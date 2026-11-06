日本「最帥知事」石田嵩人來台！ITF旅展宣傳福井觀光 網嗨翻：直接說全買單

台灣國際旅展ITF將在11月6日至9日於台北南港展覽館一館登場，日本福井縣聯手JR西日本參展，其中被網友封為「日本最帥知事」的石田嵩人，也將親自來台宣傳家鄉。

年初日本福井縣因前知事杉本達治涉及性騷擾問題辭職而舉行知事選舉，由無黨籍新人、前外務省職員石田嵩人當選，成為目前全日本最年輕的現任知事。

現年36歲的石田為福井市出身，畢業於關西外國語大學，進入外務省任職，曾派駐美國、非洲尚比亞，以及澳洲墨爾本的大使館與領事館。

石田嵩人預計將在11月7日下午1時至1時25分登上ITF展日本館舞台，並前往福井縣展攤與民眾近距離交流，親自替家鄉宣傳，拓展台灣觀光市場。

消息曝光，台灣網友分享石田嵩人IG限動說中文預告來台的影片，紛紛驚呼，「夭壽，講中文的聲音也很好聽耶」、「福井縣哪裡好玩？直接說全買單」、「回程直接親自帶團遊福井嗎？哪裡報名我要排隊～」、「希望當天台灣熱一點，讓他衣服穿不住」、「大家開始挑禮服了吧」。