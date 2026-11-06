星宇航空 ITF 台灣國際旅展 日本航線下殺七字頭

TF台灣國際旅展登場，星宇航空展區以「未來航域・版圖擴張」為靈感，結合STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫元素，大量運用空山基大師最具代表性的標誌金銀色打造出具有未來感的沈浸式空間。

旅展期間祭出多項限定折扣，除全航線85折起，日本宮古島航線含稅價更下殺至七字頭，同時還有COSMILE會員限定哩程購買優惠、玉山聯名卡滿額贈哩程以及星宇小舖旅展指定商品9折、「星星相遇」機加酒方案等多重優惠，挑戰年度最豐富旅展優惠。

旅展期間推出多項展場專屬優惠，自10月15日至11月9日期間於各通路購買星宇航空機票或「星星相遇」產品，單筆消費滿TWD 20,000，於旅展現場出示購買憑證即可參加滿額抽獎活動。

除了將有機會抽中亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券、宮古島瑰麗酒店住宿券與星宇航空周邊等好禮；消費滿TWD 80,000再加贈SPALDING聯名籃球組乙個（每日限量）。此外，於星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證，即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈乙個，數量有限，贈完為止。

玉山星宇航空聯名卡友於旅展期間也享多項專屬禮遇，凡持聯名卡於實體旅展現場購票滿TWD 100,000，即可獲得10,000哩回饋；於星宇小舖消費可享最低8折優惠。另外，10月15日至11月9日購買哩程不限哩數均享6折優惠，COSMILE會員憑哩程購買紀錄，還可於展場兌換LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0(無外盒)。

星宇航空與星野集團攜手推出「星星相遇」ITF旅展限定機加酒優惠，其中，北海道「OMO5函館」五天四夜TWD 23,800起、東京「1955 Tokyo Bay＋OMO5東京大塚」五天四夜TWD 26,800起、沖繩「OMO5沖繩那霸」四天三夜TWD 17,900起、熊本「OMO5熊本」五天四夜TWD 15,900起，以及關西「OMO7大阪」五天四夜TWD 24,500起，讓旅客以超值價格探索日本各地風情，從魅力、都會文化到南國度假與九州美食，一次滿足不同旅遊需求。