全台十大高級牛排館！年終聚會慶生餐廳推薦 帶骨牛排、雙人主餐成亮點

歲末年終將至，聖誕節、跨年聚餐、生日慶生或浪漫紀念日，想安排一頓充滿儀式感的高檔大餐？在眾多聚餐類型中，高級牛排館憑藉精緻餐點與隆重氛圍，始終是大家心中最不易踩雷的慶祝首選。

全台高級牛排館百家爭鳴，有的推薦乾式熟成肉品、有的主打星級主廚名號。然而觀察近年聚餐趨勢，能帶來視覺震撼的帶骨牛排、澎湃份量與桌邊點火秀，以及能增進交流的雙人共享饗宴，都是能拉近彼此距離的熱門選擇。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出牛排餐點1,500元以上（排除商業午餐或特殊方案）的「全台十大高級牛排館」網路聲量排行榜，究竟哪些品牌最受網友青睞？從招牌菜色到用餐特色一次整理，為年末聚餐、生日慶祝與重要約會提供選擇參考！

No.1 王品牛排 Wang Steak

王品牛排提供

想安排一場有儀式感的慶生或紀念日聚餐，王品牛排將雙人主餐、桌邊料理展演與慶祝服務結合，成為本次排行榜中網路聲量最高的品牌。王品牛排曾於2025年9月登上《網路溫度計DailyView》「慶生、結婚紀念日必訪！全台十大牛排餐廳推薦」榜首，本次調查期間則以14,900筆網路聲量排名第一。

在餐點選擇上，王品牛排推出多款適合共享的主餐，包括搭配桌邊烈焰展演的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz」、結合牛小排與起司焗烤龍蝦的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」，以及匯集牛小排、菲力與柚香鮭魚的「王者盛宴」。另有結合日本國產F1牛排、北海道干貝與廣島蠔的海陸組合，讓不同肉品與海鮮一次上桌。大份量主餐搭配桌邊展演，為重要的相聚時刻增添驚喜與儀式感。

王品牛排也提供生日與結婚週年相關的慶祝服務，包括永生花佈置、慶生蛋糕禮物盒、相片拿鐵、相片卡及結婚週年加贈玫瑰花禮等，讓用餐過程多了紀念意義。實際服務內容、適用條件及是否須事先預約，仍應以各門市公告為準。

網友評價提到：「儀式感滿滿！不僅桌上有漂亮的玫瑰花擺飾，飯後還有贈送合照！非常適合慶生的選擇」、「服務親切、餐點好吃，壽星拍照有現場沖印的加框照片，還打印成奶蓋茶令人印象深刻，遲遲捨不得喝，真的是太用心了，以後我生日都要去王品牛排慶生」、「澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz桌邊的烈焰表演很有效果，餐前麵包可頌鬆軟+松露醬好吃，最喜歡桌邊服務現作的提拉米蘇」。

餐廳地址：全台門市查詢請點此

No.2 教父牛排 Danny's Steakhouse

由台灣牛排主廚鄧有癸創立的教父牛排，以肉品選擇、熟成工藝與炭烤料理為特色，是高端牛排餐廳中具有代表性的品牌。

招牌菜色之一為老饕牛排（Ribeye Cap），取自肋眼上蓋部位，特色是油花分布與濃郁肉香。經高溫炭烤後，外層帶有焦香，內部則依點餐熟度呈現不同的色澤與口感，搭配烤蒜等配菜，呈現牛肉本身的風味。

網友推薦：「氣氛高雅、服務人員也專業，乾式熟成牛排十分好吃」、「服務的態度造就了餐點更加美味與記憶點」、「老饕牛排、紐約客、炒蘑菇、蘆筍，都很美味」。

餐廳地址

大直店：台北市中山區樂群三路58號

台北漢來：台北市南港區115經貿一路168號1樓（漢來大飯店1樓）

No.3 茹絲葵經典牛排館

茹絲葵經典牛排館標榜選用USDA Prime頂級牛肉，以高溫烤製牛排及預熱瓷盤上桌的方式聞名。當牛排盛裝於高溫瓷盤中，端上桌時仍持續發出滋滋聲響，搭配表面焦香與奶油風味，形成鮮明的用餐特色。

