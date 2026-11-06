饗食天堂插旗嘉義接手耐斯王子飯店萬國百匯 12月1日開幕

嘉義餐飲市場再添重量級品牌！隨著嘉義觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，帶動產業人口與消費商機，餐飲市場升溫。國內知名Buffet品牌「饗食天堂」看好嘉義消費潛力，插旗嘉義市，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。

饗食天堂進駐地點位於嘉義市核心地段，結合耐斯王子大飯店五星級飯店空間，品牌進駐備受市場關注。原本業者規劃本月開幕，考量饗賓餐旅集團日前宣布12月1日起調整餐價，因此將開幕時間延至12 月1日，配合新的價格方案營運。

據了解，饗食天堂接手萬國百匯後，針對館內空間全面翻新，從品牌形象到空間設計細節都相當講究，希望以全新裝潢與用餐環境迎接嘉義消費者。目前店面裝修已進入尾聲，業者也已透過人力銀行展開員工招募，為開幕營運做準備。

饗食天堂進駐嘉義，凸顯大型連鎖餐飲品牌對嘉義市場的布局企圖。近年嘉義市觀光發展帶動外地遊客增加，加上嘉科園區產業發展，未來可望吸引更多就業人口及眷屬移居，連帶提升在地餐飲、休閒與生活消費需求。在觀光與產業雙重動能帶動下，嘉義餐飲市場逐漸成為連鎖品牌布局的新戰場。

饗食天堂由國內知名饗賓餐旅集團經營，與耐斯王子大飯店結合，透過知名Buffet品牌與五星級飯店的場域優勢，搶攻在地及外來消費客群。尤其嘉義大型Buffet品牌選擇有限，饗食天堂進駐後，除了提供消費者更多聚餐選擇，也將為當地餐飲市場帶來新的競爭。