筆電轉軸提供了更穩固的支撐效果。記者黃筱晴／攝影
重新設計的筆電轉軸提供了更穩固的支撐效果。記者黃筱晴／攝影

創作者可用手指旋轉3D模型，快速著色。記者黃筱晴／攝影
創作者可用手指旋轉3D模型，快速著色。記者黃筱晴／攝影

《Pixelmator Pro》現在可以直接在螢幕畫布上描繪細節、手寫塗鴉，或拖放視覺元素。者黃筱晴／攝影
《Pixelmator Pro》現在可以直接在螢幕畫布上描繪細節、手寫塗鴉，或拖放視覺元素。者黃筱晴／攝影

螢幕最大可開角度。記者黃筱晴／攝影
螢幕最大可開角度。記者黃筱晴／攝影

經典的「發光蘋果Logo」專屬回歸，在上蓋掀開時亮起；闔上螢幕後則會逐漸暗下，轉化為金屬鏡面般的質感，為新機增添不少老粉情懷與辨識度。記者黃筱晴／攝影
經典的「發光蘋果Logo」專屬回歸，在上蓋掀開時亮起；闔上螢幕後則會逐漸暗下，轉化為金屬鏡面般的質感，為新機增添不少老粉情懷與辨識度。記者黃筱晴／攝影

在攝影師拍攝、調色的工作流程中，觸控螢幕可以發揮更直覺快速的操控性。記者黃筱晴／攝影
在攝影師拍攝、調色的工作流程中，觸控螢幕可以發揮更直覺快速的操控性。記者黃筱晴／攝影

Mac版動態島，讓各種即時資訊能更清楚地在螢幕中央呈現，方便使用者查看與切換。記者黃筱晴／攝影
Mac版動態島，讓各種即時資訊能更清楚地在螢幕中央呈現，方便使用者查看與切換。記者黃筱晴／攝影

配備PROLED XDR顯示器的新款MacBook Pro提供太空黑色與銀色選擇。記者黃筱晴／攝影
配備PROLED XDR顯示器的新款MacBook Pro提供太空黑色與銀色選擇。記者黃筱晴／攝影

PROLED XDR大幅擴展綠色與青色的色彩涵蓋率，讓各種顏色都更鮮明。記者黃筱晴／攝影
PROLED XDR大幅擴展綠色與青色的色彩涵蓋率，讓各種顏色都更鮮明。記者黃筱晴／攝影

經典的「發光蘋果Logo」專屬回歸，在上蓋掀開時亮起；闔上螢幕後則會逐漸暗下，轉化為金屬鏡面般的質感，為新機增添不少老粉情懷與辨識度。記者黃筱晴／攝影
經典的「發光蘋果Logo」專屬回歸，在上蓋掀開時亮起；闔上螢幕後則會逐漸暗下，轉化為金屬鏡面般的質感，為新機增添不少老粉情懷與辨識度。記者黃筱晴／攝影

觸控 MacBook 手勢

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