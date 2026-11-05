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宋芸樺帶逛！比利時王室愛用品牌Delvaux前進台南新天地

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
創立於1829年的Delvaux，除了擁有近200年歷史、並受到比利時王室愛用。圖／Delvaux提供
創立於1829年的Delvaux，除了擁有近200年歷史、並受到比利時王室愛用。圖／Delvaux提供

比利時頂級皮具世家Delvaux近日正式進駐台南新天地、開設全新專門店，為南台灣的高級皮革工藝市場注入嶄新氣象。此舉不僅強化Delvaux在台灣市場佈局，也為南台灣的精品愛好者提供接觸歐洲頂級工藝的全新據點。

此次開幕特別邀請藝人宋芸樺親自走訪店面，只見宋芸樺身著簡約風格黑裙，手提融合品牌經典輪廓與工藝的Delvaux特色包款，在店內駐足探索。其中宋芸樺分別於多處空間留影，包含其中一處呼應布魯塞爾總部歷史建築的紅磚色Arsenal幾何外牆，又或是展現比利時幽默與生活飲食的淡菜與薯條藝術裝置，像是瞬間穿越抵達布魯塞爾，感受歐洲的優渥生活風格。

創立於1829年的Delvaux擁有近200年歷史，品牌始終秉持美與實用並舉的哲學，透過精湛的手工技藝，將頂級皮革化作兼具建築結構感與柔韌質感的藝術品。

台南新天地專門店在空間設計上取材自布魯塞爾總部L'Arsenal，並運用比利時傳統旋木家具打造溫潤長桌。店內集結了運用創新Arsenal皮革工藝的代表作與當季精選包款，更透過高質感的開放式陳列與柔和光線，為消費者營造從容雅緻的沉浸式購物體驗。

DELVAUX Brillant MM Arsenal包黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
DELVAUX Brillant MM Arsenal包黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

DELVAUX Brillant Mini Arsenal包榛果棕色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
DELVAUX Brillant Mini Arsenal包榛果棕色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

宋芸樺身後的皮標裝飾，出自品牌的Arsenal皮革工藝。圖／Delvaux提供
宋芸樺身後的皮標裝飾，出自品牌的Arsenal皮革工藝。圖／Delvaux提供

Delvaux台南新天地專門店內重現了淡菜、薯條的裝置，宛如重現了比利時日常美味、也帶來另類風趣。圖／Delvaux提供
Delvaux台南新天地專門店內重現了淡菜、薯條的裝置，宛如重現了比利時日常美味、也帶來另類風趣。圖／Delvaux提供

宋芸樺搶先帶逛Delvaux台南新天地專門店，並在入口的淡菜與薯條藝術裝置前留下氣質身影。圖／Delvaux提供
宋芸樺搶先帶逛Delvaux台南新天地專門店，並在入口的淡菜與薯條藝術裝置前留下氣質身影。圖／Delvaux提供

Delvaux台南新天地專門店。圖／Delvaux提供
Delvaux台南新天地專門店。圖／Delvaux提供

宋芸樺 王室 台南 品牌 比利時

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