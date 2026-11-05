拿坡里4款「絕地求生聯名餐」699元起！POPEYES「感恩節烤雞餐」上桌

向來擅長在門市店名玩創意諧音的萊爾富，這次讓網友許願成真！一位網友今年5月時在Threads上貼文寫著「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」，沒想到引來萊爾富小編回應：「讓我們萊滿足您」，透露五股下次新開門市直接命名為「五股雜糧店」。該網友今日更新動態表示真的收到萊爾富小編私訊，邀請他參加「五股雜糧店」開幕活動，還說「還以為是開玩笑，原來是認真的嗎」！

2026-11-05 16:04