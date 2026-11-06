深夜突發！設計師Pierpaolo Piccioli離開Balenciaga 感性長文訴心聲

時尚設計師Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）今日深夜驚傳離開現任Balenciaga創意總監一職，並於個人藍勾勾Instagram更新發表長文。同時西方多個時尚或社群自媒體包BOF、Tagwalk也火速更新此一快訊。

在Pierpaolo Piccioli最新貼文中他表示，「高級訂製（Couture）不僅是一種技藝，更是一種思維方式，一種看待世界的獨特視角。」（Couture is a way of thinking, a perspective from which to choose to look.）。

同時他也在貼文中寫到，「然而，人生是一場旅程，每一篇章的終結，都是為了開啟下一個篇章。沒有任何事物會真正終結；一切都在演變。歸根究底，我們的身分與價值觀，才是我們真正擁有的全部。唯有忠於這份身分與價值觀，才能從容優雅地面對前路。」（And yet, life is a journey and each chapter exists to make way for the next. Nothing ever truly ends; everything evolves.In the end, our identity and our values are the only things we truly own. Remaining faithful to that identity and such values is the only to navigate what lies ahead with grace.)

最後他並感性表示，「謝謝你們。感謝所付出的努力、感謝每一雙手、感謝勇氣、感謝關懷；謝謝所有分享這個視角並一路陪伴我走過這條道路的人。沒有地圖，絕不妥協。你們知道自己是誰。」（Thank you, then. For the work done, for the hands, for the courage, for the care; thank you to all those who have shared this perspective and walked beside me along this path. Without maps and without compromise.You know who you are.）

Pierpaolo Piccioli是於2025年5月下旬開雲集團正式宣布任命接任 Balenciaga（巴黎世家） 創意總監，其中並發表過Summer 26 成衣系列、Fall 2026 高級訂製服系列，以及Fall/Winter 26/27成衣系列。

身為資深設計師老手的Pierpaolo Piccioli，在Balenciaga期間展現了對建築感雕塑與流動線條的優雅平衡，同時將創辦人Cristóbal Balenciaga的愛用設計輪廓大膽復興。

然而由於PP前任創意總監、現任GUCCI創意總監的Demna曾在任內為Balenciaga創造出大量吃重也帶有銷售力的設計，即便Pierpaolo Piccioli嘗試以高級訂製、優雅、簡約輪廓重整旗鼓，但消費者短期內無法快速適應新風格路線，加上母集團全球整體營收在2025至2026年間呈現的疲軟趨勢，或也是Pierpaolo Piccioli離開的原因之一。