7-ELEVEN 攜手《原神》推10款聯名鮮食 三大主題店曝光再送限定虛寶

7-ELEVEN搶攻年輕族群及遊戲玩家商機，跨界攜手人氣手遊《原神》，自11月10日起推出「提瓦特食光大冒險」聯名企劃，結合10款限定包裝鮮食、CITY TEA現萃茶主題杯、遊戲虛寶及限量周邊商品，並將在北中南打造三間主題門市，吸引玩家到店消費，預估可帶動相關類別業績成長一成。

7-ELEVEN表示，觀察年輕世代消費者除重視餐飲口味，也更加注重商品附加價值，此次以《原神》遊戲角色「可莉」與「布倫妮」為主角，將遊戲元素融入超商鮮食及飲品，藉由限定商品、虛寶兌換及主題門市，擴大遊戲玩家與年輕客群的消費動能。

此次聯名鮮食包括「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」、「牛肉起司堡」、「黃金蝦排堡」及「草莓果泥麵包」等，均換上《原神》限定包裝，熱狗大亨堡及大燒包等商品也加入滿額贈送遊戲禮包活動。

消費者購買指定商品滿129元，即可獲得限量《原神》遊戲禮包兌換碼A一組；滿499元則可獲得兌換碼A、B各一組，其中兌換碼B可取得遊戲內稀有道具風之翼「暇生—聚之翼」，藉此提高玩家購買意願。

飲品方面，CITY TEA現萃茶同步推出《原神》聯名主題杯，並於11月10日推出新品「黑糖珍珠蕎麥奶茶」，結合黑糖珍珠、奶香及蕎麥茶風味。11月10日至24日期間，蕎麥系列飲品任選第二杯半價，以飲品搭配聯名鮮食，擴大消費組合。

除了商品聯名，7-ELEVEN也將遊戲場景搬進實體門市，11月11日起於台北開寧門市、台中秋紅谷門市及高雄鑫漢王門市打造《原神》主題店，透過櫥窗、牆面及遊戲場景布置吸引玩家拍照打卡，其中台北開寧門市更將二樓座位區改造成主題空間。

此外，7-ELEVEN將於11月11日上午11時起開放限量周邊預購，包括角色收藏卡、愛心徽章、壓克力透卡、嘟嘟可絨毛收納袋、壓克力場景立牌及積木萬年曆等，周邊商品單筆消費滿499元，另可獲得遊戲禮包兌換碼C，進一步搶攻粉絲收藏商機。