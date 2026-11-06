Akira Back首度登台！進駐臺北洲際 招牌披薩、48小時慢燉牛小排必吃

曾是職業單板滑雪選手，如今在全球打造超過30家餐飲據點，韓裔美籍名廚Akira Back將同名餐廳帶進台灣。「Akira Back Taipei」11月11日進駐臺北洲際酒店二樓，坐擁大巨蛋景觀，即日起開放線上訂位。名廚Akira Back也親臨開幕現場，分享他的主廚之路。

Akira Back的經歷充滿傳奇。他出生於韓國首爾、在美國科羅拉多州亞斯本（Aspen）長大，年輕時曾是一名職業單板滑雪選手，歷經7年職業滑雪生涯後，意外轉向料理世界。最初為了賺取生活費進入日本料理餐廳工作，逐漸愛上廚房裡的節奏與創作，之後接受專業料理訓練，並曾在名廚松久信幸（Nobu Matsuhisa）旗下餐飲體系歷練，展開國際主廚生涯。

2016年，他在首爾創立DOSA，將多年日本料理訓練與韓國文化根源融合，以創新手法重新詮釋韓國料理，並獲得米其林一星肯定。有人形容，DOSA更像是主廚個人的飲食自傳，從韓國家庭餐桌、童年味道到傳統發酵文化，都是料理創作的重要來源。「DOSA by Akira Back」也將於11月12日在臺北洲際正式開幕。

Akira Back表示，自己喜歡探索不同食材與風味，曾經嘗過台灣臭豆腐，對這道特色小吃印象深刻，也透露，未來會將臭豆腐轉化為料理元素，融入創作之中。

談到料理理念，Akira Back希望菜色不只是主廚個人風格的展現，也能透過多元的風味設計，讓每個人都能在菜單中找到自己喜歡的一道菜。因此，餐廳以「Global & Fun」為核心，採單點菜單，沒有低消限制，讓客人依照人數與喜好自由搭配，適合朋友聚會、多人分享。

初訪最受矚目的菜色，當屬全球代表作「招牌鮪魚披薩」。酥脆薄餅鋪上薄切鮪魚刺身，淋上白松露油，再以微型紫蘇葉點綴；特別的是，吃完披薩後，盤底會露出一幅色彩繽紛的抽象畫，正是主廚母親Young Hee Back的親筆作品，為用餐增添小驚喜。

另一道「48小時慢燉牛小排」，則是主廚最鍾愛的料理之一，靈感來自母親童年時常做的韓式燉牛小排，以低溫慢燉48小時，讓肉質柔軟入味，將家庭記憶轉化為精緻料理。

「岩蝦天婦羅」裹上韓式辣椒美乃滋，呈現酥脆與甜辣滋味；「北海道干貝佐奇異果」以干貝搭配黃金奇異果、松露醬與白柚子醬油，呈現鮮甜與果酸交織的風味；「同父異母雙鰻捲」則將蒲燒鰻魚、穴子星鰻天婦羅與炙燒鵝肝結合，展現創意日式料理的層次。

餐廳空間以「餐飲劇場」為設計概念，透過開放式廚房呈現廚師備餐與烹調的節奏，讓料理過程成為用餐體驗的一部分。主廚母親的畫作也是空間重要元素，從餐廳陳設到餐盤細節，都可見Mama Art的身影。Akira Back形容，希望客人走進餐廳，就像受邀到家中作客，感受料理之外的溫度。

此外，餐廳也引進Akira Back與清酒品牌HEAVENSAKE聯名的佐餐系列，將法式香檳混釀概念融入清酒調配，提供不同風味的餐酒搭配選擇。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

「Akira Back Taipei」位於臺北洲際酒店二樓，採單點形式，無低消，周二公休。洽詢電話：02-7702-5855，即日起可透過inline線上訂位。

岩蝦天婦羅。酥香炸蝦裹上順口的韓式辣味美乃滋，外酥內嫩、甜辣交織。圖/臺北洲際酒店提供

同父異母雙鰻捲。肥美的蒲燒鰻魚與酥脆的穴子星鰻天婦羅完美融於一卷。綻放令人驚豔的口感與豐富滋味。圖/臺北洲際酒店提供

Akira Back Taipei空間設計以「餐飲劇場」為核心概念，將美食、藝術與現場表演完美交融。圖/臺北洲際酒店提供

招牌鮪魚披薩。口感層次分明，白松露油香氣迷人，是Akira Back風靡全球的代表菜色。圖/臺北洲際酒店提供

48小時慢燉牛小排肉質極致柔軟、入味深刻，靈感源自主廚童年時期母親經常烹製的韓式燉牛小排。圖/臺北洲際酒店提供