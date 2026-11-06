想要感受優雅的法式耶誕浪漫，不必遠飛歐洲。有行旅企業家的山居歲月「在台中過巴黎生活」推出耶誕限定行程，十二月十六日至十八日共三天二夜，邀請旅人漫步全台耶誕氛圍最濃郁的草悟道耶誕村，展開一場集結建築美學、頂級藝術與星級美食的耶誕假期。

旅程入住耶誕氛圍濃厚的勤美洲際酒店，走訪日本建築大師隈研吾的城市雙地標：禱告之手教堂與勤美術館；親臨新天地西洋博物館與浮世三千莊園鑑賞千件歐陸珍寶與鹽田千春等藝術大作。美食饗宴更匯聚米其林一星「元紀．台灣菜」、巴黎三星歷練的CJSJ 2.0及南法風情VNV甜點巧克力，以味蕾串起台法美學交聯。

說明會報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或上官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。