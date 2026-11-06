快訊

沒有裂痕門？iPhone Duo耐用度實測直播 連續9天已摺疊28萬次超狂

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

Akira Back首度登台！進駐臺北洲際 招牌披薩、48小時慢燉牛小排必吃

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
北海道干貝佐奇異果。當頂級海鮮的鮮美甘甜遇上水果的微酸與松露的奢華層次，交織出令人驚豔的味蕾交響樂。圖/臺北洲際酒店提供
北海道干貝佐奇異果。當頂級海鮮的鮮美甘甜遇上水果的微酸與松露的奢華層次，交織出令人驚豔的味蕾交響樂。圖/臺北洲際酒店提供

曾是職業單板滑雪選手，如今在全球打造超過30家餐飲據點，韓裔美籍名廚Akira Back將同名餐廳帶進台灣。「Akira Back Taipei」11月11日進駐臺北洲際酒店二樓，坐擁大巨蛋景觀，即日起開放線上訂位。名廚Akira Back也親臨開幕現場，分享他的主廚之路。

Akira Back的經歷充滿傳奇。他出生於韓國首爾、在美國科羅拉多州亞斯本（Aspen）長大，年輕時曾是一名職業單板滑雪選手，歷經7年職業滑雪生涯後，意外轉向料理世界。最初為了賺取生活費進入日本料理餐廳工作，逐漸愛上廚房裡的節奏與創作，之後接受專業料理訓練，並曾在名廚松久信幸（Nobu Matsuhisa）旗下餐飲體系歷練，展開國際主廚生涯。

2016年，他在首爾創立DOSA，將多年日本料理訓練與韓國文化根源融合，以創新手法重新詮釋韓國料理，並獲得米其林一星肯定。有人形容，DOSA更像是主廚個人的飲食自傳，從韓國家庭餐桌、童年味道到傳統發酵文化，都是料理創作的重要來源。「DOSA by Akira Back」也將於11月12日在臺北洲際正式開幕。

Akira Back表示，自己喜歡探索不同食材與風味，曾經嘗過台灣臭豆腐，對這道特色小吃印象深刻，也透露，未來會將臭豆腐轉化為料理元素，融入創作之中。

談到料理理念，Akira Back希望菜色不只是主廚個人風格的展現，也能透過多元的風味設計，讓每個人都能在菜單中找到自己喜歡的一道菜。因此，餐廳以「Global & Fun」為核心，採單點菜單，沒有低消限制，讓客人依照人數與喜好自由搭配，適合朋友聚會、多人分享。

初訪最受矚目的菜色，當屬全球代表作「招牌鮪魚披薩」。酥脆薄餅鋪上薄切鮪魚刺身，淋上白松露油，再以微型紫蘇葉點綴；特別的是，吃完披薩後，盤底會露出一幅色彩繽紛的抽象畫，正是主廚母親Young Hee Back的親筆作品，為用餐增添小驚喜。

另一道「48小時慢燉牛小排」，則是主廚最鍾愛的料理之一，靈感來自母親童年時常做的韓式燉牛小排，以低溫慢燉48小時，讓肉質柔軟入味，將家庭記憶轉化為精緻料理。

「岩蝦天婦羅」裹上韓式辣椒美乃滋，呈現酥脆與甜辣滋味；「北海道干貝佐奇異果」以干貝搭配黃金奇異果、松露醬與白柚子醬油，呈現鮮甜與果酸交織的風味；「同父異母雙鰻捲」則將蒲燒鰻魚、穴子星鰻天婦羅與炙燒鵝肝結合，展現創意日式料理的層次。

餐廳空間以「餐飲劇場」為設計概念，透過開放式廚房呈現廚師備餐與烹調的節奏，讓料理過程成為用餐體驗的一部分。主廚母親的畫作也是空間重要元素，從餐廳陳設到餐盤細節，都可見Mama Art的身影。Akira Back形容，希望客人走進餐廳，就像受邀到家中作客，感受料理之外的溫度。

此外，餐廳也引進Akira Back與清酒品牌HEAVENSAKE聯名的佐餐系列，將法式香檳混釀概念融入清酒調配，提供不同風味的餐酒搭配選擇。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

「Akira Back Taipei」位於臺北洲際酒店二樓，採單點形式，無低消，周二公休。洽詢電話：02-7702-5855，即日起可透過inline線上訂位。

岩蝦天婦羅。酥香炸蝦裹上順口的韓式辣味美乃滋，外酥內嫩、甜辣交織。圖/臺北洲際酒店提供
岩蝦天婦羅。酥香炸蝦裹上順口的韓式辣味美乃滋，外酥內嫩、甜辣交織。圖/臺北洲際酒店提供

