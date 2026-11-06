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皮爾斯布洛斯南入鏡Burberry節慶影片 重現經典英式聖誕歡快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國資深影星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）。圖／Burberry提供
英國資深影星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）。圖／Burberry提供

Burberry隆重呈獻全新節慶影片《Burberry典藏暖獻：禮讚170週年雋永風采》，由傳奇影星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）與費歐娜蕭（Fiona Shaw）一同入鏡，歡慶品牌170周年重要時刻。Burberry創意總監Daniel Lee表示希望透過盛大派對團聚親友與美禮慶祝，這部由知名導演兼藝術家哈蒙尼科林執導的短片，取景於威爾特郡歷史悠久的朗利特莊園拍攝，並以輕鬆詼諧演繹經典英式聖誕派對。

片中星光熠熠，彙集名模卡拉迪樂芬妮、韓國女星金敏荷、皮爾斯布洛斯南之子迪倫布洛斯南、NBA退役球星德「閃電俠」Dwyane Wade與妻子Gabrielle Union。影片在經典迪斯可歌曲《Do You Wanna Funk?》旋律中達到高潮，皮爾斯布洛斯南熱情加入舞池，展現輕鬆詼諧的歡慶氛圍。本片由Daniel Lee擔任創意總監，Mark Peckmezian執鏡攝影，Tamara Rothstein負責造型設計。

也隨著本次形象影片的發表，Burberry並以喀什米爾為主軸推薦多款作品。採用輕盈喀什米爾的Kensington風衣經刷毛處理、呈現柔軟觸感，色調涵蓋黑、白、海軍藍、駝棕與花束粉。喀什米爾披肩包含搭配羊皮領口與皮革腰帶裝飾等款式；毛衣的肘部設有同色系針織拼布並點綴EKD戰馬騎士圖騰，蘇格蘭工法打造的格紋喀什米爾圍巾提供超過40種顏色，包含本季全新的黑騎士格紋，包款則推出Horseshoe圈圈紗包、絲絨Vanity包與鐵灰色City格紋系列。

除了服飾與包款，Burberry同時拓展生活風格與周邊商品，像是首度與英國奢華品牌Smythson合作推出旅行筆記本與皮革摺疊棋盤，更專為寵物推出風衣、格紋領巾與牽繩。童裝則推出經典風衣與羽絨外套的迷你版設計。歲末期間Burberry並提供精美禮品包裝服務，包含手工繫上緞帶的禮盒與專屬圍巾收納筒；同時針對圍巾與喀什米爾毛衣另提供專屬刺繡服務，至多可繡上5個英文字母或圖騰，打造具個人特色與記憶意義的贈禮或自用之選。

Burberry巧克力棕色短版腰帶設計人造皮草輕便大衣，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry巧克力棕色短版腰帶設計人造皮草輕便大衣，89,000元。圖／Burberry提供

相中寵物商機，Burberry也為寵物推出專屬針織風衣、格紋領巾與牽繩等單品。圖／Burberry提供
相中寵物商機，Burberry也為寵物推出專屬針織風衣、格紋領巾與牽繩等單品。圖／Burberry提供

Burberry典藏米色格紋Dame低跟鞋，30,500元。圖／Burberry提供
Burberry典藏米色格紋Dame低跟鞋，30,500元。圖／Burberry提供

Burberry大不列顛紅色格紋喀什米爾圍巾，20,900元。圖／Burberry提供
Burberry大不列顛紅色格紋喀什米爾圍巾，20,900元。圖／Burberry提供

英國女星費歐娜蕭Fiona Shaw。圖／Burberry提供
英國女星費歐娜蕭Fiona Shaw。圖／Burberry提供

Burberry巧克力棕色迷你格紋圓筒包，34,900元。圖／Burberry提供
Burberry巧克力棕色迷你格紋圓筒包，34,900元。圖／Burberry提供

退役知名NBA球星Dwyane Wade（右）與妻子Gabrielle Union。圖／Burberry提供
退役知名NBA球星Dwyane Wade（右）與妻子Gabrielle Union。圖／Burberry提供

Burberry 影片 皮爾斯

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