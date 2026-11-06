聽新聞
0:00 / 0:00

台中耶誕 法式浪漫

聯合報／ 本報訊

想要感受優雅的法式耶誕浪漫，不必遠飛歐洲。有行旅企業家的山居歲月「在台中巴黎生活」推出耶誕限定行程，十二月十六日至十八日共三天二夜，邀請旅人漫步全台耶誕氛圍最濃郁的草悟道耶誕村，展開一場集結建築美學、頂級藝術與星級美食的耶誕假期。

旅程入住耶誕氛圍濃厚的勤美洲際酒店，走訪日本建築大師隈研吾的城市雙地標：禱告之手教堂與勤美術館；親臨新天地西洋博物館與浮世三千莊園鑑賞千件歐陸珍寶與鹽田千春等藝術大作。美食饗宴更匯聚米其林一星「元紀．台灣菜」、巴黎三星歷練的CJSJ 2.0及南法風情VNV甜點巧克力，以味蕾串起台法美學交聯。

說明會報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或上官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

台中 巴黎 草悟道 耶誕節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

有行旅／包機加河輪 悠遊古埃及

卡地亞小美洲豹回來了！台北101全新耶誕打卡熱點 藏200隻萌豹

浪漫慶生、紀念日首選！遠東百貨精選5大約會餐廳

耶誕天后瑪麗亞凱莉解凍短片今年玩龐克新梗 Google搜尋也藏雪景彩蛋

相關新聞

僅花五成 國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

從市集熱潮出發，讓友善消費走進日常 近年市集與實體體驗活動持續吸引民眾參與，從特色商品、現場互動到音樂演出，讓消費不再只是買東西，更成為認識品牌、體驗生活的方式。臺中市勞工局將於11月7日串聯臺中市8家庇護工場，參與「舊城新聚中區共好市集」，打造「幸福啟航」，結合特色商品展售、職場體驗闖關、消費轉盤抽獎與舞台表演，現場超過40攤以上與中區在地商圈（如:繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈等）攤商組成特色市集及臺中購物節活動，預計吸引超過1萬人次參與。邀請民眾走進市集，在逛、玩、買的過程中認識庇護工場，讓友善消費自然融入生活。 8家庇護工場各展所長，烘焙餐飲、生活服務都能體驗 本次以「一桌一品牌」方式呈現8家庇護工場的特色，包含台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA·手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊－磐石隊及先鋒隊、向日葵工作隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場，展現烘焙、清潔、皮革鑰匙圈等手作小物、房屋修繕與印刷等多元工作領域。 活動也將各工場的日常工作轉化為趣味體驗關卡，包含迦南園烘焙庇護工場的「麵包誕生記」、瑪利MAMA手作麵包的「烘焙訂單小幫手」、磐石隊的「清潔工具找搭檔

看見藥師／洪增陽守護愛滋感染者 貸款備藥送藥8年不斷

一瓶愛滋抗病毒藥物動輒上萬元，為了讓感染者隨時領得到藥，台北市「71恩典藥局」藥師洪增陽不惜向銀行貸款，備妥上百萬元藥品。目前台北市僅有4家愛滋指定藥局，71恩典藥局是第一家，從2018年投入服務至今已8年。

健康你我他／把握假日家庭時光 放下手機親子互動

老公退休在家，每天除了健走運動、網路下棋或遊戲、練習英文口語活動外，大部分時間都拿著手機在看劇，看得專心致志、認真聚焦，彷彿身邊無人般。

健康油脂攝取 不是吃魚補魚油就夠了

不少民眾為了健康，刻意減少油脂攝取，甚至認為可多吃魚、補充魚油，就能達到抗發炎效果。聯青診所營養師徐景宜提醒，油脂並非吃得愈少愈好，關鍵在於脂肪酸的種類與攝取平衡。現代人的飲食容易攝取較多Omega-6脂肪酸，卻可能因魚類吃得太少，導致Omega-3攝取不足，影響身體發炎反應的調節。

非聽不可

2026乳癌大型病友會

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。