同父異母雙鰻捲。肥美的蒲燒鰻魚與酥脆的穴子星鰻天婦羅完美融於一卷。綻放令人驚豔的口感與豐富滋味。圖/臺北洲際酒店提供
同父異母雙鰻捲。肥美的蒲燒鰻魚與酥脆的穴子星鰻天婦羅完美融於一卷。綻放令人驚豔的口感與豐富滋味。圖/臺北洲際酒店提供

Akira Back Taipei空間設計以「餐飲劇場」為核心概念，將美食、藝術與現場表演完美交融。圖/臺北洲際酒店提供
Akira Back Taipei空間設計以「餐飲劇場」為核心概念，將美食、藝術與現場表演完美交融。圖/臺北洲際酒店提供

招牌鮪魚披薩。口感層次分明，白松露油香氣迷人，是Akira Back風靡全球的代表菜色。圖/臺北洲際酒店提供
招牌鮪魚披薩。口感層次分明，白松露油香氣迷人，是Akira Back風靡全球的代表菜色。圖/臺北洲際酒店提供

48小時慢燉牛小排肉質極致柔軟、入味深刻，靈感源自主廚童年時期母親經常烹製的韓式燉牛小排。圖/臺北洲際酒店提供
48小時慢燉牛小排肉質極致柔軟、入味深刻，靈感源自主廚童年時期母親經常烹製的韓式燉牛小排。圖/臺北洲際酒店提供

國際奢華餐飲品牌Akira Back由韓裔美籍米其林星級主廚Akira Back所創立，職業滑雪板選手的職涯經歷，令其菜色充滿突破與創意。圖/臺北洲際酒店提供
國際奢華餐飲品牌Akira Back由韓裔美籍米其林星級主廚Akira Back所創立，職業滑雪板選手的職涯經歷，令其菜色充滿突破與創意。圖/臺北洲際酒店提供

披薩 滑雪 選手

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台十大高級牛排館！年終聚會慶生餐廳推薦 帶骨牛排、雙人主餐成亮點

「香港美食月」攻略一次看！400間餐廳酒吧祭優惠 米其林名店7折起

川菜不只麻辣！奇岩一號成都取經 國宴雞豆花、清湯毛血旺顛覆味蕾

4個月走訪市場街頭 柏林作家將台灣滋味寫進食譜

相關新聞

人人都是可以是愛馬仕大畫家！「繪聚匠心」今起3天松菸免費開放參加

繪畫不只是藝術家的專利，是一場人人都能參與的創意遊戲。愛馬仕將於11月6日至8日，在台北松山文創園區巴洛克花園舉辦「Drawn to Craft 繪聚匠心：讓想像隨筆躍然於紙」活動，打造開放式戶外繪畫空間，邀請不同年齡層的民眾走進筆觸世界，透過素描、印章、書法水墨及紙藝創作，感受線條與色彩帶來的樂趣。活動免費入場，不須事先預約，讓繪畫成為一場沒有門檻的生活體驗。

觸控MacBook Pro實機動手玩！PROLED XDR、觸控手勢帶來全新操作體驗

全新配備PROLED XDR顯示器的觸控MacBook Pro今天正式上市！這也宣告Mac正式邁入「觸控螢幕」時代。在維持經典金屬質感與強悍效能的同時，新機打破過去只能依靠軌跡板與滑鼠操作的限制，現在使用者可以直接透過指尖與螢幕互動，搭配熟悉的動態島及多點觸控手勢，延續過往使用其他Apple裝置的操作體驗，輕鬆上手。

日本選品店FREAK’S STORE進駐台北東區 台日元素限定商品亮相

日本知名選品品牌FREAK’S STORE正式進軍台灣，首間海外旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」於台北東區正式開幕。

饗食天堂插旗嘉義接手耐斯王子飯店萬國百匯 12月1日開幕

嘉義餐飲市場再添重量級品牌！隨著嘉義觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，帶動產業人口與消費商機，餐飲市場升溫。國內知名Buffet品牌「饗食天堂」看好嘉義消費潛力，插旗嘉義市，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」，館內經全面裝修，工程接近完工，預計12月1日開幕營運。

木村拓哉親試OWNDAYS「波靈頓框」新黑框給評價 迎2027談自我期許

日系眼鏡品牌OWNDAYS攜手全球品牌代言人木村拓哉，推出全新「BACK in BLACK」電視廣告「晚宴」篇，木村拓哉以西裝搭配全新款「BACK in BLACK」黑框眼鏡登場，演繹「黑色的永恆魅力」。

Akira Back首度登台！進駐臺北洲際 招牌披薩、48小時慢燉牛小排必吃

曾是職業單板滑雪選手，如今在全球打造超過30家餐飲據點，韓裔美籍名廚Akira Back將同名餐廳帶進台灣。「Akira Back Taipei」11月11日進駐臺北洲際酒店二樓，坐擁大巨蛋景觀，即日起開放線上訂位。名廚Akira Back也親臨開幕現場，分享他的主廚之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。