品牌主打美式牛排料理，包含肋眼等不同部位，並提供海鮮、湯品與配菜。饕客分享：「16oz肋眼牛排熟度完美、油花豐腴且肉質軟嫩，吃起來過癮」、「餐前麵包很好吃、蟹肉餅香氣不錯、龍蝦湯太好喝了」、「配菜的烤蘑菇非常清甜美味，奶油菠菜搭配軟嫩的牛肉，讓口感升級」。

餐廳地址：全台門市查詢請點此

No.4 ROBIN'S 牛排屋

網友文山穎穎提供

ROBIN'S牛排屋餐廳空間結合木質元素與都會風格，透過直火炭烤呈現表面焦香與肉品風味，適合家庭聚餐及商務用餐。

鮮蔬沙拉吧也是ROBIN'S的特色，供應豐富的各式生菜、番茄及其他蔬果，部分品項亦包括冷盤、海鮮與甜點，讓賓客能依個人喜好搭配主餐。實際供應內容可能依門市、餐期或當期菜單調整。

網友盛讚：「吃不膩這裡的沙拉bar，牛排也不會讓你失望」、「最著名的沙拉吧區域不大，但是蔬菜種類豐富，還有一些海鮮像是扇貝、白蝦、燻鮭魚可以選擇」、「牛排熟度恰到好處，點心精緻特殊，每個都很好吃」。

餐廳地址

臺北市中山區康樂里中山北路二段39巷3號2樓（台北晶華酒店2樓）

No.5 Smith & Wollensky

《網路溫度計DailyView》

作為股神巴菲特慈善午宴指定餐廳，Smith & Wollensky擁有高空繁華景緻，濃郁的美式餐飲風格吸引一票粉絲。

餐廳自建乾式熟成室，引進高品質牛肉手切處理後，均經過4週時間乾式熟成，肉香純粹。招牌帶骨肋眼24oz經直火高溫炙烤，外表酥香帶焦脆感，骨邊肉更帶有迷人油脂香氣；其他菜色如奶油菠菜、薯條、蟹肉餅亦是經典美式菜色；餐後更有高達25公分的巧克力蛋糕，成為許多人在社群平台打卡的熱門餐點。

然而，由於菜單全面採單點制，前菜、主餐、配菜個別配置，歲末聚餐若想開心分享，在人均預算控制上需要花費更多心思。網友表示：「我點一份菲力、一份主廚牛排，都是三分熟不帶血」、「從高樓看出去的台北101和城市景色，成了最浪漫的開場」、「我是為了那個超大巧克力蛋糕而去的哈哈」。

餐廳地址

S&W台北：台北市松智路17號47樓（微風南山）

S&W台中：台中市西屯區朝富路213號34樓（CBD時代廣場）

No.6 A Cut 牛排館

《網路溫度計DailyView》

隸屬台北國賓飯店的A Cut，多年蟬聯米其林一星肯定。主餐核心在於熟成工藝，獨家引進澳洲「紅寶石老牛」乾式熟成後，肉色深邃，煎烤後外層焦脆如黑金，入口迸發出純淨奶油鹹香，亦備有其他高品質牛肉選擇。

另外，A CUT侍酒師團隊自全球精選上千款葡萄酒，還有餐廳專屬的四色鹽盤，都能讓餐點風味更加豐富。饕客評價：「主餐牛排表現極佳，經過完美熟成與炭烤，熟度掌控精準，肉質鮮嫩多汁且帶著淡淡果木燻香」、「三分熟是基本，大推美牛帶骨肋眼」、「肋眼牛排實在外酥內嫩，外面煎得脆脆的很香很好吃。日本和牛菲力也非常美味」。

