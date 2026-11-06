台南遠東香格里拉旅展餐券73折起 雙11假日自助餐券限時快閃48小時

搶攻雙11購物檔期及歲末聚餐商機，台南遠東香格里拉推出旅展餐飲優惠，集結遠東Café自助餐廳、醉月樓中餐廳及大廳茶軒，涵蓋自助百匯、特色早餐、烤鴨宴與精緻輕食，最低73折起。線上旅展即日起至11月24日限時販售；11月20日至23日並將參與「2026 TTF大臺南國際旅展」，線上、實體接力搶攻餐飲商機。

迎接雙11，飯店於11月11日00:00至11月12日23:59加碼推出48小時快閃商品「遠東Café假日自助午或晚餐單人券」，五張券組原價8,690元、優惠價6,900元，約79折，平均每張1,380元。每券可於週六、週日午餐及週五至週日晚餐使用，五張券可分次兌換，數量有限、售完為止。

此次旅展亮點之一，是整合旗下三大餐廳推出的「聯合餐飲抵用券」，六張優惠價6,000元，可折抵總額7,200元的餐飲消費，相當於現省1,200元。餐券可跨遠東Café、醉月樓及大廳茶軒使用，讓消費者依不同用餐場合自由選擇，享有更彈性的餐飲體驗。

其他優惠包括遠東Café「平日自助午、晚餐五張券組」，原價7,590元、優惠價5,900元，平均每張1,180元；「自助早餐四張券組」原價3,080元、優惠價2,600元，平均每張650元。醉月樓「烤鴨六人海陸美饌券」原價9,999元、優惠價7,280元，現省2,719元，並加贈冬瓜檸檬一壺。

11月20日至23日，飯店將於大臺南會展中心「2026 TTF大臺南國際旅展」W032攤位，推出遠東Café「假日自助午、晚餐五張券組」及醉月樓「一鴨三吃兩張券組」等展場優惠。

住宿方面同步推出六款住宿券，涵蓋雙人客房、家庭房、豪華閣及套房，最低約2.1折、平均每晚3,899元起。