日本選品店FREAK’S STORE進駐台北東區 台日元素限定商品亮相

日本知名選品品牌FREAK’S STORE正式進軍台灣，首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」於台北東區正式開幕。

FREAK’S STORE品牌經營公司為DAYTONA INTERNATIONAL，深耕時尚與生活風格領域，旗下經營FREAK’S STORE等品牌，這次透過台灣子公司迪拓娜股份有限公司正式拓展台灣市場，除了將日本品牌的選品視野與生活風格帶進台灣，也期望以台北旗艦店為起點，深化在地市場經營，未來持續串聯台日資源，拓展更多品牌合作與文化交流的可能性。

台灣子公司迪拓娜也與北捷遊憩事業股份有限公司正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以品牌經營、觀光行銷、文化與商業交流及地方創生為合作方向，結合日本品牌資源與台灣在地特色，創造更多跨領域合作機會。

為呈現這次台日合作的特色，MOU紀念主視覺特別邀請與FREAK’S STORE關係深厚的設計師操刀，以台北小巨蛋、貓空纜車為設計元素，融合品牌特色與台日文化意象，並將合作主視覺延伸設計，推出聯名T恤、托特包、悠遊卡等台灣限定原創贈禮及滿額禮。

「FREAK’S STORE TAIPEI」開幕期間凡於店內單筆消費滿3,000元，並完成FREAK’S STORE TAIWAN 會員註冊，即可獲得台北店限定LOGO托特包一個，數量有限，送完為止。

FREAK’S STORE也特別邀請日本平面設計師美山有操刀設計台灣限定原創LOGO，推出限定紀念上衣及鑰匙圈吊飾，將兩地文化特色融入設計之中，為FREAK’S STORE首間海外旗艦店台灣限定單品。

日本知名選品品牌FREAK’S STORE正式進軍台灣，首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」於台北東區正式開幕。圖／FREAK’S STORE提供

日本知名選品品牌FREAK’S STORE正式進軍台灣，首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」於台北東區正式開幕。圖／FREAK’S STORE提供

台日合作主視覺T恤。圖／FREAK’S STORE提供

臺灣鑰匙圈吊飾430元。圖／FREAK’S STORE提供

臺灣T‐SHIRT 1,290元。圖／FREAK’S STORE提供

M-65可拆式內裡軍裝連帽外套，男款3,800元、女款3,890元。圖／FREAK’S STORE提供

NANGA × FREAK’S STORE「特別限定日本製羽絨外套」18,130元。圖／FREAK’S STORE提供

M-65可拆式內裡軍裝連帽外套，男款3,800元、女款3,890元。圖／FREAK’S STORE提供

包包1,810元。圖／FREAK’S STORE提供