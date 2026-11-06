木村拓哉親試OWNDAYS「波靈頓框」新黑框給評價 迎2027談自我期許

日系眼鏡品牌OWNDAYS攜手全球品牌代言人木村拓哉，推出全新「BACK in BLACK」電視廣告「晚宴」篇，木村拓哉以西裝搭配全新款「BACK in BLACK」黑框眼鏡登場，演繹「黑色的永恆魅力」。

在全新「晚宴」篇中，OWNDAYS以「黑色」為核心，木村拓哉走入一身純白的「羊人」奢華宴會廳中，營造出強烈的視覺對比，且這篇廣告「完全零CG合成」，全由實景實物建構而成。

這次木村拓哉配戴的全新「BACK in BLACK」系列迎來了「材質的深化」，沿襲OWNDAYS黃金比例與經典黑框輪廓同時，重現5種天然材質質感，讓黑框眼鏡有別以往的多種層次。

木村拓哉配戴的主打款式於11月6日上市，是融合波士頓框的柔和圓潤與威靈頓框俐落線條的獨特「波靈頓框型」，鏡腳雕刻搭配沙漏狀的五角形裝飾鉚釘，呈現經典韻味。

對於這款進化新作，木村拓哉實際配戴後：「我非常喜歡，乍看之下似乎很有份量、不覺得輕巧，但戴上後非常舒服，完全不會滑落，拿在手裡也感覺很輕盈，這真的讓我非常開心。」

明年2027年正好迎來羊年，木村拓哉在訪談中分享對新的一年的期許：「2026年充滿了體育賽事的熱血，但也面臨了自然災害的挑戰，是心情起伏很大的一年。面對未來的艱難，我不想逃避，而是希望能保持行動力，直面眼前的挑戰，這是我對2027年的期許。只要有機會參與，我都希望能在每一個工作現場投入百分之百的努力」。

木村拓哉配戴「BACK in BLACK」系列新款「波靈頓框型」。圖／OWNDAYS提供

木村拓哉配戴款「BACK in BLACK」系列新款，型號OB2033G-6A，3,790元。圖／OWNDAYS提供