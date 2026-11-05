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拿坡里4款「絕地求生聯名餐」699元起！POPEYES「感恩節烤雞餐」上桌
「拿坡里」攜手知名遊戲《絕地求生》，自即日起至12月15日推出4款聯名套餐，其中「2個大披薩＋6塊炸雞＋2瓶1,250毫升飲料」，外帶優惠價878元、外送優惠價978元。「1個大披薩＋6塊炸雞＋6塊烤雞＋2瓶1,250毫升飲料」，外帶優惠價869元、外送優惠價969元。「1個大披薩＋6塊炸雞＋6入經典原味蛋塔＋1瓶1,250毫升飲料」，外帶優惠價768元、外送優惠價868元。「1個大披薩＋9塊炸雞＋1瓶1,250毫升飲料」，外帶優惠價699元、外送優惠價799元。
活動期間購買任一指定檔期套餐，即贈《絕地求生》聯名虛寶卡一張，有機會刮中50,000 G-Coin，數量有限，送完為止。卡片另附2款餐點優惠券，包括「香草烤雞翅4入」、「黃金咖哩雞柳條」憑券均享買一送一。
除了聯名套餐，11月12日前，「6塊烤雞＋2隻普羅旺斯烤雞翅」，原價520元，外帶優惠價209元。台北和平店在活動期間也將化身《絕地求生》主題店，讓玩家享受專屬的吃雞記憶。
源自美國的「POPEYES」自即日起至11月15日期間，推出期間限定「感恩節烤雞」預購方案，內含有肯瓊烤全雞、美式高麗菜沙拉、薯泥及秘製比司吉，讓民眾以不同的方式享受感恩節大餐，每套999元，每家門市每日限量10隻，可於11月19日至22日、11月26日至29日取餐。
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