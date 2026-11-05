肯德基「北海道特濃牛奶蛋撻」新登場！達美樂「滿500現折50」

迎戰雙11到來，「達美樂」自11月11日至11月15日，推出限時優惠碼活動。活動期間至達美樂披薩官方LINE，在對話框中輸入關鍵字「達美樂雙十一」，即可領取專屬優惠券，憑券於官網下單，單筆「滿500現折50」，每人限領1張，限量5,000組。

達美樂聯名「麥塊地下城2」活動持續進行中。外帶精選大披薩1個299元，即可獲得Minecraft 聯名盲卡包1包；另外還有多種優惠。同時聯名活動也推出「聯名造型 Skin」、「聯名披薩披風 Slice Slayer Cape」及「聯名起司史萊姆 Cheesy Cube」等虛寶，還有麥塊主題聯名披薩盒，讓玩家沈浸在麥塊世界。

肯德基自11月10日至2027年1月11日，限時推出全新「北海道特濃牛奶蛋撻」使用北海道四葉乳品為原料，製作濃醇牛奶內餡，並於頂部擠上特濃牛奶慕斯，最後輕撒雪白牛奶麵包粉。不僅具有濃郁乳香，也呈現宛若雪景般的視覺感受，每顆57元。

肯德基也將於11月14日晚間18:30，於士林餐廳舉辦限定消費者電影場。活動期間，購買新品禮盒並完成指定打卡，即可獲得精美小禮物。