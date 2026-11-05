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「蝦皮購物11.11最強購物節」指定12時段大牌限量下殺 最低1元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「11.11最強購物節」將於11月10日晚間8點起推出12時段大牌限量下殺，AirPods、iPad等人氣商品接力登場，倍潔雅衛生紙限時1元開搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」將於11月10日晚間8點起推出12時段大牌限量下殺，AirPods、iPad等人氣商品接力登場，倍潔雅衛生紙限時1元開搶。圖／蝦皮購物提供

年度最強購物盛事雙11倒數一周，「蝦皮購物11.11最強購物節」暖身活動自10月26日開跑以來，活動頁面已累積超過300萬進站人次，由玖壹壹成員春風擔任品牌大使的形象影片上線一週累積觀看次數也突破600萬次；此外，蝦皮VIP專屬的0門檻「天天抽長榮航空來回機票兌換券」活動，也將在11月11日當天抽出最大獎洛杉磯雙人來回機票及無限萬哩遊20萬哩。蝦皮購物宣布蝦皮VIP專屬優惠再升級，11月10日將加碼3張VIP限定全站88折優惠券，依消費門檻享不同折抵優惠，最高消費滿5,000元現折600元；11月11日當天凌晨0點再祭VIP限定全站8折及9折優惠券，滿額最高分別折抵100元及2,000元，優惠券皆限當日使用、先用先贏。

蝦皮VIP優惠除了暖身期間陸續公布的「蝦幣100%回饋」、「陀螺大戰搶111蝦幣」、「蝦皮直營最高折400元」，蝦皮購物將於11月10日起再加碼三大超強優惠，集結「大牌下殺1元起」、「全站0元起免運」及「刷卡最高28%回饋」。11月10日晚間8點起推出12時段大牌限量下殺；11月11日凌晨0點至0點30分下單選擇蝦皮店到店指定物流，全站皆享限量0元起免運。

蝦皮購物「大牌下殺1元起」將於11月10日晚間8點至11月11日晚間11點59分登場，推出12時段大牌限量下殺，每個時段各推出一款指定商品，最低1元起開搶，售完為止。11月10日晚間11點開搶的Apple AirPods 4主動式降噪款，原價5,990元、限時活動價1,111元；11月11日凌晨0點登場的Apple iPad 11（A16）WiFi 128GB，原價14,900元、限時活動價7,450元；11月11日晚間9點推出MICHAEL KORS JET SET TRAVEL防刮皮革信封式WOC斜背包，原價6,400元、限時活動價1,111元；11月11日晚間11點推出Insta360 GO Ultra 4K拇指相機，原價14,980元、活動下殺近4折限時優惠價6,440元。此外，倍潔雅×蝦皮聯名抽取式衛生紙（200抽×56包）、原價4,980元的迎鶴金品純金9999 0.08錢相思豆3入組，也將分別於11月11日晚間7點及晚間10點推出1元活動價拼手速，數量有限、售完為止。

11月11日當天，蝦皮購物也推出指定摩斯漢堡數位餐券限時優惠券，原價69元培根雞蛋堡搭配冰紅茶（L），用券最高現折58元，相當於11元入手，將於上午11點及晚間11點兩個時段限量開搶。結合換季需求，蝦皮購物另集結冬季家電、服飾、金飾、美妝及生活用品等類別商品，推出檔期限定優惠，包括石頭科技Qrevo L Pro掃拖機器人、PHILIPS飛利浦新一級能效16.5公升除濕機、Nooz乳膠獨立筒床墊等最低下殺3.6折起。

迎接雙11正式檔期，蝦皮購物再祭多重優惠，現在就能先領好「蝦幣100%回饋」券，消費滿999元享100%蝦幣回饋，最高回饋999蝦幣；11月10日晚間8點起於指定整點分時段限量釋出，11月12日至11月13日開放全天使用。11月11日當天，蝦皮直營再加碼推出全店8折券，消費滿1,111元最高折400元，主題活動專區另有85折起優惠券。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

蝦皮購物11月11日晚間9點推出MICHAEL KORS JET SET TRAVEL防刮皮革信封式WOC斜背包，原價6,400元、限時活動價1,111元，售完為止。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物11月11日晚間9點推出MICHAEL KORS JET SET TRAVEL防刮皮革信封式WOC斜背包，原價6,400元、限時活動價1,111元，售完為止。圖／蝦皮購物提供

迎接換季，蝦皮購物推出檔期限定優惠，Lunio｜Nooz乳膠獨立筒床墊即日起至11月11日原價11,800～23,800元、限時活動價4,590～9,590元。圖／蝦皮購物提供
迎接換季，蝦皮購物推出檔期限定優惠，Lunio｜Nooz乳膠獨立筒床墊即日起至11月11日原價11,800～23,800元、限時活動價4,590～9,590元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物11月11日凌晨1點推出COACH BROOKLYN 28號單肩包，原價12,800元、限時活動價6,400元，售完為止。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物11月11日凌晨1點推出COACH BROOKLYN 28號單肩包，原價12,800元、限時活動價6,400元，售完為止。圖／蝦皮購物提供

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