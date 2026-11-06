微風廣場聖誕點燈 「11米巨型草莓霜淇淋薑餅屋聖誕樹」登場

微風慈善基金會於5 日晚間，在微風廣場舉辦聖誕點燈儀式，以「微風25．光啟新章｜Breeze 25．A New Chapter Begins」為主題，為冬日點亮滿滿的希望與祝福。伴隨著充滿節慶氛圍的樂音與甜美可愛的聖誕樹，交織出歲末最溫馨的亮點。

今年活動邀請到光仁中學擊樂團登台演出。光仁中學擊樂團在全國學生音樂比賽中屢創佳績，連續多年榮獲最高榮譽「特優」肯定。他們以歡快躍動的打擊樂節奏，伴隨著璀璨的聖誕燈火，將溫暖、希望與祝福敲進大家的心房，為活動帶來一段充滿幸福能量的演出。

同時，微風慈善基金會邀請 英成晞 CHANCE 擔任「圓夢大使」。他特別為了今年的聖誕晚會帶來全新創作單曲《You Broke My Heart Like a Shooting Star》，希望傳遞給大家「請放心牽著我的手」的溫柔陪伴。英成晞也認領了由唐氏症基金會唐寶寶們所許下的「心願寶盒」，並親自遞交孩童聖誕禮物，象徵夢想的延續與愛的承接，並以歌聲傳遞祝福，成為冬夜裡的溫暖星光。

微風慈善基金會創辦人夫人林美瑛女士 表示，每年的聖誕點燈，都是一段凝聚愛與希望的溫暖旅程。今年我們將童趣夢幻的意象融入設計，期待微風能如一道溫柔的光芒，將幸福與甜蜜傳遞至社會的每個角落。期盼這份充滿愛的亮光，能讓更多人關懷偏鄉孩子與需要幫助的家庭，攜手成為支持他們勇敢築夢的力量。

這棵高達 11 米、以造型草莓霜淇淋與夢幻薑餅屋打造的甜美聖誕樹，自即日起至於微風廣場圓棟區展出。微風誠摯邀請民眾一同前來欣賞並認領「心願寶盒」，讓愛與願望在甜蜜的愛中延續，為孩子們點亮希望，傳遞歲末最深刻的幸福溫度。