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LINE 購物揭雙11消費調查 價格優先、逾五成受訪者曾跨境購物

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11檔期熱烈進行中，LINE購物最新調查發現，逾半受訪者會等待大型購物節集中購買，居家生活與3C家電是今年雙11最想購入的兩大品類；曾有海外與跨境購物經驗者也超過五成。迎接購物季，即日起至11月30日，LINE購物推出「這波幫你省 雙11天天瘋搶11％」，串聯國內外品牌優惠，讓用戶把握採購時機。

根據LINE購物本次調查，82%的受訪者看到折扣或優惠時會提高購買意願，54.2%會等待大型購物節集中購買，反映不少人會將採購安排在有優惠的時候；促使下單的優惠，除了商品促銷價格（84.5%），折扣券或優惠碼（72.5%）、點數或現金回饋（65.1%）及免運優惠（64.4%）也受重視。

針對今年雙11的購物意願，調查數據顯示，60.1%的受訪者會視檔期優惠是否吸引人再決定是否下單，28.5%則表示有意願把想買的商品留到雙11檔期購買。LINE購物觀察，大型購物節仍有讓消費者等待的價值，而這份期待能否轉為實際購買，關鍵在於想買的商品是否有優惠，以及綜合評估折扣、點數回饋與運費後，整體購物支出是否划算。

今年雙11的購物清單，與日常生活需求緊密相連。本次調查顯示，今年雙11受訪者最想購買的商品類型，以居家生活（45.9%）與3C家電（45.6%）居前，其次為食品飲料（39.5%）及美妝保養（33.1%）。

居家生活方面，LINE購物宣布串聯萬家福、屈臣氏、PChome等通路、生活品牌，推出日常用品採購加碼回饋；3C家電方面，LG與Dyson等品牌則接力推出限時加碼；美妝保養方面，雅詩蘭黛、NARUKO牛爾與歐舒丹等品牌即日起將陸續加碼。

LINE購物從調查發現，57.5%受訪者曾有海外與跨境購物經驗，近一年有購買經驗者占全體受訪者43.8%；另有23.2%從未購買但有興趣。要讓用戶有意願在海外網站購物，「免運或運費優惠」最具吸引力（80.0%），其次為商品來源與正品保障（63.3%）、清楚揭露運費及關稅等額外費用（61.5%）；完善退換貨與售後服務（57.7%）、點數或現金回饋（57.0%）及專屬折扣碼（53.8%）也都是重要條件。從運費到售後服務，消費者期待在選購海外商品時，清楚掌握包含運費與關稅等購物總支出，也能買得更安心。

雙11 購物 LINE

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