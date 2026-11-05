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卡地亞小美洲豹回來了！台北101全新耶誕打卡熱點 藏200隻萌豹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全球首度登場的「卡地亞美洲豹非凡之旅」故事劇場。圖／卡地亞提供
全球首度登場的「卡地亞美洲豹非凡之旅」故事劇場。圖／卡地亞提供

歲末聖誕氣氛逐漸升溫，卡地亞（Cartier）再度派出品牌最具代表性的美洲豹，邀請台灣民眾展開一場充滿想像力的節慶旅程。去年亮相便受到歡迎的小美洲豹，今年再度回歸，自11月6日至21日於台北101四樓都會廣場，帶來「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動，從法式屋頂、冬季雪景到充滿驚喜的互動場景，將品牌百年歷史與創意故事化為一座可以親身探索的奇幻世界。

這次活動最吸睛的莫過於入口處的法式冬季景觀，在讓人想起巴黎建築的屋頂造型上覆上白雪，營造彷彿置身巴黎冬日街景的氛圍。走進雪白空間，還有約200隻小美洲豹藏身其中，從聖誕樹、禮物盒、窗景到煙囪，甚至望遠鏡裡，都能發現牠們俏皮的身影，在探索過程中驚喜連連。

除了場景布置，活動另一大亮點是全球首度曝光的「美洲豹非凡之旅」故事劇場。影片跟隨三隻小美洲豹的腳步，從巴黎出發，經過倫敦、紐約，穿越山脈與海洋，將卡地亞歷史上幾段重要的創作故事串聯起來，呈現卡地亞如何從人物經歷、異國文化與日常事物中汲取靈感，將看似偶然的瞬間轉化為經典設計。

故事首先回到20世紀初的巴黎。當時飛行家亞伯特・山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）希望在飛行時雙手能持續操控飛機，同時方便查看時間，於是向好友路易卡地亞（Louis Cartier）提出需求。路易卡地亞從中看見腕間時計的可能性，打造出方便配戴於手腕的時計，也就是後來改變製表歷史的Santos，讓時間閱讀方式迎來重要轉變。

接著，旅程隨著雅克卡地亞（Jacques Cartier）跨越海洋，前往印度與海灣地區尋找珍稀寶石。他不只關注寶石的色彩與光澤，也親自走訪產地，理解不同地域的文化與傳統，讓旅行成為品牌珠寶創作的重要養分。這種對異國美學的探索，也體現在卡地亞作品中多元而鮮明的設計語彙。

接著是兩段從意外與日常誕生的經典設計故事。1967年，一只據說因事故而扭曲變形的腕表，沒有成為無法挽回的意外，反而啟發雅克卡地亞發展出新的設計輪廓，成為最負盛名的Crush。另一段故事則刻畫品牌創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）從這種日常物件的飽滿曲線中獲得啟發，將其轉化為經典Grain de Café咖啡豆系列珠寶，展現卡地亞從平凡事物中發掘美感的能力。

旅程最後來到充滿野性的篇章。傳奇女星瑪麗亞菲利克斯（María Félix）曾向卡地亞提出將鱷魚化為珠寶的構想，工匠仔細捕捉鱷魚身軀線條、鱗片肌理與動態姿態，以精湛工藝結合珍貴寶石，打造出栩栩如生、還能靈活轉換佩戴方式的鱷魚珠寶。作品將自然生命力與高級珠寶工藝結合，也呼應美洲豹所代表的自由、力量與無畏精神。

活動期間還特別推出Cartier Café，僅限預約作品鑑賞的賓客體驗，以品牌美洲豹為靈感設計豹掌與豹紋圖樣飲品，增添節慶儀式感。活動動線也延伸至台北101卡地亞專賣店，在拍照打卡和看影片後能近距離欣賞珠寶與腕表作品；完成預約並參與活動者，還可兌換每日限量品牌香氛禮遇。

●卡地亞美洲豹非凡之旅

活動期間：2026年11月6日至11月21日

活動地點：台北101購物中心四樓都會廣場

預約方式：卡地亞line活動預約頁面（https://cartierline.com.tw/r/frsUBRYD?utm_source=chatgpt.com

活動亮點：200隻小美洲豹造景、全球首度曝光故事劇場、Cartier Café（預約作品鑑賞限定）

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動自11月6日至21日於台北101四樓都會廣場登場。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動自11月6日至21日於台北101四樓都會廣場登場。圖／卡地亞提供

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動自11月6日至21日於台北101四樓都會廣場登場。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動自11月6日至21日於台北101四樓都會廣場登場。圖／卡地亞提供

卡地亞101專賣店櫥窗。圖／卡地亞提供
卡地亞101專賣店櫥窗。圖／卡地亞提供

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供

「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供
「卡地亞美洲豹非凡之旅」期間限定活動。圖／卡地亞提供

全球首度登場的「卡地亞美洲豹非凡之旅」故事劇場。圖／卡地亞提供
全球首度登場的「卡地亞美洲豹非凡之旅」故事劇場。圖／卡地亞提供

台北101 美洲豹 台北

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