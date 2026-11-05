迎立冬！7-ELEVEN、萊爾富新推「麻油麵線、牛肉湯餃」多款暖心美食

隨著氣溫逐漸轉涼，本週六（11月7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，也是民間俗稱「補冬」的重要時節。7-ELEVEN、萊爾富紛紛推出多款暖心美食，包括藥膳羊肉湯、薑母鴨、麻油麵線等，在超商就可以吃得到。

7-ELEVEN今年主打便利個人化湯品與自助熱食，方便單身族、小家庭客層便利快速暖食需求，即日起推出多款名店聯名湯品及即食鍋料，更開發個人小火鍋「加料」微波加熱新吃法，搭配限時優惠，想要吃鍋進補免熬湯，簡單微波復熱就能享受豐富配料的熱食餐點。

7-ELEVEN新品首推獲米其林指南入選餐廳肯定的台南知名老店聯名商品「老曾羊肉藥膳羊肉湯」，以當歸、川芎等中藥材與黑棗、枸杞慢燉，選用羊腩排，湯頭溫潤不燥；去年在Threads爆紅、吸引萬人嚐鮮的「元進莊薑母鴨」以麻油煸香老薑加入雞高湯，搭配嚴選鴨肉丸與雲林土番鴨燉煮；「極饗—麻油雞麵線」以熱油煸薑慢熬雞湯，融入麻油提鮮與豐富雞腿塊。冷凍則有「老四川胡椒豬肚雞湯」，以豬肚、粉腸與鮮嫩雞腿肉慢火燉煮胡椒雞湯，呈現濃厚豐富層次，「Homeal 紅燒牛肉湯餃」嚴選手工捏花水餃搭配醇厚牛肉湯頭，以及多款湯圓甜湯，微波加熱即可快速享用暖胃美食。11月10日至11月24日期間任選指定冷凍主食／調理菜／湯品／湯圓系列可享第二件75折優惠。

每年10月到隔年1月是自助熱食銷售高峰，據統計7-ELEVEN關東煮、滷味每年冬季約可熱賣超過300萬碗，7-ELEVEN熱食自助區即日起陸續開鍋，超商冬季人氣商品「關東煮」預計今年於超過3千店販售，整體品項達20多種，正宗日式湯底由日本加賀屋總料理長指導監製，以蔬果與海鮮熬出鮮甜厚實滋味；推薦「日本一正野燒竹輪」、「魚卵福袋」、「金黃海鮮餅」等日式鍋料，吸飽湯汁後風味更具層次。即日起至11月10日前關東煮、滷味全品項買4送1優惠活動，並於部分門市引進、於交通轉運與學區商圈擴大販售可自行加醬的「拌拌滷味」、「蒸黃金玉米」、「蒸／烤馬鈴薯」。

此外，7-ELEVEN「饗喫鍋」專區在開發個人化即食微波鍋物上更注重「飽足感」以及可自由採買的「多元配料」，秋冬新品「彭園—胡椒豬肚雞」、「四神綜合湯」與「麻辣燙牛」份量較去年增加2倍；另推薦已切片熟製處理、開封即可食的「肉日子—秘傳梅花叉燒」，還有適合冷凍備用的「桂冠芝心洋芋捲」、「桂冠×這一鍋海鮮魚卵蛋餃」及生鮮「小花枝」。即日起至11月24日饗喫鍋系列指定商品任購滿200元，即贈「OKEGGS褐殼蛋4入」一盒；立冬補身必吃的「煮時光紅燒羊肉爐」11月11日至11月24日享新品上市優惠價199元；「安昕有機青江菜／小白菜／小松菜」自11月11日至2027年1月5日任選3包99元。

萊爾富即日起至12月8日推出多款冬季暖心鮮食與熱飲，首推與狀元油飯聯名推出2款料理，包括售價109元的「麻油豬麵線」，以溫潤麻油湯底搭配鮮嫩豬肉與滑順麵線；售價55元的「麻油雞糯米飯糰」，麻油香與酒香比例恰到好處，糯米口感Q彈，微波加熱後依然美味。

立冬也有吃餃子的傳統習俗，象徵秋冬交替、迎接新季節。萊爾富推出售價99元的「牛肉湯餃」，以熱騰騰湯頭搭配飽滿餃子，為冬日餐桌增添暖意；喜歡台式風味，可選擇售價79元的「府城香菇肉絲湯飯」，以濃郁香菇湯底呈現道地風味，以及售價79元的「蘆洲切仔麵」，搭配軟嫩豬肉片與油蔥香氣。偏愛濃郁湯頭，則可選擇售價129元的「紅燒牛肉麵」、售價109元的「韓式部隊鍋」。

11月10日前萊爾富Hi café推出玉米濃湯限時特價每杯39元；同一期間大杯拿鐵系列祭出同價位第二杯5元優惠，包含蜂蜜拿鐵、醇脆黑糖拿鐵、重乳拿鐵及特濃拿鐵等多款選擇。

●附註：詳細優惠活動內容以各門市、官網、APP公告為準。

立冬補身必吃的「煮時光紅燒羊肉爐」，7-ELEVEN於11月11日至11月24日享新品上市優惠價199元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN關東煮整體品項達20多種，正宗日式湯底由日本加賀屋總料理長指導監製，以蔬果與海鮮熬出鮮甜厚實滋味。圖／7-ELEVEN提供

11月10日前萊爾富Hi café大杯拿鐵系列祭出同價位第二杯5元優惠，包含蜂蜜拿鐵、醇脆黑糖拿鐵、重乳拿鐵及特濃拿鐵。圖／萊爾富提供

萊爾富推出售價99元的「牛肉湯餃」，以熱騰騰湯頭搭配飽滿餃子，為冬日餐桌增添暖意。圖／萊爾富提供

萊爾富與狀元油飯聯名推出售價109元的「麻油豬麵線」，以溫潤麻油湯底搭配鮮嫩豬肉與滑順麵線。圖／萊爾富提供

7-ELEVEN熱食自助區即日起陸續開鍋，備受消費者期待的超商冬季人氣商品「關東煮」預計今年於超過3千店販售。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN主打想要吃鍋進補免熬湯，簡單微波復熱就能享受豐富配料的熱食餐點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「饗喫鍋」專區在開發個人化即食微波鍋物上更注重「飽足感」以及可自由採買的「多元配料」，新推出開封即可食的「肉日子—秘傳梅花叉燒」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台門市搶攻入冬「冒煙商機」，今年主打便利個人化湯品與自助熱食，方便單身族、小家庭客層便利快速暖食需求。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN冷凍食品推出「老四川胡椒豬肚雞湯」、「Homeal紅燒牛肉湯餃」。圖／7-ELEVEN提供