餐廳地址

新竹店：新竹市中華路二段188號9F（新竹國賓大飯店）

台北店：臺北市中山區遼寧街177號2樓

No.7 雅室牛排 FAN STEAK INN

當年炭烤風潮興起，雅室導入先煎後烤工序，以高溫鐵板煎出焦香格紋，再透過爐烤賦予肉質彈性。後續進一步引進高達1000°C的超高溫烤箱，運用獨家雙火工法，使牛排呈現外層焦酥、內裡豐腴的層次。

除了排餐風味，其「招牌酥皮蘑菇濃湯」是人氣台柱，層疊的酥皮烤得澎鬆香酥，蘑菇香氣撲鼻。顧客評論：「招牌酥皮蘑菇湯很驚豔，酥皮真的超級好吃」、「小時候來吃有很好的印象，長大後再次造訪，餐點品質依舊維持水準」。

餐廳地址：全台門市查詢請點此

No.8 勞瑞斯牛肋排餐廳

1938年發源於美國比佛利山莊的勞瑞斯，將正統英式烘烤牛肋排做為主打，有別於其他牛排餐廳，這家店的亮點在於桌邊旋轉沙拉秀，在冰鎮大沙拉盆中澆淋特製葡萄酒沙拉醬，增添沙拉的鮮甜爽脆。緊接著，由佩戴獎章的切肉師推著特製銀色餐車親臨桌邊，為賓客現切牛肋排，經數小時低溫慢火烘烤，保留粉嫩色澤與肉汁。

不少饕客盛讚：「牛排餐廳首選之一，餐點服務氛圍都很有水準」、「菲力牛佐蟹肉奧斯卡很讚」、「主餐點了爐烤牛肋排和威靈頓牛排，兩道都很滿意，尤其是招牌牛肋，不論是牛肉本身或是配菜，都很到位」。

餐廳地址

台北市信義區松仁路28號6樓（BELLAVITA寶麗廣塲6樓）

No.9 沾美西餐廳

座落於仁愛圓環地下的沾美西餐廳，裝潢非常歐風，午餐與晚餐採取不同用餐形式，中午是自助餐Buffet，晚餐則提供排餐套餐。

晚餐套餐以精巧冷盤開場，並提供精緻自助沙拉吧供賓客自由取用，主餐陣容極其扎實，海陸特餐嚴選頂級牛排煎出香氣，搭配鮮甜干貝、鮑魚與焗烤龍蝦，一次滿足海陸風味。網友分享：「充滿年代感的優雅空間，適合紀念日聚餐」、「美式碳烤牛小排烤得特別香，一上桌就聞到濃濃的香味。搭配蘑菇醬和黑胡椒醬，味道更顯充足」、「真誠的服務、美味的餐點、一流的餐廳、一切都很好」。

餐廳地址

台北市大安區仁愛路四段77號B1

No.10 紅屋牛排館

《網路溫度計DailyView》

紅屋牛排館保留經典台式西餐的用餐風格，從開胃小點、湯品到主餐，呈現傳統排餐的上菜節奏。對偏好熟悉的西餐形式、重視服務與用餐氛圍的消費者而言，是慶生、約會與家庭聚餐可以考慮的選擇。

主餐提供牛排與海陸搭配等不同選擇。海陸餐可結合牛排、蝦類及其他海鮮，讓賓客一次品嘗不同食材；牛排則可依部位與熟度需求挑選。實際配料、份量與菜名應以當期菜單為準。

喜愛經典西餐的顧客表示：「氣氛跟服務人員親切滿分，牛排好吃、湯用料實在！生日約會好地方」、「老派約會行程，開胃小點、湯品、麵包溫度都控制得恰到好處，美國菲力牛排鮮嫩可口」。

餐廳地址

民生店：台北市松山區民有里民生東路三段119號

南京店：台北市松山區南京東路五段56號1樓

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月12日至2026年10月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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