快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

饗食天堂插旗嘉義接手耐斯王子飯店萬國百匯 12月1日開幕

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
國內知名Buffet品牌「饗食天堂」插旗嘉義，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。聯合報系資料照
國內知名Buffet品牌「饗食天堂」插旗嘉義，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。聯合報系資料照

嘉義餐飲市場再添重量級品牌！隨著嘉義觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，帶動產業人口與消費商機，餐飲市場升溫。國內知名Buffet品牌「饗食天堂」看好嘉義消費潛力，插旗嘉義市，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。

饗食天堂進駐地點位於嘉義市核心地段，結合耐斯王子大飯店五星級飯店空間，品牌進駐備受市場關注。原本業者規劃本月開幕，考量饗賓餐旅集團日前宣布12月1日起調整餐價，因此將開幕時間延至12 月1日，配合新的價格方案營運。

據了解，饗食天堂接手萬國百匯後，針對館內空間全面翻新，從品牌形象到空間設計細節都相當講究，希望以全新裝潢與用餐環境迎接嘉義消費者。目前店面裝修已進入尾聲，業者也已透過人力銀行展開員工招募，為開幕營運做準備。

饗食天堂進駐嘉義，凸顯大型連鎖餐飲品牌對嘉義市場的布局企圖。近年嘉義市觀光發展帶動外地遊客增加，加上嘉科園區產業發展，未來可望吸引更多就業人口及眷屬移居，連帶提升在地餐飲、休閒與生活消費需求。在觀光與產業雙重動能帶動下，嘉義餐飲市場逐漸成為連鎖品牌布局的新戰場。

饗食天堂由國內知名饗賓餐旅集團經營，與耐斯王子大飯店結合，透過知名Buffet品牌與五星級飯店的場域優勢，搶攻在地及外來消費客群。尤其嘉義大型Buffet品牌選擇有限，饗食天堂進駐後，除了提供消費者更多聚餐選擇，也將為當地餐飲市場帶來新的競爭。

嘉義 饗食天堂 耐斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

溫德姆一次簽下台灣4家酒店！ 「溫德姆花園、速8」兩大品牌首度登台

二通商圈老店轉型吸引觀光客　嘉市議員促打造遮雨遮陽徒步街帶動商機

王品雙11祭好康！莆田滿1,200元送海南雞 丰禾也有免費菜

半導體擴廠、飯店商場需求爆發！峻佳裝修訂單旺 10日登興櫃

相關新聞

7-ELEVEN跨界手遊《原神》！打造3間主題店　限定聯動商品滿額送虛寶

7-ELEVEN跨界聯名人氣手遊《原神》，自11月10日起陸續推出「提瓦特食光大冒險」合作企劃，打造10款限定聯動包裝鮮食及CITY TEA現萃茶主題杯，搭配滿額送限量遊戲虛寶活動、推出限量預購商品，將遊戲角色與冒險氛圍融入日常消費，同時打造3間《原神》主題門市，吸引年輕客群及遊戲玩家到店體驗。

人人都是可以是愛馬仕大畫家！「繪聚匠心」今起3天松菸免費開放參加

繪畫不只是藝術家的專利，是一場人人都能參與的創意遊戲。愛馬仕將於11月6日至8日，在台北松山文創園區巴洛克花園舉辦「Drawn to Craft 繪聚匠心：讓想像隨筆躍然於紙」活動，打造開放式戶外繪畫空間，邀請不同年齡層的民眾走進筆觸世界，透過素描、印章、書法水墨及紙藝創作，感受線條與色彩帶來的樂趣。活動免費入場，不須事先預約，讓繪畫成為一場沒有門檻的生活體驗。

觸控MacBook Pro實機動手玩！PROLED XDR、觸控手勢帶來全新操作體驗

全新配備PROLED XDR顯示器的觸控MacBook Pro今天正式上市！這也宣告Mac正式邁入「觸控螢幕」時代。在維持經典金屬質感與強悍效能的同時，新機打破過去只能依靠軌跡板與滑鼠操作的限制，現在使用者可以直接透過指尖與螢幕互動，搭配熟悉的動態島及多點觸控手勢，延續過往使用其他Apple裝置的操作體驗，輕鬆上手。

日本選品店FREAK’S STORE進駐台北東區 台日元素限定商品亮相

日本知名選品品牌FREAK’S STORE正式進軍台灣，首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」於台北東區正式開幕。

饗食天堂插旗嘉義接手耐斯王子飯店萬國百匯 12月1日開幕

嘉義餐飲市場再添重量級品牌！隨著嘉義觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，帶動產業人口與消費商機，餐飲市場升溫。國內知名Buffet品牌「饗食天堂」看好嘉義消費潛力，插旗嘉義市，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。

木村拓哉親試OWNDAYS「波靈頓框」新黑框給評價 迎2027談自我期許

日系眼鏡品牌OWNDAYS攜手全球品牌代言人木村拓哉，推出全新「BACK in BLACK」電視廣告「晚宴」篇，木村拓哉以西裝搭配全新款「BACK in BLACK」黑框眼鏡登場，演繹「黑色的永恆魅力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。