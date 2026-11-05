燦坤雙11會員特典全館5折起 滿額天天抽萬元K幣、iPhone Duo帶回家

迎接雙11購物旺季，燦坤3C家電自11月6日至11月16日推出「什麼都多一點」會員特典，整合實體門市與線上購物平台，祭出全館指定商品5折起、限時會員價、刷卡回饋及滿額抽獎等多重優惠。活動期間另有每日限量「挑戰低價」商品，最低149元起，11月11日至16日還將推出神秘驚喜商品，搶攻年度購物商機。

本次活動主打會員回饋升級，從3C產品、生活家電到AI科技商品，推出多款限量優惠。Apple產品也加入雙11促銷行列，iPhone 17 256GB限時會員價31,037元，購買再送市值990元保護貼；M6版Mac mini 256GB優惠價28,900元，另送市值1,880元的ADAM Type-C 8port集線器，符合教育價資格還可再折3,310元。

其他熱門3C商品同樣有優惠，Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB最低44,900元起，購買再送總市值9,028元配件組；HP Victus RTX5060 AI電競筆電優惠價45,900元，限量250台；Lenovo 16吋Slim i7筆電則下殺19,490元，現省9,500元。

家電優惠方面，SAMPO變頻空調限時價17,990元，還可享好禮4選1及政府節能補助最高6,000元；LG 75型4K AI Mini LED電視優惠價56,900元，現省1.3萬元；CHIMEI 339公升變頻雙門冰箱優惠價20,900元，惠而浦17公斤變頻洗衣機優惠價18,900元，讓消費者趁雙11升級居家設備。

會員特典期間也推出多項抽獎活動，消費滿1,201元即可參加「天天抽萬元」，活動期間天天送出最高3萬燦坤K幣，每天3名幸運會員各可獲得1萬燦坤K幣；單筆消費滿10萬元，還可抽市值74,900元的iPhone Duo 256GB，每增加5萬元再加碼1次抽獎機會。此外，使用100燦坤K幣折抵消費，即有機會抽中市值5,290元的智觀Cfairy AI智慧眼鏡。

燦坤攜手多家銀行及悠遊付推出刷卡回饋，刷台新燦坤聯名卡單筆滿額最高現折1,600元，指定銀行信用卡登錄滿額最高回饋6,550燦坤K幣。新申辦台新燦坤聯名卡最高回饋3,090元，11月30日前核卡成功還可抽Panasonic nanocare高滲透奈米水離子吹風機。

活動期間單筆消費滿10萬元，抽市值74,900元的iPhone Duo 256GB，每增加5萬元再加碼1次抽獎機會。記者沈昱嘉／攝影