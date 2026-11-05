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点爭鮮×雞湯桑打造8+6款聯名料理！鮭魚雞白鍋、鮭魚雙鮮親子丼登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
点爭鮮攜手雞湯桑，推出一系列聯名料理。。記者陳睿中／攝影
点爭鮮攜手雞湯桑，推出一系列聯名料理。。記者陳睿中／攝影

天氣漸涼，「MAGiC TOUCH点爭鮮」首度聯名日式雞白湯食堂「雞湯桑」，自11月10日至明年1月18日推出「來点雞湯桑幾壘！」活動，攜手打造8款聯名料理。雞湯桑也推出6款聯名餐點，預計在11月15日起登場。

「豐鮮鮭魚雞白鍋」以雞白湯為湯底，搭配鮭魚、鮮蝦、花蛤等海鮮，一次享受海味與雞白湯交織的滋味，每份250元。「松露雞白土瓶蒸」則將松露香氣加進雞白湯，呈現迷人風味，每份110元。本次更運用法式料理手法，將雞白湯化作奶霜泡泡，打造創意風格，包括有「雞白雪頂茶碗蒸」、「鰤魚雞白雲朵握」同步登場。

此外，「輕辛胡麻雞拌麵」將烏龍麵搭配香辣胡麻醬、黑胡椒舒肥雞，香醇又帶些許辛辣感，每份160元。其他還有「柚醋辛香舒肥雞握」、「檸香沙拉唐揚雞」、「焗濃白醬海陸盅」等不同品項，每份50元起。

本次聯名中，「雞湯桑」自11月15日推出「來点雞湯桑幾壘」主題活動，打造6款聯名料理。其中「海膽鮭魚雞白湯拉麵」以雞白湯融合鮭魚鮮香，搭配海膽卵、嫩雞叉燒等食材，交織出海陸滋味，每份328元。「鮭魚雙鮮親子丼」則能一次享受鮭魚碎與鮭魚卵，再搭配蛋沙拉與和風小菜，每份328元。

同時，雞湯桑也設計「嫩雞鮭卵海苔包飯」、「雙鮭海苔包飯」、「鮭魚雞白湯焗烤盅」、「蜜糖冰淇淋糰子」等不同餐點，展現出雙品牌聯名的特色，每份39～99元。此外，針對外送平台，還打造有「和風鮭魚盛合定食」、「海膽鮭魚濃香拉麵」等兩款餐點，讓民眾在家也能輕鬆享用。

11月14日起，雞湯桑將透過會員與社群發送升級券，活動期間憑券點購「海膽鮭魚雞白湯拉麵」或「鮭魚雙鮮親子丼」，即可免費升級療癒套餐。11月15日至12月31日，於点爭鮮單筆結帳滿927元，就能獲得雞湯桑「桑幾壘療癒紙本券」，持券至雞湯桑消費任一聯名主餐，下次消費即可兌換「嫩雞鮭卵海苔包飯」或「雙鮭海苔包飯」2選1，送完為止。

MAGiC TOUCH此次推出限量「可愛醬臨碟」，採用立體浮雕設計，倒入醬汁後，就會浮現吉祥物「貓將軍」圖案，加購價99元，售完為止。除此之外，活動期間持桑幾壘療癒紙本券到雞湯桑用餐，還可獲贈限量「桑幾壘療癒按鍵」，送完為止。於店內消費不限金額，亦可享加購優惠價。

焗濃白醬海陸盅，90元。記者陳睿中／攝影
焗濃白醬海陸盅，90元。記者陳睿中／攝影

海膽鮭魚雞白湯拉麵，328元。記者陳睿中／攝影
海膽鮭魚雞白湯拉麵，328元。記者陳睿中／攝影

鰤魚雞白雲朵握，60元。記者陳睿中／攝影
鰤魚雞白雲朵握，60元。記者陳睿中／攝影

雙鮭海苔包飯，39元。記者陳睿中／攝影
雙鮭海苔包飯，39元。記者陳睿中／攝影

蜜糖冰淇淋糰子，升級價20元。記者陳睿中／攝影
蜜糖冰淇淋糰子，升級價20元。記者陳睿中／攝影

豐先鮭魚雞白鍋，250元。記者陳睿中／攝影
豐先鮭魚雞白鍋，250元。記者陳睿中／攝影

檸香沙拉唐揚雞，100元。記者陳睿中／攝影
檸香沙拉唐揚雞，100元。記者陳睿中／攝影

松露雞白土瓶蒸，110元。記者陳睿中／攝影
松露雞白土瓶蒸，110元。記者陳睿中／攝影

輕辛胡麻雞拌麵，160元。記者陳睿中／攝影
輕辛胡麻雞拌麵，160元。記者陳睿中／攝影

雞湯桑推出「桑幾壘療癒按鍵」。記者陳睿中／攝影
雞湯桑推出「桑幾壘療癒按鍵」。記者陳睿中／攝影

鮭魚雙鮮親子丼，328元。記者陳睿中／攝影
鮭魚雙鮮親子丼，328元。記者陳睿中／攝影

鮭魚雞白湯焗烤盅，99元。記者陳睿中／攝影
鮭魚雞白湯焗烤盅，99元。記者陳睿中／攝影

柚醋辛香舒肥雞握，50元。記者陳睿中／攝影
柚醋辛香舒肥雞握，50元。記者陳睿中／攝影

嫩雞鮭卵海苔包飯，39元。記者陳睿中／攝影
嫩雞鮭卵海苔包飯，39元。記者陳睿中／攝影

雞白雪頂茶碗蒸，90元。記者陳睿中／攝影
雞白雪頂茶碗蒸，90元。記者陳睿中／攝影

爭鮮 鮭魚 料理

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